انخفاض الذهب 1% 📉

انخفض سعر الذهب بأكثر من 1% اليوم، ولكن بعد صدور بيانات أمريكية متباينة، ارتفع المعدن في البداية رغم قراءات مؤشر مديري المشتريات للخدمات التي فاقت التوقعات، وبيانات سوق العمل المتباينة (انخفضت نسبة الاستقالات من 1.2% إلى 1.1%، بينما بلغت نسبة التسريح الإجمالية 2% ​​مقابل التعديل السابق البالغ 1.9%). ويتداول الدولار الأمريكي بشكل مستقر، لكن المعادن الأخرى، بما فيها الفضة، تشهد انخفاضًا أيضًا، حيث تراجعت الفضة بنسبة 5%.

وتدعم البيانات المنشورة، إلى جانب أحدث مؤشر نهائي لمديري المشتريات التصنيعي، الرواية التي أشار إليها ترامب بأن الولايات المتحدة لا تواجه حاليًا خطر تضخم كبير، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى موقفًا أكثر "جرأة" في النصف الثاني من العام.

دخل الذهب عام 2026 على نحو قوي، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يرون إمكانية لمزيد من المكاسب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (حتى أن ستيفن ميران أشار إلى خفض يصل إلى 100 نقطة أساس هذا العام)، وتزايد العجز، والتوترات الجيوسياسية التي قد تُسرّع من عمليات شراء الذهب وتقلل من التعرض للدولار كاستراتيجية تنويع.

تحليل تداول الذهب (CFTC) - 30 ديسمبر 2025

بحلول نهاية ديسمبر 2025، يُظهر هيكل مراكز عقود الذهب الآجلة تباينًا واضحًا بين المستثمرين التجاريين والمضاربين الكبار. لا تزال رؤوس الأموال المضاربة متفائلة، بينما يقوم المنتجون والمشاركون المباشرون في السوق بالتحوط من عمليات التسليم بالأسعار الحالية، محافظين على مركز بيع صافٍ.

المستثمرون التجاريون (المنتجون/التجار/المعالجون/المستخدمون):

إجمالي مراكز البيع ≈ 67,000 عقد، ما يُمثل حوالي 14% من المراكز المفتوحة.

انخفضت مراكز الشراء بمقدار 4200 عقد الأسبوع الماضي، بينما ظلت مراكز البيع مرتفعة، مما يشير إلى تشاؤم معتدل على المدى القصير.

الأموال المُدارة:

مراكز شراء ≈ 149000 عقد مقابل 44000 مركز بيع، حيث تمثل مراكز الشراء حوالي 31% من إجمالي المراكز المفتوحة.

انخفضت مراكز الشراء انخفاضًا طفيفًا الأسبوع الماضي (-1709 عقد) بينما ارتفعت مراكز البيع (+4313 عقد).

غالبًا ما يُحرك التباين بين نظرة السوق التجارية المتشائمة ونظرة الأموال المُدارة المتفائلة تحركات الأسعار الديناميكية. يمكن أن تعمل مراكز السوق التجارية كدعم طبيعي، بينما يدعم الضغط المضاربي إمكانية الصعود. في الآونة الأخيرة، بدا أن كلا المجموعتين قد اتفقتا، مستخدمتين المكاسب القياسية للتحوط من عمليات التسليم أو تقليل التعرض للمضاربة.

التوقعات

لا يزال الذهب في مرحلة توطيد على المدى القصير، مع إمكانية الارتفاع إذا حافظت الأموال المُدارة على مراكز الشراء أو زادتها. قد يشير الانخفاض المفاجئ في مراكز البيع لدى السوق التجارية إلى دافع صعودي.

يشير هيكل التزامات المتداولين الحالي إلى احتمال حدوث تصحيح قصير الأجل، بينما قد يُسهم المزيد من عمليات الشراء من قِبل صناديق الاستثمار المُدارة في دفع الأسعار نحو الارتفاع.

التحليل الفني (الساعة الواحدة): على الرسم البياني للساعة، توقف الانخفاض عند مستوى 4420 دولارًا (المتوسط ​​المتحرك الأساسي 200، الخط الأحمر)، لكن الأسعار لا تزال أدنى من مستويات تصحيح فيبوناتشي 71.6% و61.8% لحركة الهبوط التي شهدتها أواخر ديسمبر. ويظهر مستوى مقاومة فوري بالقرب من المتوسط ​​المتحرك الأساسي 50 (الخط البرتقالي) عند 4460 دولارًا للأونصة.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5