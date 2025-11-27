انخفضت أسهم Deere & Co. إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي📉 هل تفقد الشركة زخمها؟

شركة دير وشركاه (DE.US) هي واحدة من أكبر الشركات الصناعية الأمريكية، ومن آخر الشركات الكبرى التي أعلنت عن أرباحها للربع الأخير، والذي يُعادل بالنسبة لشركة دير الربع المالي الرابع من عام 2025. وقد أنهت الشركة السنة المالية بأداء قوي، محققةً نتائج فاقت توقعات السوق في جميع القطاعات الرئيسية تقريبًا. وأعلنت دير عن أرباح للسهم الواحد فاقت التوقعات، وإيرادات أقوى بكثير، مؤكدةً أن ابتكاراتها التكنولوجية وتحسيناتها في الكفاءة التشغيلية تُترجم الآن بوضوح إلى أداء مالي. في الوقت نفسه، أظهر رد فعل السوق أن تجاوز التوقعات لا يكفي لتبديد المخاوف بشأن مستقبل القطاع للسنوات القادمة.

تجاوزت الشركة التوقعات في كل من الإيرادات والأرباح للسهم الواحد في الربع الرابع.

على الرغم من النتائج القوية، انخفض سهم الشركة بأكثر من 5% أمس.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي، مدفوعةً بابتكار المنتجات وتحسين تنظيم العمليات.

في عام 2026، تتوقع الشركة انخفاضًا واضحًا في الطلب على الآلات الزراعية الكبيرة. نتائج الربع الرابع

حققت شركة دير إيرادات بلغت 12.4 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الأخيرة من العام، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 1.1 مليار دولار أمريكي وهامش ربح تشغيلي قدره 12.6% في قسم عمليات المعدات. تجدر الإشارة إلى أن هذا التحسن ملحوظ في المبيعات وضبط التكاليف.

الإيرادات: 12.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي.

الربحية للسهم: 3.93 دولار أمريكي مقابل 3.85 دولار أمريكي المتوقعة.

صافي الدخل: 1.1 مليار دولار أمريكي.

هامش ربحية عمليات المعدات: 12.6%.

تجاوزت الشركة توقعات المحللين في كل من الإيرادات والأرباح للسهم الواحد. وتجاوزت الإيرادات تقديرات السوق بأكثر من 26%، مسجلةً واحدة من أكبر المفاجآت الإيجابية في الأرباع الأخيرة. تعكس هذه النتيجة القوية الاستثمار المتواصل في التكنولوجيا، بما في ذلك حلول الزراعة الدقيقة، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخزون.

على الرغم من هذه الأرقام القوية، ركز المستثمرون بشكل أساسي على توقعات عام 2026، التي تشير إلى بيئة عمل مليئة بالتحديات. ويُلقي الانخفاض المتوقع في الطلب على الآلات الزراعية الكبيرة بنسبة تتراوح بين 15 و20% في الولايات المتحدة وكندا بظلاله على التفاؤل قصير المدى بشأن الأداء المستقبلي.

تتوقع الشركة لعام 2026 ما يلي:

صافي دخل يتراوح بين 4.0 و4.75 مليار دولار.

معدل ضريبة فعلي يتراوح بين 25 و27%.

تدفقات نقدية من عمليات تشغيل المعدات تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار.

انخفاض في الطلب على الآلات الزراعية الكبيرة بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

تُظهر هذه التوقعات بوضوح أن العام المقبل سيختبر مرونة الصناعة، وستحتاج شركة ديري إلى التكيف مع ظروف السوق الأضعف. وقد سلّط ممثلو الشركة الضوء على الربحية القياسية في هذه المرحلة من الدورة. وأكد كريس سيبرت من قسم علاقات المستثمرين أن الشركة حققت صافي ربح تجاوز 5 مليارات دولار، وهي أفضل نتيجة في تاريخها في فترة دورية مماثلة. أشارت ديانا كوفار، من قطاع الزراعة والعشب، إلى الدور المتنامي للأنظمة ذاتية التشغيل، والتي يعتبرها فريق الإدارة أحد أهم عوامل التمايز التنافسي في السنوات القادمة. تشمل المخاطر ما يلي:

تأثيرات جمركية محتملة تُقدر بـ 1.2 مليار دولار قبل الضرائب.

انخفاض متوقع في الطلب على الآلات الزراعية الكبيرة في عام 2026.

مخاطر الاقتصاد الكلي وتباطؤ زخم النمو العالمي.

اضطرابات محتملة في الإمدادات واختناقات لوجستية.

تزايد المنافسة في تقنيات الزراعة الدقيقة.

نظرة عامة على الرسم البياني لشركة Deere & Co. (DE.US)

انخفضت أسهم Deere إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي الرئيسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، مما يشير إلى عودة إلى اتجاه هبوطي متوسط ​​المدى. وقد تشكل نموذج هبوطي محتمل على شكل رأس وكتفين، مع اقتراب خط العنق من 430 دولارًا أمريكيًا للسهم. وقد يؤدي التراجع نحو 480 دولارًا أمريكيًا إلى إبطال هذا النموذج وفتح المجال أمام انتعاش.

المصدر: xStation5