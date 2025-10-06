ملخص يومي: مؤشر US100 يرتفع بنحو 1% 📈ارتفاع أسعار العملات المشفرة والمعادن الثمينة

تشهد عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، بما فيها الإيثريوم، ارتفاعًا في ظل تدفقات متزايدة من صناديق الاستثمار المتداولة، وطلب قوي على السوق الفورية، وتحسن في الظروف الفنية التي تُشير إلى احتمالية حدوث اختراق. اعتبارًا من يوم الاثنين، حوالي الساعة 20:10، كان سعر البيتكوين يحوم حول 125,000 دولار أمريكي، بينما اقترب الإيثريوم من 4,700 دولار أمريكي. تُظهر بيانات سلسلة الكتل أن توزيع الحيتان قد انحسر، مما يتيح مجالًا أكبر لاحتمالية الارتفاع؛ وتتوقع شركة CryptoQuant أن تتراوح أسعار البيتكوين بين 160,000 و200,000 دولار أمريكي بحلول نهاية العام. صرح ديفيد ساكس، المتحدث باسم إدارة البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح للصين بالوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع إنفيديا. ومع ذلك، انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة تقارب 1% اليوم، ويعزى ذلك جزئيًا إلى صفقة AMD مع OpenAI ، والتي قد تشير إلى أن إنفيديا تواجه أخيرًا منافسة حقيقية بعد سنوات من الهيمنة.