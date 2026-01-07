انخفض النفط إلى ما دون 60 دولارًا وسط تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 🚨 هل سيحدث بيع مكثف؟

انخفض سعر النفط اليوم بأكثر من 1%، مسجلاً أدنى مستوياته في أوائل يناير، متأثراً بارتفاع مخزونات البنزين وفقاً لأحدث تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والتأثير طويل الأمد للعمليات الأمريكية في فنزويلا، وضعف هيكل السوق بشكل عام.

انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 419.1 مليون برميل. ولا تزال هذه المستويات أقل بنحو 3% من متوسط ​​الخمس سنوات، مما يوفر دعماً أساسياً للسوق، على الرغم من أن هذا لم ينعكس على ارتفاع الأسعار اليوم.

في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 7.7 مليون برميل، وزادت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 5.6 مليون برميل، مما أثر سلباً على معنويات السوق، مشيراً إما إلى ضعف طلب المستهلك النهائي أو إلى تراكمات موسمية في مخزونات الوقود.

ازداد نشاط المصافي بشكل طفيف، حيث بلغ متوسط ​​عمليات تكرير النفط الخام 16.9 مليون برميل يومياً، ووصل معدل الاستخدام إلى 94.7%. وانخفض إنتاج البنزين، بينما زاد إنتاج المشتقات النفطية، مما يفسر جزئياً التغيرات في مخزونات الوقود.

ارتفعت واردات النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا على أساس أسبوعي. ومع ذلك، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ظلت الواردات أقل بنحو 10% من مستويات العام الماضي، مما يدل على أن السوق لا تعاني من فائض هيكلي في العرض.