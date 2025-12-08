أخبار العملات المشفرة: ارتدت البيتكوين فوق 90 ألف دولار وسط تفاؤل في وول ستريت📈

بدأت العملات الرقمية بالتعافي تدريجيًا مع بداية جلسة يوم الاثنين. لم تشهد عطلة نهاية الأسبوع عمليات بيع مكثفة بعد تراجع يوم الجمعة، والذي دفع سعر البيتكوين إلى حوالي 87,000 دولار أمريكي. ويشهد الطلب انتعاشًا تدريجيًا وسط معنويات إيجابية في وول ستريت وضعف الدولار. على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، شهدت صناديق بيتكوين المتداولة (ETFs) تدفقات خارجية تجاوزت 2.7 مليار دولار أمريكي. يوم الخميس الماضي، غادر 113 مليون دولار أمريكي صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة بلاك روك، بينما وصلت التدفقات الداخلة يوم الجمعة إلى ما يزيد قليلاً عن 50 مليون دولار أمريكي. وكان هذا الأسبوع السادس على التوالي من التدفقات السلبية الصافية.

بيتكوين (H1,D1)

يتعافى سعر البيتكوين اليوم بعد انخفاضات كبيرة، ويشكل الرسم البياني قيعانًا مرتفعة بشكل متزايد، مما قد يشير إلى محاولة للعودة إلى اتجاه تصاعدي. تقع مستويات المقاومة الرئيسية حاليًا حول 93,000 دولار أمريكي و100,000 دولار أمريكي، حيث نجد أيضًا EMA50 (الخط البرتقالي).

بالنظر إلى الإطار الزمني الأقصر بكثير، قد نشهد المراحل الأولى من نموذج علم آخر. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على عكس النموذجين السابقين، تمكن السعر هذه المرة من الارتفاع فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي 50 للساعة للمرة الثالثة - وكان هذا المتوسط ​​المتحرك بمثابة مقاومة سابقًا. إذا استمر الارتفاع نحو 93-94 ألف دولار أمريكي، فلا يُستبعد ارتفاع متسارع نحو 100 ألف دولار أمريكي. من ناحية أخرى، فإن الانخفاض دون 90,000 دولار أمريكي سيفتح الباب أمام سيناريو هبوطي، وهو التوقع الأساسي لهذا النوع من النموذج.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

نشاط صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين



المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

المصدر: أبحاث XTB، بلومبرج فاينانس إل بي

إيثريوم (D1)

يرتفع سعر الإيثريوم فوق 3,150 دولارًا أمريكيًا، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 50% تقريبًا عن أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها في أكتوبر. يشير مؤشرا MACD وRSI إلى زخم صعودي محتمل من المستويات الحالية. قد يؤدي الانخفاض دون 2,850 دولارًا أمريكيًا إلى انخفاض أعمق واختبار مستوى 2,600 دولار أمريكي.

المصدر: xStation5

بيانات السلسلة

تُظهر بيانات السلسلة مستويي دعم مهمين: حوالي 88,000 دولار أمريكي (متوسط ​​سعر شراء بيتكوين من قِبل المستثمرين النشطين) و81,000 دولار أمريكي (متوسط ​​تكلفة السوق لجميع عملات بيتكوين المتداولة).

المصدر: Glassnode

يقيس مؤشر النشاط (Liveliness) العلاقة بين إنفاق البيتكوين والاحتفاظ به على المدى الطويل، حيث يرتفع عندما يزداد تداول البيتكوين، وينخفض ​​عندما يختار المستثمرون تجميعه بدلاً من بيعه.

يرتفع هذا المؤشر عادةً خلال الأسواق الصاعدة، حيث يتم تداول المزيد من عملات البيتكوين بأسعار أعلى، مما يعكس تدفق رؤوس أموال جديدة.

عندما يضعف الطلب، يتباطأ زخم النشاط وينخفض ​​المؤشر. يمكن اعتباره بمثابة متوسط ​​متحرك طويل الأجل لنشاط التداول على الشبكة.

في الوقت الحالي، يرتفع النشاط على الرغم من انخفاض أسعار البيتكوين، مما يشير إلى طلب قوي ومستمر على البيتكوين الفوري، وهو طلب لم ينعكس بعد في حركة السعر.

على الرغم من أن المؤشر ليس مؤشرًا مباشرًا للسوق (فعادةً ما يتخلف عن السعر)، إلا أن زخمه لا يزال إيجابيًا. من الواضح أن جهات كبيرة وغير معروفة تتحرك في السوق، حتى لو لم يكن ذلك واضحًا بعد في السعر نفسه.

المصدر: Glassnode

انخفض الاهتمام المضاربي بالبيتكوين، المُقاس بقيمة مراكز العقود الآجلة المفتوحة، ولا يزال ضعيفًا مقارنةً بالمستويات التي سُجلت قبل 10 أكتوبر.

المصدر: Glassnode