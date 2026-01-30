انخفاض كبير في شركات الألعاب 🚨 هل سينهي مشروع جيني العصر التقليدي للألعاب؟ ❓

أثار إعلان جوجل عن مشروع جيني حالة من الذعر في السوق، حيث انخفضت أسهم كبرى شركات صناعة الألعاب بشكل حاد: فقدت يونيتي سوفتوير (U.S) 18%، وروبلوكس (RBLX.US) 11%، وتايك-تو إنتراكتيف (TTWO.US) 9%. تُعد يونيتي رائدة في توفير محركات وأدوات تطوير الألعاب لمطوري الألعاب حول العالم، وتشتهر روبلوكس بمنصتها لإنشاء الألعاب التي يُنشئها المستخدمون، بينما تُعرف تيك-تو بسلاسل ألعابها الناجحة مثل جراند ثيفت أوتو وريد ديد ريدمبشن. يُهدد مشروع جيني القيمة الأساسية التي تُقدمها هذه الشركات، إذ يُتيح للمستخدمين إنشاء عوالم افتراضية تفاعلية مباشرةً من النصوص والصور، متجاوزًا بذلك عمليات تطوير الألعاب التقليدية والمعقدة التي كانت تتطلب معرفة وأدوات متخصصة.

قد تُحدث تداعيات مشروع جيني ثورة في صناعة الألعاب بأكملها. فإذا أثبتت التقنية كفاءتها الكاملة، يُمكنها أن تُسهّل عملية إنشاء الألعاب، تمامًا كما أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في توليد الصور والنصوص، جاعلًا الأدوات الأقل كفاءة غير ضرورية، لا سيما يونيتي التي تُهيمن على سوق المطورين المستقلين. بالنسبة لشركة روبلوكس، يعني هذا منافسة مباشرة على نشاطها الأساسي - المحتوى الذي يُنشئه المستخدمون - بينما قد تفقد شركة تيك-تو أهميتها في مجال أدوات تطوير الألعاب، على الرغم من أن سلاسل ألعابها الضخمة قد تكون أقل عرضة للخطر على المدى البعيد.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مشروع جيني ليس سوى نموذج أولي تجريبي يعاني من العديد من القيود، بما في ذلك عدم دقة العرض المرئي ومشاكل مؤقتة في التحكم. وقد أقرت جوجل نفسها بأن التقنية لا تزال تحاكي الفيزياء والتفاعلات في البيئة، لكن اتساقها وموثوقيتها بحاجة إلى تحسين كبير قبل أن تصبح أداة عملية للمطورين. يُظهر تاريخ التكنولوجيا أن الفجوة بين نموذج أولي واعد ومنتج جاهز للاستخدام الجماهيري قد تكون كبيرة - حتى لو تطور جيني بوتيرة أسرع من منافسيه، لا يزال لدى يونيتي وروبلوكس وتايك-تو الوقت الكافي لتكييف نماذج أعمالهم وميزاتهم. وقد تدعم الأداة نفسها إنتاجية شركات تطوير الألعاب، بدلاً من أن تُهدد وجودها.

المصدر: xStation