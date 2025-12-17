انخفضت أسهم أوراكل 6% وسط مخاوف من حدوث مشاكل مالية 🔎

أُثيرت الشكوك حول مشروع أوراكل الطموح لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي في ميشيغان، والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، بعد انهيار مفاوضات التمويل مع شريكها الرئيسي، شركة بلو آول كابيتال. يُمثل هذا انتكاسة خطيرة للشركة التي تخضع بالفعل لتدقيق مكثف بسبب احتياجاتها الرأسمالية المتزايدة بسرعة. انسحبت بلو آول، التي مولت أكبر مشاريع مراكز بيانات أوراكل في الولايات المتحدة، بعد أن طالب المقرضون بشروط إيجار وديون أكثر صرامة وسط مخاوف متزايدة بشأن تأخيرات المشروع، وارتفاع مديونية أوراكل بشكل سريع، وتراجع الإقبال على استثمارات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. تؤكد أوراكل أن شريكها المطور قد اختار بالفعل مستثمرًا جديدًا في رأس المال وأن المحادثات تسير كما هو متوقع، لكن فشل المفاوضات يُسلط الضوء على الشكوك المتزايدة حول وتيرة وربحية توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كان رد فعل السوق سريعًا ومؤلمًا. تتعرض أسهم أوراكل لضغوط بيع منذ منتصف سبتمبر. كما جاءت نتائج الأرباح الأخيرة مخيبة للآمال. انخفض سعر السهم الآن بنحو 50% من أعلى مستوياته. ولمحو الارتفاع الذي حققه سهم أوراكل مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي بالكامل، ستحتاج أوراكل إلى الانخفاض بنسبة 35% أخرى تقريبًا.

نظرة على الوضع المالي لشركة أوراكل

خابت أرباح الشركة توقعات السوق. ففي الربع الثاني من السنة المالية 2026، سجلت أوراكل إيرادات بلغت 16.06 مليار دولار (بزيادة 14% على أساس سنوي)، وهو أقل من التوقعات التي كانت 16.2 مليار دولار. وبلغ ربح السهم المعدل 2.26 دولار، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 1.64 دولار، وذلك بفضل مكاسب استثنائية، بما في ذلك بيع أسهم أمبير.

حجم أعمال متراكم قياسي في مجال خدمات التوظيف الخارجي (RPO) - إمكانات واعدة، لكنها طويلة الأجل. يشمل حجم الأعمال المتراكم البالغ 528 مليار دولار (بزيادة 438% على أساس سنوي) عقودًا مع شركات OpenAI وNvidia وMeta، والتي قد تُدرّ إيرادات إضافية في السنوات القادمة. ورغم أن هذا الرقم يُظهر إمكانات نمو هائلة، إلا أن السوق يخشى أن يكون جزء كبير من هذه المشاريع طويل الأجل، وأن التنفيذ الفعلي لهذه الطلبات لا يزال بعيد المنال.

ارتفاع النفقات الرأسمالية والديون بشكل كبير - خطر متزايد على السوق. رفعت شركة أوراكل نفقاتها الرأسمالية في الربع الثاني من السنة المالية 2026 إلى نحو 35 مليار دولار أمريكي لمراكز البيانات ومجموعات وحدات معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بينما ارتفع إجمالي ديونها إلى ما يُقدّر بنحو 115-120 مليار دولار أمريكي. ويتزايد قلق السوق بشأن حجم الإنفاق وتأثيره على الميزانية العمومية. وسيعتمد الأداء المستقبلي بشكل كبير على سرعة تحويل هذه الاستثمارات إلى إيرادات وتدفقات نقدية.

بلغت الديون مستويات قياسية بينما تستمر الاحتياطيات النقدية في التضاؤل. ويشير اتساع الفجوة بين ارتفاع الديون وانخفاض السيولة النقدية إلى استنزاف سريع لرأس المال وتزايد ضغوط مخاطر السيولة وسط نفقات رأسمالية ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أن زيادة المديونية تجعل شركة أوراكل أكثر حساسية لتقلبات تكاليف التمويل.

يقترب العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) من متوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح (WACC)، مما يشير إلى تراجع القدرة على خلق قيمة من خلال استثمارات الذكاء الاصطناعي الجديدة. ولا يواكب نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ارتفاع تكلفة رأس المال، مما يزيد الضغط على الأرباح والميزانية العمومية. ويشير تقلص الفارق بين العائد على رأس المال المستثمر ومتوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح إلى تآكل كفاءة رأس المال وتزايد خطر تحول توسيع البنية التحتية إلى عبء بدلاً من أن يكون محركًا للربح.

أوراكل (D1)

يُواصل انخفاض سعر سهم أوراكل اليوم التحول الحاد في توجهات المستثمرين نحو الذكاء الاصطناعي، من حالة النشوة التي دفعت السهم لفترة وجيزة إلى 348 دولارًا ورفعت لاري إليسون إلى صدارة قائمة أثرياء العالم، إلى قلق متزايد لدى المستثمرين بشأن التأخيرات، والرافعة المالية، وما إذا كان مشروع توسيع مركز البيانات الضخم، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، سيحقق عوائد سريعة كافية. وقد عززت الاضطرابات المحيطة بتمويل مشروع ميشيغان هذه المخاوف، مما سرّع من انتقال السوق من "الضجة الإعلامية" حول الذكاء الاصطناعي إلى موقف أكثر انضباطًا وتشككًا.