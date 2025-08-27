انخفاض HK.cash بنسبة 2% 📉 انخفضت المؤشرات الصينية بسبب مخاوف تنظيم السوق

تفقد المكاسب في الصين، مدفوعةً بالتفاؤل المحيط بقطاع التكنولوجيا وتراجع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، زخمها وسط عمليات جني أرباح. انخفض عقد HK.cash بأكثر من 2%، مع تنامي قلق السوق من احتمال عودة السلطات إلى سياسة تخفيض الديون وإجبار المزيد من الوسطاء على تشديد شروط التمويل.
- في أغسطس 2025، أضافت سوق الأسهم الصينية أكثر من تريليون دولار أمريكي إلى قيمتها، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عقد. وقد دُفع هذا الارتفاع بتدفقات قوية من المستثمرين المحليين وتحسن أوسع في المعنويات عقب تهدئة النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة.
- أثار هذا الارتفاع مخاوف من ارتفاع حاد في الأسعار. رفعت شركة Sinolink Securities متطلبات إيداع الهامش على عقود التمويل الجديدة إلى 100% للحد من الاستخدام المفرط للرافعة المالية.
- كما أدخلت بعض صناديق الاستثمار المشتركة حدودًا للشراء اليومي. على سبيل المثال، حدد صندوق التغذية لمؤشر GF Star Growth Index ETF حدًا أقصى للتدفقات الجديدة عند 100 يوان فقط، وهو أحد أكثر الإجراءات تقييدًا خلال موجة الصعود الحالية.
- ارتفعت أحجام التداول في بورصات البر الرئيسي الصيني إلى 3.1 تريليون يوان (433 مليار دولار أمريكي)، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل. في الوقت نفسه، ارتفع الرصيد القائم لتمويل الهامش إلى ما يزيد عن 2.1 تريليون يوان، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2015، عندما كان السوق في خضم فقاعة مضاربة.
- وقفز عدد حسابات الوساطة الجديدة التي فتحها مستثمرو التجزئة بنسبة 71% على أساس سنوي في يوليو، مما يُبرز تأثير "فومو" القوي وتدفقًا هائلاً من رؤوس أموال التجزئة إلى السوق.
- ويشير المحللون إلى أن فقاعات المضاربة ربما تكون قد بدأت تتشكل بالفعل في قطاعات معينة، لكن قيود التمويل الأخيرة تهدف بشكل رئيسي إلى حماية الوسطاء والعملاء من الخسائر المحتملة، بدلاً من الإشارة إلى أن الانتعاش قد بلغ ذروته بالفعل.
ولبكين سجل حافل بالتدخلات التنظيمية خلال فترات الانخفاض الحاد والارتفاعات السريعة. منذ عام 2023، شددت السلطات قواعد البيع على المكشوف ورفعت متطلبات الهامش للصناديق، وهي إجراءات عُززت مرة أخرى في عام 2024.
