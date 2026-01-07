انخفض النفط إلى ما دون 60 دولارًا وسط تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 🚨 هل سيحدث بيع مكثف؟

انخفض سعر النفط اليوم بأكثر من 1%، مسجلاً أدنى مستوياته في أوائل يناير، متأثراً بارتفاع مخزونات البنزين وفقاً لأحدث تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والتأثير طويل الأمد للعمليات الأمريكية في فنزويلا، وضعف هيكل السوق بشكل عام.
- انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 419.1 مليون برميل. ولا تزال هذه المستويات أقل بنحو 3% من متوسط الخمس سنوات، مما يوفر دعماً أساسياً للسوق، على الرغم من أن هذا لم ينعكس على ارتفاع الأسعار اليوم.
- في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 7.7 مليون برميل، وزادت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 5.6 مليون برميل، مما أثر سلباً على معنويات السوق، مشيراً إما إلى ضعف طلب المستهلك النهائي أو إلى تراكمات موسمية في مخزونات الوقود.
- ازداد نشاط المصافي بشكل طفيف، حيث بلغ متوسط عمليات تكرير النفط الخام 16.9 مليون برميل يومياً، ووصل معدل الاستخدام إلى 94.7%. وانخفض إنتاج البنزين، بينما زاد إنتاج المشتقات النفطية، مما يفسر جزئياً التغيرات في مخزونات الوقود.
- ارتفعت واردات النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا على أساس أسبوعي. ومع ذلك، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ظلت الواردات أقل بنحو 10% من مستويات العام الماضي، مما يدل على أن السوق لا تعاني من فائض هيكلي في العرض.
- على الرغم من الزيادة الأسبوعية، لا تزال مخزونات المشتقات النفطية أقل بنسبة 43% من متوسط الخمس سنوات، وهو عامل خطر كبير نظرًا لفصل الشتاء والطلب المتزايد على وقود التدفئة. انخفض إجمالي استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مع ضعف ملحوظ في المشتقات النفطية ووقود الطائرات، بينما ظل الطلب على البنزين مستقرًا نسبيًا.
تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) مختلط ولكنه ليس متفائلًا بشكل واضح. يجد النفط الخام دعمًا في الأسعار، لكن المكاسب الكبيرة في مخزونات الوقود وضعف طلب المستهلك النهائي يحدّان من إمكانية الارتفاع. على المدى القريب، يبقى سوق النفط عرضة للتصحيحات حتى يظهر انتعاش واضح في استهلاك الوقود.
بيانات إدارة معلومات الطاقة الرئيسية
- مخزونات النفط الخام في كوشينغ: +0.728 مليون برميل (السابق: +0.543 مليون)
- مخزونات النفط الخام الأمريكية: -3.832 مليون برميل (التوقعات: -1.0 مليون؛ السابق: -1.934 مليون)
- مخزونات المشتقات النفطية: +5.594 مليون برميل (التوقعات: +1.1 مليون؛ السابق: +4.977 مليون)
- مخزونات البنزين: +7.702 مليون برميل (التوقعات: +2.0 مليون؛ السابق: +5.845 مليون)
التوقعات الفنية (H1)
قد يؤدي انخفاض سعر النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، نظريًا، إلى انخفاض مماثل بنسبة 1:1 نحو 56 دولارًا للبرميل، إذا لم يتمكن الطلب من رفع الأسعار فوق 60 دولارًا بسرعة.
المصدر: xStation5
ملخص يومي: الأسواق تستعيد تفاؤلها في نهاية الأسبوع
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.01.2026)
افتتاح الأسواق الأمريكية: المستثمرون يتوخون الحذر في ظل حالة عدم اليقين.
عاجل: التوظيف في كندا أفضل من المتوقع! 🍁📈