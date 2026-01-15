📉 انخفاض EURUSDبنسبة 0.3%

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.3% اليوم، متراجعًا نحو مستويات الدعم الفني الرئيسية بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية القوية، حيث انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى ما دون 200 ألف. ويعني هذا الأداء القوي أن سوق العمل - الذي كان يُتوقع أن يكون نقطة ضعف الولايات المتحدة في عام 2026 - يُنظر إليه مجددًا على أنه يتمتع بمرونة عالية.

علاوة على ذلك، تشير بيانات اليوم الأمريكية إلى سيناريو داعم للدولار الأمريكي بشكل عام. فقد ارتفعت أسعار الصادرات والواردات على أساس شهري، بينما تجاوزت مؤشرات النشاط الإقليمي من فيلادلفيا ونيويورك التوقعات بشكل ملحوظ. كما تشير تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بوستيك وجولزبي، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ينظر بشكل متزايد إلى سوق العمل على أنه مستقر، مما قد يقلل الضغط لخفض أسعار الفائدة.

ارتفاع أسعار الصادرات الأمريكية شهريًا: 0.5% (التوقعات: 0%، القيمة السابقة: 0%)

ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية شهريًا: 0.4% (التوقعات: -0.2%، القيمة السابقة: 0%)

طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة: 198 ألفًا (التوقعات: 215 ألفًا، القيمة السابقة: 208 آلاف، القيمة المعدلة: 207 آلاف)

طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة: 1.884 مليونًا (التوقعات: 1.897 مليونًا، القيمة السابقة: 1.914 مليونًا، القيمة المعدلة: 1.903 مليونًا)

مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للأعمال (الولايات المتحدة): 12.6 (التوقعات: -1.35، القيمة السابقة: -10.2، القيمة المعدلة: -8.8)

مؤشر نيويورك الفيدرالي للصناعات التحويلية (ولاية نيويورك): 7.7 (التوقعات: 1، القيمة السابقة: -3.90، القيمة المعدلة: -3.7)

يتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي نحو مستوى 1.16، مع استمرار الاتجاه الهبوطي التباطؤ بالقرب من المتوسط ​​المتحرك الأساسي المهم المحتمل لمدة 200 فترة (الخط الأحمر، 1.157)، وهو مستوى انعكس عنده السوق صعودًا مرتين مؤخرًا.

المصدر: xStation5

تشهد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) ارتفاعًا إلى مستويات لم تُسجّل منذ النصف الأول من ديسمبر، مُعاكسةً بذلك جزءًا من الانخفاض الحاد الذي شهدته أواخر عام 2025. وقد حقق المؤشر سلسلة من المكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، لم يقطعها سوى تراجعات طفيفة.

المصدر: xStation5