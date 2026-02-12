انخفض US100 بنسبة 1.5% 📉

تحوّل افتتاح المؤشرات الأمريكية المتباين إلى موجة بيع واسعة النطاق، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة تقارب 1.5%. ورغم عدم وجود محفز واضح وراء هذا التحرك، إلا أن عدة عوامل تبرز.
- أولاً، من المتوقع أن تُصدر جوجل (GOOGL.US) نسخة محدثة من نموذج Gemini 3 Deep Think (وتُعدّ ألفابت الشركة الوحيدة من بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي لم تشهد انخفاضاً اليوم). وقد يُؤدي "نجاح" هذا الإصدار إلى تضخيم ما أطلقت عليه الأسواق "التأثير الأنثروبي"، وهو سردٌ دفع في الأيام الأخيرة إلى عمليات بيع في قطاعات من قطاع التكنولوجيا، وخاصة البرمجيات. ويبدو أن السوق ينتقل من التساؤل "ما هي فوائد الذكاء الاصطناعي للشركات؟" إلى التساؤل "ما هي الشركات التي يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث فيها تغييراً جذرياً؟"، وتشير حركة الأسعار إلى مرحلة "البيع أولاً، ثم طرح الأسئلة لاحقاً"، لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات ونماذج أعمال البرمجيات كخدمة (SaaS).
- ثانيًا، قدمت سيسكو توقعات للسنة المالية الحالية جاءت دون التوقعات، مما طغى على أداء ربع سنوي قوي، وقوض جزئيًا فكرة أن شركات تصنيع الأجهزة هي الفائزة تلقائيًا في مجال الذكاء الاصطناعي بغض النظر عن قيمتها السوقية. وقد ضغط هذا التحرك أيضًا على الشركات المنافسة، حيث تراجع سهم أريستا نتوركس (ANET.US) قبل صدور تقريرها الفصلي المقرر بعد إغلاق السوق الأمريكية اليوم.
- ثالثًا، ساهمت أحدث بيانات سوق العمل الأمريكية في تخفيف المخاوف من الركود والتباطؤ الاقتصادي، ولكنها في الوقت نفسه قد تقلل من الحاجة المُلحة لخفض أسعار الفائدة، مما قد يؤجل أول نافذة تيسير نقدي فعّالة إلى شهر مايو على الأقل. وهذا لا يُعد بالضرورة داعمًا لوول ستريت، التي كانت قبل فترة وجيزة تستعد لدورة تيسير نقدي قوية نسبيًا هذا العام.
أخيرًا، أشارت بيانات غولدمان ساكس التي نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن صناديق CTA (الاستراتيجيات المنهجية التي تتبع الاتجاهات) من المرجح أن تكون بائعة صافية للأسهم الأمريكية هذا الأسبوع في جميع السيناريوهات تقريبًا (بغض النظر عما إذا كان مؤشر S&P 500 سيرتفع أو ينخفض). في حال استمرار التراجع، قد تتسارع عمليات البيع، مما يزيد من الضغط الناتج عن تقلبات السوق.
مؤشر US100(D1)
وجد مؤشر US100مؤخرًا دعمًا حول المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم. وقد يشير أي تحرك جديد نحو مستوى 24,350 إلى تصحيح أعمق وضغط بيع أكبر. ولا تزال منطقة 24,850 منطقة دعم رئيسية، تم تحديدها من خلال ردة فعل سعرية سابقة - الأولى في أوائل ديسمبر 2025 والأخيرة في أوائل فبراير 2026.
المصدر: xStation5
المصدر: xStation5
