أرباح بيركشاير: ماذا تقول التقارير عن اتجاه السوق؟

أعلن صندوق وارن بافيت الأسطوري، الذي لم يعد يديره وارن بافيت، عن نتائج الربع الثاني من عام 2026 يوم السبت 8 أغسطس.

كانت التوقعات لنتائج الصندوق معتدلة، ورغم تقاعد "حكيم أوماها"، تشير النتائج الأخيرة إلى أن الإدارة الجديدة قد تواجه صعوبة في تحقيق وتيرة النمو والأرباح التي يتوقعها المساهمون.

الأرباح

ارتفعت الإيرادات إلى 101.8 مليار دولار أمريكي، مقابل توقعات بلغت حوالي 96.5 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا نموًا سنويًا بنحو 10%.

وزاد الربح التشغيلي لشركة بيركشاير إلى 12.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي.

وبلغ صافي الدخل (وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا) 25.6 مليار دولار أمريكي، ما يعني مكاسب استثمارية قدرها 12.6 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا زيادة سنوية قدرها 107% و155% على التوالي.

يُترجم هذا إلى ربحية للسهم الواحد تبلغ 6 دولارات أمريكية، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت 5 دولارات أمريكية.

مع ذلك، فإن أرباح الصندوق المعروضة بهذه الطريقة لا تعكس بدقة وضع الشركة في الربع الثاني من عام 2026.

من أرباح بيركشاير البالغة 12.9 مليار دولار أمريكي:

جاء 326 مليون دولار أمريكي من فروق أسعار الصرف الإيجابية (في العام السابق، كانت هذه خسارة قدرها 877 مليون دولار أمريكي).

وبأخذ هذه الديناميكية في الاعتبار، فإن النمو التشغيلي الحقيقي لا يتجاوز 5%.

القطاعات والصناعات

يُتيح تحليل قطاعات الشركة القابضة مزيدًا من الشفافية.

حقق قطاع التأمين (الاكتتاب) أرباحًا بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف أداء شركة جيكو.

وحققت شركة بي إن إس إف للسكك الحديدية أرباحًا بلغت 1.56 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6%.

وشهد قطاع بيركشاير للطاقة وقطاع الخدمات والتجزئة نموًا إضافيًا بنسبة 27% و24% على التوالي، ليصل إجمالي أرباحهما إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي.

ويعود الأداء الجيد لقطاع الطاقة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب على نقل الطاقة والسلع.

أما قطاع الخدمات والتجزئة، فلا يُحقق الأداء المرجو، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الأرباح عبارة عن استرداد رسوم مدفوعة مسبقًا.

التدفقات النقدية

تشير هذه النتائج إلى ارتفاع التدفق النقدي التشغيلي من 20.9 مليار دولار أمريكي إلى 21.6 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 3.2%.

وبلغ إجمالي التدفق النقدي الحر 11.02 مليار دولار أمريكي مقابل 11.85 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، أي بانخفاض قدره 7%.

على الرغم من ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي الجديد عن عملية إعادة شراء أسهم قياسية بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي.

وكان رد فعل السوق فاتراً كما هو متوقع. وتتداول الأسهم عند افتتاح جلسة ما بعد الإعلان عن الأرباح، وهي تحوم قليلاً دون سعر الإغلاق السابق.

التخصيص

والأهم بالنسبة للسوق بشكل عام هو الإفصاحات (التي لم تكتمل بعد) حول مشتريات الشركة. فقد بدأت المشتريات، نظراً لتدفق الاحتياطي النقدي الضخم الذي تركه وارن بافيت (أكثر من 350 مليار دولار أمريكي) إلى السوق. وفي الربع الثاني من عام 2026، قام الصندوق بعمليات شراء صافية بقيمة تقارب 20 مليار دولار أمريكي؛ وهذا يمثل تحولاً واضحاً في السياسة بعد 14 ربعاً متتالياً باع خلالها الصندوق الأسهم.

يُعدّ الاستحواذ على أسهم شركة ألفابت أحد أهمّ استثمارات الصندوق، حيثُ حصل الصندوق على أسهم إضافية في شركة التكنولوجيا بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي.

أداء بيركشاير هاثاواي [BRKA.US] مقارنةً بمؤشر US500 الآجل

المصدر: xStation5

هذه إشارة بالغة الأهمية في ضوء وضع الأسواق الحالي. انتظر الصندوق ما يصل إلى أربع سنوات قبل أن يبدأ الشراء مجدداً، وكان آخر شراء له في عام ٢٠٢٢. ومن الجدير بالذكر أنه منذ انهيار جائحة كوفيد-١٩ وحتى اليوم، تفوق أداء الصندوق على أداء السوق بشكل عام بنحو ٥٪ سنوياً.