الولايات المتحدة: الديون ومضيق هرمز يغذيان المخاوف المتزايدة.

لم تُسفر بداية الجلسة الأولى من الأسبوع عن اتجاه واضح للأسعار. وسجلت العقود الآجلة على مؤشرات وول ستريت الرئيسية خسائر طفيفة عند الافتتاح، لا تتجاوز 0.2%.

في ظل غياب محفزات اقتصادية كلية هامة، وعدم إعلان الشركات الكبرى عن أرباحها، يعود تركيز السوق إلى الوضع غير المستقر حول مضيق هرمز. ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، وتكاد التفاصيل الملموسة تكون معدومة.

ويبدو قلق المستثمرين ونفاد صبرهم جلياً في سوق السلع. فقد عاد سعر خام برنت إلى ما فوق 85 دولاراً، ويقترب سعر الغاز الطبيعي في أوروبا من 60 يورو.

ووفقاً لمعلومات متفرقة من مصادر من بينها رويترز، فإن الجانب الإيراني متردد في التراجع عن مطالبه المتعلقة برسوم التحويل.

من بين الشركات الرابحة في مؤشر MAG7، تتصدر ألفابت حاليًا، مدعومة جزئيًا بعمليات شراء من بيركشاير هاثاواي. وتتخلف مايكروسوفت وآبل عن الركب.

تتعافى سبيس إكس، مرتفعة بنسبة 3%، مدعومة جزئيًا بالتفاؤل بشأن نتائج روكيت لاب (التي لم تُنشر بعد).

أخبار الشركات:

آبل ( AAPL.US ): انخفض سهم الشركة بنحو 1% بعد تلقيها توصية سلبية من أحد البنوك الاستثمارية. وأشار المحللون في تقييمهم بشكل رئيسي إلى الضغط على هوامش الربح/أسعار أجهزة آيفون الجديدة.

إنتل ( INTC.US ): انخفض سهم شركة تصنيع الرقائق الأمريكية بنسبة تصل إلى 3% عند الافتتاح بعد إعلانها عن طرح أسهم جديد لتمويل استثماراتها. ويبلغ حجم الطرح 15 مليار دولار أمريكي.

موني دوت كوم ( MNDY.US ): انخفض سهم مزود البرمجيات بنسبة تصل إلى 9% بعد إعلان أرباحه. على الرغم من تجاوز التوقعات السوقية بشكل واضح (الإيرادات: 364.6 مليون دولار مقابل 355 مليون دولار؛ ربحية السهم: 1.48 دولار مقابل 1.11 دولار)، إلا أن التوقعات المخيبة للآمال أثارت قلق المساهمين.

شركة إتش بي ( HPQ.US ): ارتفع سهم الشركة بنحو 6% بعد تلقيه توصيات إيجابية من إحدى شركات الاستثمار. وأشار المحللون في التقرير إلى زيادة الطلب مدفوعةً باستثمارات الذكاء الاصطناعي.

شركة باريك للتعدين ( B.US ): انخفض سهم شركة التعدين العملاقة بنحو 4% بعد توقيعها اتفاقية تسوية مع شركة نيومونت بشأن مشروعهما المشترك في نيفادا.

التحليل الفني لمؤشر US100 (D1)

يقترب السعر من مستوى المقاومة حول 30,100 نقطة. وقد تراجع الزخم الصعودي بشكل ملحوظ بعد ارتداد حاد من أدنى مستوياته المحلية حول 27,700 نقطة، لكن المشترين ما زالوا يسيطرون على زمام المبادرة. بالإضافة إلى اختراق القناة الهابطة، تُعدّ عودة المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 25 يومًا (EMA25) فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50) إشارة صعودية قصيرة الأجل. من المتوقع أن يدعم خط إشارة مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية (RSI) المُعدّل (14) المشترين في الأيام القادمة، مع هدف عند 32,000 نقطة. ويُعدّ الحفاظ على منطقة 30,000 إلى 29,900 نقطة شرطًا أساسيًا للحفاظ على الزخم الصعودي قصير الأجل. المصدر: xStation5

البيانات الاقتصادية الكلية:

قبل ساعة من إغلاق التداول في وول ستريت، ستبدأ بيث إم. هاماك مؤتمرها الصحفي. وستتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند عن السياسة النقدية. وتؤكد هاماك بشدة على ضرورة التركيز بشكل أكبر على التضخم وهدفه؛ فهي من أبرز الشخصيات المتشددة في الاحتياطي الفيدرالي، ويتوقع السوق أن تُواصل هذا النهج في مؤتمرها.