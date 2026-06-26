انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.3% قبل افتتاح السوق الأمريكية 📉 وانخفاض أشباه الموصلات بنسبة 13%

تشير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إلى افتتاح ضعيف يوم الجمعة، حيث تقود أسهم التكنولوجيا الانخفاض قبيل جلسة وول ستريت. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 1.3%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%. أما العقود الآجلة لمؤشر داو جونز فقد انخفضت بشكل طفيف فقط، مما يعكس انخفاض انكشاف المؤشر على شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات. ويبقى المصدر الرئيسي للضغط هو عمليات البيع المستمرة في أسهم التكنولوجيا، مدفوعةً بتزايد المخاوف بشأن ارتفاع تكلفة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتغير التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وتتركز عمليات البيع الأكبر في قطاع أشباه الموصلات. فقد انخفضت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي بنحو 5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، متراجعةً عن جزء من المكاسب القوية التي حققتها بعد تقرير أرباحها الفصلية المميز. كما انخفضت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأخرى، بما في ذلك إنتل، وآرم هولدينغز، ومارفيل، وسانديسك، مما يشير إلى أن المستثمرين يجنون الأرباح في جميع أنحاء القطاع على الرغم من استمرار الطلب القوي على الأجهزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

انخفض مؤشر SPDR ETF لقطاع التكنولوجيا (XLK) بنسبة 1.6% تقريبًا، بينما كانت شركة On Semiconductor من بين أكبر الخاسرين، حيث تراجعت بنسبة 13% تقريبًا بعد إعلانها عن استحواذها على شركة Synaptics مقابل 7 مليارات دولار.

مؤشر US100 (الإطار الزمني اليومي)

بالنظر إلى الرسم البياني للعقود الآجلة لمؤشر US100، نجد أن المؤشر قد اختبر متوسطه المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50). إذا تمكن المشترون من الحفاظ على هذا المستوى، فقد يتشكل نمط تصحيحي بنسبة 1:1، مع وجود مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند حوالي 30,800 نقطة. مع ذلك، فإن كسر مستوى 29,000 نقطة سيُبطل هذا السيناريو الصعودي، وقد يُشير إلى فترة ضعف على المدى القريب في وول ستريت.

المصدر: xStation5

ارتفاع تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يُقلق المستثمرين

يتزايد تركيز المستثمرين على الارتفاع السريع في تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقد بدأت أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة NAND، وهما مكونان أساسيان لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، تؤثر على مصنعي أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية.

وقد دفع هذا الارتفاع في تكاليف المكونات شركة آبل مؤخرًا إلى رفع أسعار بعض طرازات iPad وMacBook، بينما أعلنت مايكروسوفت عن زيادات في أسعار أجهزة ألعاب Xbox. ويتزايد قلق المستثمرين من احتمال انتشار إجراءات تسعير مماثلة قريبًا في قطاع التكنولوجيا الأوسع.

وإلى جانب أسهم التكنولوجيا، تراقب الأسواق عن كثب توقعات السياسة النقدية الأمريكية. فقد أدى التضخم المرتفع عن المتوقع وتغير التوقعات بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم. وعادةً ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بشكل كبير على أسهم النمو، التي تعتمد قيمتها بشكل كبير على التدفقات النقدية المستقبلية.

ويشير محللو استراتيجيات السوق إلى أن البيئة الحالية حساسة للغاية لكل من الأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يُؤدي ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، وتزايد تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة، إلى تهيئة الظروف لتقلبات حادة في وول ستريت.

ولا يقتصر هذا الضعف على الولايات المتحدة. ففي آسيا، انخفض سهم سوفت بنك بأكثر من 12%، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بأكثر من 4%. كما سُجّلت انخفاضات حادة في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين. وتتعرض أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية لضغوط أيضاً، حيث افتتحت أسهم شركات ASML وInfineon وSTMicroelectronics وASM International الجلسة على انخفاض ملحوظ.

أسهم أشباه الموصلات (D1)

المصدر: xStation5