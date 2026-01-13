انخفض صافي ارباح بنك جيه بي مورغان بنسبة 7% بسبب ضعف أداء الخدمات المصرفية الاستثمارية

بدأ بنك جيه بي مورغان تشيس موسم الإعلان عن الأرباح بإشارة متباينة، مما أدى إلى استقرار سعر السهم في تداولات ما قبل افتتاح السوق (يبلغ حاليًا حوالي 325 دولارًا). واختتم البنك عام 2025 برقم قياسي بلغ أعلى إيرادات سنوية في تاريخه، حيث وصلت إلى 182 مليار دولار، على الرغم من انخفاض أرباح الربع الأخير نتيجة استحواذه الاستراتيجي على محفظة بطاقات أبل.

تراجع سهم بنك جيه بي مورغان إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، متأثرًا بحذر ما قبل الإعلان عن الأرباح وتصريحات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن سقف أسعار الفائدة. وقد اخترق السهم مستوى الدعم الفوري حول 330 دولارًا، وهو مستوى رئيسي يتزامن مع المتوسط ​​المتحرك الأساسي لمدة 30 يومًا (EMA30). يشير هذا الاختراق إلى أن العودة السريعة إلى المستويات المرتفعة الأخيرة غير مرجحة، مما قد يمهد الطريق لاختبار هبوطي أعمق للمتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم (EMA100). المصدر: xStation5

حذر رغم تجاوز التوقعات

أعلن البنك عن صافي دخل في الربع الرابع بلغ 13 مليار دولار، بانخفاض 7% عن العام السابق. ومع ذلك، وباستثناء مخصصات صفقة آبل البالغة 2.2 مليار دولار، تجاوز ربح السهم البالغ 5.23 دولارًا توقعات وول ستريت البالغة 4.85 دولارًا بشكل مريح. (إجمالي ربح السهم: 4.63 دولارًا). وأشار الرئيس التنفيذي جيمي ديمون إلى اقتصاد "قوي"، لكنه حذر من "تضخم مستمر" ومخاطر جيوسياسية.

ارتفعت أسهم البنك مبدئيًا بنسبة 1% بعد تقلبات ناجمة عن اقتراح الرئيس ترامب بفرض سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، وذلك بعد أن أصدر البنك توقعات قوية لعام 2026 تتوقع 95 مليار دولار من صافي دخل الفوائد. ومع ذلك، فإن انخفاض ربحية السهم الإجمالية عن التوقعات، وأداء البنك الذي يركز على العملاء المميزين، أثارا حذر المستثمرين، على الرغم من تفاؤل جيمي ديمون بشأن الاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم قبل افتتاح السوق إلى حوالي 0.15-0.2%.

النتائج الرئيسية

صافي الدخل: 13.03 مليار دولار، بانخفاض 7% على أساس سنوي.

ربحية السهم: 4.63 دولار، بانخفاض 4% على أساس سنوي.

ملاحظة: بلغت ربحية السهم 5.23 دولار باستثناء البنود الهامة.

الإيرادات المعدلة: 46.77 مليار دولار مقابل التقديرات البالغة 46.35 مليار دولار. (تجاوز التوقعات)

صافي دخل الفوائد المُدارة: 25.11 مليار دولار (+7% على أساس سنوي) مقابل التقديرات البالغة 24.99 مليار دولار. (تجاوز التوقعات)

أبرز نتائج التداول والخدمات المصرفية

مبيعات وتداول الأسهم: 2.86 مليار دولار (+40% على أساس سنوي) مقابل التقديرات البالغة 2.7 مليار دولار. (تجاوز التوقعات)

مبيعات وتداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع: 5.38 مليار دولار (+7.5% على أساس سنوي) مقابل التقديرات البالغة 5.27 مليار دولار. (تجاوز التوقعات)

إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية: 2.55 مليار دولار (-1.9% على أساس سنوي) مقابل التقديرات البالغة 2.65 مليار دولار. (لم تحقق التوقعات)

ملاحظة: جاءت إيرادات الاكتتاب في كل من الأسهم والسندات أقل من التقديرات، حيث انخفضت إيرادات الاكتتاب في الأسهم بنسبة 16% على أساس سنوي.

البيانات الائتمانية والميزانية العمومية