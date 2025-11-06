انخفاض دويتشه بنسبة 5% وسط تحقيقات مكافحة الاحتكار التي أجرتها المفوضية الأوروبية🚩

أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد مشغلي بورصتي الأوراق المالية، دويتشه بورس (DB1.DE) وناسداك (NDAQ.US)، بسبب مزاعم بالتواطؤ في إدراج وتداول وتسوية المشتقات المالية.
- في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة، انخفضت أسهم ناسداك بنسبة تقارب 1.5%، بينما انخفض سهم دويتشه بورس من حوالي 216 يورو إلى حوالي 200 يورو عقب الإعلان؛ ومنذ ذلك الحين، استعاد السعر جزءًا كبيرًا من الانخفاض.
- سيتحقق المحققون مما إذا كانت المؤسستان قد نسقتا أنشطتهما في إدراج وتداول وتسوية المشتقات داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مما قد يُقيّد المنافسة.
- ووفقًا لبيان المفوضية الأوروبية، يركز التحقيق على "سلوك منسق" مشتبه به، ربما تضمن تقاسم السوق، أو تنسيق الأسعار، أو تبادل معلومات تجارية حساسة بين دويتشه بورس وناسداك. وإذا تأكدت هذه الممارسات، فإنها ستمثل انتهاكًا خطيرًا لقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي. تُعدّ بورصة فرانكفورت أهمّ منصة تداول في ألمانيا، وأحد الركائز الأساسية لسوق رأس المال الأوروبية. أيّ انتهاك محتمل لقواعد مكافحة الاحتكار قد يُؤثّر بشكل كبير ليس فقط على الشركة نفسها، بل أيضًا على استقرار وشفافية النظام المالي الأوروبي.
- ووفقًا للمعلومات المتاحة، تُراقب هيئات المنافسة في الاتحاد الأوروبي بورصة دويتشه منذ خريف عام 2024، وقد نُفّذت مداهمات لمكاتب الشركة في سبتمبر 2024 كجزء من تحقيق أوّلي.
- إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد تُواجه الشركة المُشغّلة للبورصة غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية - والتي ستبلغ، بالنظر إلى حجم عملياتها الحالي، مئات الملايين من اليورو.
- بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين والشركات المُدرجة التي تستخدم البنية التحتية لبورصتي دويتشه وناسداك، يُشير هذا التطور إلى ارتفاع مُتجدّد في المخاطر التنظيمية في قطاع البورصات الأوروبية.
- ستُشكّل وتيرة الإجراءات، وأي نتائج مؤقتة للمفوضية، وردود الجهات التنظيمية الوطنية عوامل رئيسية يجب على المستثمرين مراقبتها. تتناسب هذه القضية مع اتجاه أوسع للاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على مشغلي السوق الرئيسيين والحد من هيمنة عدد قليل من مجموعات التبادل الكبيرة في أوروبا، حيث يمكن أن تتضمن الرؤية طويلة المدى إنشاء بورصة أوروبية واحدة من خلال دمج يورونيكست ودويتشه بورس وكيانات أصغر.
تعرض سهم دويتشه بورس لضغوط لبعض الوقت، حيث انخفض بنسبة 30٪ تقريبًا عن أعلى مستوياته على الإطلاق - وهو أحد أشد الانخفاضات في تاريخ الشركة. لا يزال معدل السعر إلى الربح حوالي 20، وهو ما يتماشى تقريبًا مع المتوسطات التاريخية. يمكن أن تبلغ الغرامة المحتملة البالغة 10٪ من الإيرادات السنوية ما يقرب من 700 مليون يورو، مما قد يقلل صافي الربح بحوالي 200 مليون يورو، بافتراض أن الشركة تحافظ على هامش صافٍ يبلغ حوالي 30٪. في العام الماضي، نمت إيرادات دويتشه بورس بنحو 15٪ على أساس سنوي.
المصدر: xStation5
