انخفض سهم نتفليكس بنسبة 5% بعد نتائج الربع الرابع 📉 هل يتحول وول ستريت إلى حالة هبوطية؟

انخفضت أسهم نتفليكس (NFLX.US) بأكثر من 4% عقب صدور تقرير الربع الرابع، لتواصل تراجعها الذي تجاوز الآن 30% من أعلى مستوياتها. تجاوزت الشركة توقعات المبيعات وصافي الأرباح بشكل طفيف، ورغم ارتفاع التدفق النقدي الحر بشكل ملحوظ، إلا أن التوقعات كانت نقطة الضعف الرئيسية: إذ جاءت توقعات الإيرادات متوافقة مع التوقعات (وبالتالي مخيبة للآمال بالنسبة لسهم يُصنف على أنه سهم "نمو")، إلى جانب توقعات أضعف بشكل ملحوظ للأرباح وهوامش التشغيل، ما لم يرقَ إلى مستوى توقعات المستثمرين. وعلى الرغم من عمليات البيع المكثفة لأسهم نتفليكس بعد الإعلان عن الأرباح، إلا أن معنويات المستثمرين في وول ستريت لم تتأثر سلبًا، بعد جلسة تداول ضعيفة للغاية، شهدت خلالها مؤشر ناسداك 100 انخفاضًا بأكثر من 2%.

النصف الثاني من عام 2026: من المتوقع أن يتجاوز نمو الربح التشغيلي معدل النمو المسجل في النصف الأول.

منذ صيف عام ٢٠٢٢ - حين كان سعر السهم يتداول بانخفاض يقارب ٧٥٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق - أضافت الشركة ١٠٥ ملايين مشترك، ونجحت في تحقيق أرباح من قاعدة مشتركيها المتنامية عبر الإعلانات، بينما ارتفع سعر السهم بأكثر من ٦.٥ أضعاف . ونتيجةً لهذا التحول المذهل في أعمالها، واصل السوق رفع قيمة الشركة، حتى باتت النتائج القوية وحدها غير كافية للحفاظ على هذا الاتجاه الصعودي

جاءت توقعات إيرادات عام 2026 عند الحد الأدنى من النطاق المتوقع، أي أقل من 51 مليار دولار أمريكي، كما لم تحقق الشركة التوقعات فيما يتعلق بمتوسط ​​هامش التشغيل السنوي. تستعد نتفليكس لإنفاق كبير يتعلق بخططها لإنتاج محتوى جديد والاستحواذ على شركة وارنر بروذرز

المصدر: xStation5



ماذا عرضت نتفليكس؟

بدأت وول ستريت بتقييم الشركة ليس بناءً على نموها فحسب، بل على مدى مثالية هذا النمو. تؤكد البيانات أن نموذج أعمال نتفليكس لا يزال ناجحًا، وأن تحقيق الربح من قاعدة عملائها لا يزال أعلى من المتوسط. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن يتجاوز عدد مشتركي نتفليكس ٣٢٥ مليون مشترك، ما يعني نموًا سنويًا يقارب ٨٪.

على الرغم من أن الشركة بدأت تتخلى عن نشر أرقام المشتركين بشكل دوري، إلا أنه من الصعب تجاهل أن منظومتها لا تزال تتوسع. ومع ذلك، فإن هذا التوسع يرفع سقف التوقعات: فكلما كبرت نتفليكس، قلّت مساحة الاكتفاء بـ"الجيد". ما هي المشكلة الأكبر هذه المرة؟ التوقعات.



تتوقع نتفليكس للربع الحالي ربحية للسهم الواحد تبلغ ٠.٧٦ دولار ، وهو أقل من توقعات السوق التي تبلغ حوالي ٠.٨٢ دولار. أما الإيرادات، فمن المتوقع أن تبلغ ١٢.٢ مليار دولار ، وهو ما يتماشى تقريبًا مع التوقعات السائدة. لكن سهم نتفليكس لم يعد سهماً "عادياً" - فمع سعر بيع يقارب 30 ضعف أرباح الاثني عشر شهراً القادمة، يُنظر إلى أي توقعات تُلبي التوقعات على أنها غياب لأي مفاجآت إيجابية. ومع هذه التقييمات المرتفعة، قد يُنظر إلى أي مفاجأة سلبية على أنها مفاجأة سلبية.



كما أعلنت نتفليكس أنها ستزيد إنفاقها على المحتوى بنسبة 10% في عام 2026، بعد تخصيصها ما يقارب 18 مليار دولار للبرامج في عام 2025. الرسالة واضحة: المنافسة على وقت المشاهدين و"حصة الاهتمام" لا تزال محتدمة، ودورة الاستثمار في المحتوى تعود للظهور مجدداً. هذا أمر رائع للمستخدمين، لكن السوق أقل حماساً.

اعتاد المستثمرون على نمو إيرادات نتفليكس بوتيرة أسرع من التكاليف وإعادة بناء هوامش الربح. تشير هذه التوقعات إلى أن عام 2026 قد يشهد تباطؤاً في تحسن هوامش الربح لأن الشركة تعود عمداً إلى زيادة استثماراتها. في هذه المرحلة من الدورة، هذا هو بالضبط نوع التحول الذي يدفع إلى جني الأرباح.

من بين التحديات الرئيسية الأخرى، احتمال استحواذ نتفليكس على أصول شركة وارنر بروس ديسكفري، وتحديدًا استوديو الإنتاج وخدمات البث المباشر. وقد أوضحت نتفليكس صراحةً أن إتمام الصفقة سيضيف 275 مليون دولار إلى التكاليف هذا العام، بالإضافة إلى 60 مليون دولار تم تكبدها بالفعل. ومن المهم الإشارة إلى أن الشركة أشارت أيضًا إلى أنها ستوقف عمليات إعادة شراء الأسهم مؤقتًا لتوفير السيولة اللازمة لإتمام الصفقة.

لطالما كان لهذا النوع من الإشارات تأثير كبير على وول ستريت. فعندما تتوقف عمليات إعادة شراء الأسهم، يتساءل السوق فورًا: هل ستتحسن الميزانية العمومية؟ وهل سيكون العائد على الاستثمار في عملية الاستحواذ كافيًا؟ ومن الناحية الاستراتيجية، تسعى نتفليكس للاستحواذ على وارنر بروس للأسباب التالية: