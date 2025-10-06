ملخص يومي: مؤشر US100 يرتفع بنحو 1% 📈ارتفاع أسعار العملات المشفرة والمعادن الثمينة

- ارتفعت مؤشرات وول ستريت يوم الاثنين.
- ارتفعت أسعار الكالشاي بعد أكثر من 22 يومًا من إغلاق الحكومة الأمريكية.
- ارتفعت أسعار العملات المشفرة والمعادن الثمينة.
- سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب قوية اليوم، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة تقارب 1% فوق مستوى 25,000 نقطة. في الوقت نفسه، يرتفع الدولار الأمريكي، حتى مع توقعات أسواق التوقعات باستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة، والذي يُقدر حاليًا بحوالي 22 يومًا وفقًا لكالشي. وينصب التركيز على ارتفاع سهم شركة TSMC التايوانية (TSM.US) بأكثر من 4%، وارتفاع أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD)، عقب إعلان الشركة عن شراكة مع OpenAI. ورفع محللون في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية السعر المستهدف لسهم AMD إلى 250 دولارًا أمريكيًا من 200 دولار أمريكي سابقًا، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 26% اليوم.
- حافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على استقراره الاستثنائي خلال خطاب كريستين لاجارد أمام البرلمان الأوروبي، مستقرًا دون مستوى المقاومة الرئيسي عند 1.172 بقليل، على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 0.1%. أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي بشكل كبير على موقف البنك الحالي من السياسة النقدية، مشيرًا إلى انتهاء عملية انكماش التضخم في منطقة اليورو، واقتراب التضخم من هدف 2% على المدى المتوسط. في غضون ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين في ظل ضعف بيانات التصدير والتوترات السياسية في اقتصادات الاتحاد الأوروبي الرئيسية.
- تشهد عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، بما فيها الإيثريوم، ارتفاعًا في ظل تدفقات متزايدة من صناديق الاستثمار المتداولة، وطلب قوي على السوق الفورية، وتحسن في الظروف الفنية التي تُشير إلى احتمالية حدوث اختراق. اعتبارًا من يوم الاثنين، حوالي الساعة 20:10، كان سعر البيتكوين يحوم حول 125,000 دولار أمريكي، بينما اقترب الإيثريوم من 4,700 دولار أمريكي. تُظهر بيانات سلسلة الكتل أن توزيع الحيتان قد انحسر، مما يتيح مجالًا أكبر لاحتمالية الارتفاع؛ وتتوقع شركة CryptoQuant أن تتراوح أسعار البيتكوين بين 160,000 و200,000 دولار أمريكي بحلول نهاية العام. صرح ديفيد ساكس، المتحدث باسم إدارة البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح للصين بالوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع إنفيديا. ومع ذلك، انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة تقارب 1% اليوم، ويعزى ذلك جزئيًا إلى صفقة AMD مع OpenAI، والتي قد تشير إلى أن إنفيديا تواجه أخيرًا منافسة حقيقية بعد سنوات من الهيمنة.
- في سوق السلع، انتعشت أسعار الكاكاو في بورصة لندن من أدنى مستوى لها في 20 شهرًا، على الرغم من أن تحسن توقعات العرض من المرجح أن يُبقي الضغط على الأسعار على المدى المتوسط. ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج، فإن استقرار الطقس في غرب إفريقيا واستثمارات المزارعين في المحاصيل الكبيرة قد يؤديان إلى فائض عالمي من الكاكاو يقارب 186,000 طن في الموسم المقبل.
- ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بأكثر من 0.7%، مدعومًا بفوز سياسي "حمائمي" في اليابان، حيث فازت ساناي تاكايتشي في الانتخابات الأخيرة. في ظل حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة وفرنسا، وإشارات حذرة من اليابان، تشهد المعادن النفيسة ارتفاعًا قويًا - حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 2%، متجاوزًا 3950 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت الفضة إلى 48.6 دولارًا للأونصة.
- ابتداءً من 1 نوفمبر 2025، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الشاحنات المتوسطة والثقيلة القادمة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى - وفقًا لتعليق دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال".
