  
٢٢:٠٦ · ٨ يونيو ٢٠٢٦

انخفاض أسهم شركة آبل وسط مؤتمر WWDC 📉 هل من طفرات في مجال الذكاء الاصطناعي؟

خلال مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC)، كشفت آبل النقاب عن نظام التشغيل iOS 27، الذي سيستمر في دعم طرازات iPhone 11، بالإضافة إلى نظام التشغيل الجديد macOS 27 "Golden Gate". ووفقًا للرئيس التنفيذي تيم كوك، تتمحور إعلانات هذا العام حول تقنية الذكاء الاصطناعي من آبل والابتكارات المتعلقة بمساعد Siri. وعلى الرغم من الإعلان عن المنتجات الجديدة، كان رد فعل المستثمرين حذرًا، حيث انخفضت أسهم آبل، مما يشير إلى خيبة أملهم من حجم أحدث ابتكارات الشركة.

قد لا ينظر السوق إلى آبل في هذه المرحلة كأحد المحركات الرئيسية لسباق الذكاء الاصطناعي، بل كشركة من المرجح أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي بشكل غير مباشر من خلال منظومتها ومنتجاتها. ربما كان المستثمرون يأملون في استراتيجية أكثر طموحًا للذكاء الاصطناعي أو إعلانًا ثوريًا من شأنه أن يعزز مكانة آبل في مواجهة المنافسين الرئيسيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

المصدر: xStation5

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