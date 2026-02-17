انخفض سعر الذهب بنسبة 2.5% وسط مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة وإيران وقوة الدولار 📉 بنك ANZ يرفع توقعاته

انخفض سعر الذهب اليوم بنسبة 2.5% إلى 4850 دولارًا للأونصة، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وتزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران بعد الجولة الثانية من المحادثات في جنيف، مما يعزز التوقعات بخفض التصعيد. في غضون ذلك، رفع بنك ANZ توقعاته للربع الثاني. فقد رفع محللو البنك هدفهم لسعر الذهب في الربع الثاني إلى 5800 دولار للأونصة من 5400 دولار للأونصة، مشيرين إلى أن التراجع الأخير لا يُمثل بالضرورة نهاية الاتجاه الصعودي العام.
- ويرى بنك ANZ أن الارتفاع لم يصل بعد إلى نقطة تحول. ويؤكد البنك أنه على الرغم من التقلبات المرتفعة، فإن هذا الارتفاع لم يبلغ بعد مرحلة النضج الكافية لتبرير توقعات بانعكاس مستدام على المدى القريب.
- ويعتقد بنك ANZ أن الارتفاع لم يصل بعد إلى نقطة تحول. أدى التصحيح من حوالي 5600 دولار إلى تجدد المخاوف بشأن انخفاض أعمق، لكن بنك ANZ يؤكد أن الوضع الاقتصادي الكلي الحالي يختلف اختلافًا جوهريًا عن "ذروات الدورة" السابقة مثل عامي 1980 و2011. ويرى البنك أن ظروف السوق الحالية لا تُقارن بتلك الفترات التاريخية.
- يبقى عامل الدعم الرئيسي هو التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية. ويفترض بنك ANZ تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس - أحدهما في مارس والآخر في يونيو.
- كما يدفع انخفاض التضخم الأسواق إلى توقع احتمال تخفيض ثالث بحلول ديسمبر.
- عادةً ما تدعم العوائد الحقيقية المنخفضة تدفقات الأموال إلى الذهب.
- تبقى المخاطر الجيوسياسية والسياسية ركيزة أساسية للدعم. ويشير بنك ANZ إلى استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وخطر تجدد تصعيد الحرب التجارية (التعريفات الجمركية) كعوامل قد تدعم الطلب على الأصول المادية.
- يستفيد الذهب أيضًا من التراجع النسبي في جاذبية السندات السيادية. يرى بنك ANZ أن ارتفاع مستويات الدين العالمي (ليس فقط في الولايات المتحدة) يُضعف دور السندات كـ"ملاذ آمن"، مما يُعزز قيمة الذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
- كما يُشير بنك ANZ إلى تزايد علاوة المخاطرة على المدى الطويل لسندات الخزانة الأمريكية. ووفقًا للبنك، يُطالب المستثمرون بعائدات أعلى مقابل الاحتفاظ بسندات الخزانة طويلة الأجل، وهو ما يتجلى في اتساع الفجوة بين عوائد السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
- من المتوقع أن يظل طلب البنوك المركزية قويًا حتى عام 2026، لكن بنك ANZ يرى أن الطلب الاستثماري الأوسع هو المحرك الرئيسي في عام 2025. وهذا يعني دورًا أكبر لتدفقات المحافظ الاستثمارية (الصناديق، صناديق المؤشرات المتداولة) في تحديد الأسعار.
- ... صناديق المؤشرات المتداولة: يتوقع بنك ANZ استمرار تدفقات الاستثمار، مع احتمال تجاوز إجمالي حيازات صناديق المؤشرات المتداولة للذهب 4800 طن في عام 2025. ويفترض البنك أن الأسواق الغربية ستظل قاعدةً مهمة، بينما قد يتسارع النمو في الأسواق الناشئة، لا سيما الصين والهند (اللتان تمثلان حاليًا حوالي 10% من حيازات صناديق المؤشرات المتداولة العالمية).
- لا يزال تفاوت التدفقات الاستثمارية داعمًا للذهب. ويشير بنك ANZ إلى أن أصول صناديق المؤشرات المتداولة للذهب تمثل أقل من 3% من إجمالي حيازات الأسهم والسندات، مما يعني أن حتى التغييرات الطفيفة في المحافظ الاستثمارية قد يكون لها تأثير إيجابي كبير على الأسعار.
- الفضة: نظرة إيجابية، ولكن دون توقع واضح لتفوقها على الذهب. لا يزال بنك ANZ متفائلًا بشأن الفضة، ولكنه يرى أنه نظرًا لارتفاع التقلبات وحساسية الطلب الصناعي عند مستويات الأسعار المرتفعة، فمن غير المرجح أن تتفوق الفضة على الذهب هذا العام.
المصدر: xStation5
