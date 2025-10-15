DE40: أرباح جيدة وتفاؤل حذر

استهلت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة يوم الأربعاء بمكاسب واضحة، مستفيدةً من المعنويات الإيجابية في الأسواق الخارجية والنتائج القوية للشركات. تفاعل المستثمرون بتفاؤل مع مؤشرات التحسن الاقتصادي والمواقف الأكثر مرونة تجاه السياسة النقدية. ومع ذلك، مع تقدم اليوم، تضاءل الحماس تدريجيًا، وقلصت المؤشرات الرئيسية بعض المكاسب السابقة، مما يشير إلى استمرار حذر المستثمرين. ارتفعت عقود EU50 بنسبة 0.6%.

على مستوى الشركات، لفتت نتائج ASML وLouis Vuitton الانتباه بشكل رئيسي اليوم. قدمت كلتا الشركتين تقارير قوية، مما يشير إلى نمو في قطاعات الأعمال الرئيسية، مما دعم المؤشرات الأوروبية في الجزء الأول من اليوم. بالإضافة إلى ذلك، خففت تعليقات جيروم باول الحذرة نسبيًا أمس بعد إغلاق الجلسة الأمريكية من بعض توترات السوق، ولم يُستبعد التأثير الإيجابي لهذه التعليقات تمامًا إلا هذا الصباح. يبدو أن الأزمة السياسية في فرنسا، التي تسببت في حالة من عدم اليقين بين المستثمرين في الأسابيع الأخيرة، تدخل مرحلة من الاستقرار بعد أن تمكن رئيس الوزراء الجديد من تأمين الدعم من الحزب الاشتراكي.

المصدر: بلومبرج فاينانس

في المؤشر الألماني، قاد قطاع المواد والكيماويات، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، المكاسب. كما حافظت شركات الأدوية وتجارة التجزئة على نموها. في حين تكبدت شركات الإعلام والاتصالات خسائر بشكل رئيسي.

بيانات الاقتصاد الكلي:

نُشرت أحدث بيانات تضخم أسعار المستهلكين في إسبانيا. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك سنويًا إلى 3%، بينما ارتفع شهريًا بنسبة 0.2%، وهو ما فاق توقعات السوق. قد يكون هذا المستوى من التضخم مثيرًا للقلق من منظور استقرار الأسعار والسياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي، ولكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن الاستهلاك لا يزال مرتفعًا نسبيًا على الرغم من تزايد الضغوط في سوق العمل.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

ينزلق السعر ببطء نحو مستوى الدعم عند 24,350 نقطة، متأثرًا بانخفاضات أخيرة وخط اتجاه طويل الأجل. لم يتمكن المشترون من الدفاع عن مستوى فيبو 23.6، مما يشير إلى ضعف الطلب. تشير الانخفاضات الإضافية إلى تصحيح محتمل نحو مستوى دعم قوي عند مستوى فيبو 50، حيث يقع أيضًا متوسط ​​EMA100. إذا أراد المشترون استعادة زمام المبادرة، فعليهم تجاوز مستوى المقاومة عند 24,550 نقطة، مما قد يفتح الطريق أمام تحقيق رقم قياسي جديد.

أخبار الشركات: