انخفاض طفيف في النفط والغاز بعد تقرير STEO.

يُسلّط تقرير STEO (توقعات الطاقة قصيرة الأجل) لشهر سبتمبر الضوء على انخفاض أسعار النفط، وزيادة المخزونات، وتنامي نشاط أوبك+، بالإضافة إلى اتجاه معاكس في سوق الغاز الطبيعي، حيث يُتوقع ارتفاع الأسعار نتيجةً لمحدودية العرض وارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال. في الوقت نفسه، يُشير التقرير إلى دعم واضح للمستهلكين بفضل انخفاض أسعار البنزين، بالإضافة إلى تحوّل مستدام نحو الطاقة المتجددة.

من المتوقع أن يزداد إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.3% في عام 2025، وبنسبة 3.0% في عام 2026. ويُعدّ قطاع الطاقة الكهروضوئية المصدر الرئيسي للنمو، حيث تعكس حصته المتزايدة في مزيج الطاقة اتجاهًا مستدامًا نحو تحوّل الطاقة. وفي السنوات القادمة، سيكون هذا عاملاً في الحد من الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

النفط

تشير التوقعات إلى انخفاض أسعار خام برنت من حوالي 68 دولارًا للبرميل في أغسطس إلى 59 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من عام 2025، ثم إلى 50 دولارًا للبرميل في بداية عام 2026. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر النفط في عام 2026 51 دولارًا للبرميل. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المخزونات في الأسواق نتيجة زيادة إنتاج أوبك+ بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2025 إلى الربع الأول من عام 2026. ولن يُتوقع انخفاض المعروض إلا في وقت لاحق من عام 2026.

من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية 3.10 دولار للغالون في عام 2025، وأن ينخفض ​​إلى حوالي 2.90 دولار للغالون في عام 2026. وستبقى منطقة الساحل الغربي استثناءً، حيث ستبقى الأسعار أعلى من 3 دولارات للغالون. ويعني انخفاض الأسعار أن حصة نفقات الوقود من الدخل الشخصي ستنخفض إلى أقل من 2%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2005 على الأقل (باستثناء عام الجائحة 2020). وهذا يدعم القدرة الشرائية للأسر، ويُعد عاملاً داعماً للاستهلاك.

من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2026 بنحو 1%، بينما سيبقى استخراج الغاز الطبيعي مستقراً. ويدعم التغير في أسعار السلع الأساسية تحول أنشطة الحفر نحو المناطق الغنية بالغاز، مما يُظهر تطور استراتيجية قطاع المنبع.

النفط. خام غرب تكساس الوسيط (D1)

المصدر: إكس ستيشن

يُظهر الرسم البياني استمرار اتجاه السعر نحو الانخفاض، مع تحرك الأسعار في قناة تنازلية مُحددة بخطوط حمراء. حاليًا، يرتد السعر من منطقة الدعم عند 60-61 دولارًا أمريكيًا. مع ذلك، إلى أن يخترق السعر مستوى 61.8 فيبو، سيحافظ ضغط العرض على أفضليته، ولن يفتح اختراق هذا المستوى المجال أمام الوصول إلى مستوى 70-72 دولارًا أمريكيًا إلا إذا استمر في ذلك. سيزيد الانخفاض دون 60 دولارًا أمريكيًا من خطر تعميق التحرك نحو 57 دولارًا أمريكيًا، بل وحتى 52 دولارًا أمريكيًا على المدى الأبعد.

الغاز الطبيعي

تفترض التوقعات ارتفاع أسعار هنري هب من 2.91 دولار أمريكي للوحدة الحرارية البريطانية في أغسطس إلى 3.70 دولار أمريكي للوحدة الحرارية البريطانية في الربع الأخير من عام 2025، وحوالي 4.30 دولار أمريكي للوحدة الحرارية البريطانية في عام 2026. ويعود ذلك إلى قيود الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، يصبح الغاز سلعة أغلى نسبيًا، مما يزيد من تكاليف الصناعة والطاقة.

الغاز الطبيعي (D1)

المصدر: Xstation

يُظهر الرسم البياني نموذج إسفين هابط، حيث يتحرك السعر في اتجاه تنازلي منذ بداية عام 2025. حاليًا، يرتد السعر من مستوى دعم قوي عند 61.8 فيبو، ولكن طالما بقيت الأسعار أقل من منطقة 3.25-3.30 دولار أمريكي (50% فيبو وخط الاتجاه التنازلي)، فإن البائعين يتمتعون بالأفضلية - فقط الاختراق فوق هذا المستوى سيفتح الطريق لاختبار 3.63 دولار أمريكي، وربما 4.20-4.75 دولار أمريكي، بينما العودة إلى ما دون 2.85 دولار أمريكي تزيد من خطر المزيد من الانخفاض نحو 2.30 دولار أمريكي.