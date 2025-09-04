انخفاض أسهم Salesforce بنسبة 6٪ بعد الأرباح 📉هل فشل الذكاء الاصطناعي في دعم النمو؟

خسرت شركة الخدمات الأمريكية العملاقة Salesforce (CRM.US) ما يقرب من 6% اليوم بسبب التوجيهات المخيبة للآمال. تضررت أسهم Salesforce بعد أن أصدرت الشركة توجيهات إيرادات أضعف من المتوقع.
- انخفض السهم الآن بنسبة 27% تقريبًا في عام 2025، مما يجعله الأسوأ أداءً بين شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الكبيرة هذا العام. على الرغم من الركود، ارتفعت إيرادات Salesforce في الربع الثاني بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 10.24 مليار دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت.
- كما تجاوزت الأرباح لكل سهم التقديرات، مما يدل على قوة التشغيل. بالنسبة للربع الثالث، توقعت Salesforce إيرادات تتراوح بين 10.24 و10.29 مليار دولار. وهذا أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 10.29 مليار دولار.
- يخشى المستثمرون من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تآكل الطلب على البرامج التقليدية، مما يخلق حالة من عدم اليقين على المدى الطويل لمقدمي SaaS. تقول شركة Salesforce إنها تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تحظَ بنفس الدعم السوقي الذي حظيت به الشركات المماثلة التي تركز على البنية التحتية.
- أبرمت الشركة 12,500 صفقة مع Agentforce، بما في ذلك 6,000 عقد مدفوع، حيث جاءت 40% من الحجوزات من عملاء حاليين. رفض الرئيس التنفيذي، مارك بينيوف، المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واصفًا إياها بـ"الهراء"، ومؤكدًا على "التحول الكبير" الجاري في مجال البرمجيات.
- أبقت Salesforce على توقعاتها لإيرادات العام بأكمله، والتي قد تكون إشارة إلى تباطؤ النمو العضوي للشركة، لكنها رفعت توقعات أرباحها، مستهدفةً الآن ربحية سهم معدلة تتراوح بين 11.33 و11.37 دولارًا أمريكيًا على إيرادات تتراوح بين 41.1 و41.3 مليار دولار أمريكي.
أسهم Salesforce (D1)
المصدر: xStation5