انخفضت أسهم شركة آبل قبل إعلان الأرباح 📉 هل سيدعم آيفون الشركة؟

تُختتم شركة آبل (AAPL.US) أسبوع أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى بمنافسة شديدة، حيث تتأثر الأسواق بشدة بتقارير الإنفاق الرأسمالي والذكاء الاصطناعي بعد انخفاض أسهم مايكروسوفت. لكن نهج آبل مختلف، إذ تركز على تقليل الاعتماد على بنية تحتية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الشراكات، وتحقيق الربحية من خلال منظومتها المتكاملة. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تراجع أداء سهم آبل مقارنةً بمعظم شركات التكنولوجيا الكبرى، محققًا مكاسب تقل قليلاً عن 7%.

توقعات السوق

الإيرادات: حوالي 138.4 - 138.5 مليار دولار (ربع قياسي مقارنةً بالذروة السابقة البالغة 123.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025؛ بنسبة نمو سنوية تتراوح بين 10 و12%، وهي أقوى قفزة منذ سنوات)

ربحية السهم: حوالي 2.67 دولار (مقابل 2.40 دولار قبل عام، أو بنسبة نمو سنوية تقارب 11%)

هامش الربح الإجمالي: يركز السوق على 47-48%

إيرادات آيفون: حوالي 78-80 مليار دولار (أكثر من 12% على أساس سنوي)

إيرادات الخدمات: حوالي 30 مليار دولار (حوالي 14% على أساس سنوي)

هذه أرقام لا يكفي أن تحققها آبل فحسب، بل يجب عليها تجاوزها، لأن التوقعات عالية. سيتوقف رد فعل السوق في نهاية المطاف على مزيج من العوامل: أداء آيفون، والتوقعات المستقبلية، وقصة الذكاء الاصطناعي. وقد أشار بنك يو بي إس إلى أن ارتفاع تكاليف الذاكرة قد لا يؤثر بشكل كبير على نتائج الربع الأول من السنة المالية، ولكنه قد يظهر في توقعات الأرباع القادمة - وهذا النوع من المخاطر عادةً ما يُعاقب عليه السوق بشكل أسرع من مجرد انخفاض ربحية السهم.

آيفون 17 و"الدورة الفائقة"

يغطي هذا الربع موسم مبيعات العطلات الحاسم، ويريد وول ستريت تأكيدًا على تسارع دورة الترقية - خاصةً بين المستخدمين الذين لديهم أجهزة أقدم من أربع سنوات. قد تكون النتائج الرئيسية جيدة، ولكن إذا كانت التعليقات حول آيفون "جيدة" فقط، فقد يواجه السهم صعوبة في تحقيق زخم صعودي.

ما يبحث عنه المحللون فعلاً بين السطور:

هل يميل الطلب نحو طرازات Pro ذات هامش الربح الأعلى؟

هل تتسارع دورة التحديث فعلاً؟

هل تنجح آبل في تفعيل قاعدة مستخدميها الضخمة التي تضم أكثر من 300 مليون جهاز آيفون يزيد عمرها عن أربع سنوات؟

آلية السوق واضحة: إذا جاءت مبيعات آيفون أقل من التوقعات، حتى مع ارتفاع ربحية السهم، قد لا ينقذ ذلك السهم.

الصين

لطالما كانت الصين ساحة منافسة شرسة لآبل، حيث تشهد منافسة حادة (مع هواوي وغيرها)، وظروف اقتصادية كلية متباينة، وطلب شديد الحساسية للسعر. في الوقت نفسه، هناك مؤشرات على تحسن الوضع. وفقًا لشركة Counterpoint، ربما تكون آبل قد استحوذت على أكثر من 20% من حصة السوق في الصين خلال الربع الرابع، وهو مؤشر ذو دلالة محتملة. إذا أكدت آبل انتعاش إيراداتها في الصين الكبرى، فقد يفسر السوق ذلك على أنه إزالة عقبة رئيسية أمام توقعات الاستثمار لعام 2026.

الخدمات

هذا هو القطاع الذي يبرر ارتفاع قيمة آبل. إذا حققت آبل نموًا ثابتًا في خدماتها بنسبة تتجاوز 10%، فإنّ سردية "المرونة" ستتعزز. أما إذا ظهرت أدنى بوادر تباطؤ، فقد يكون رد الفعل حادًا. وبسعر يقارب 30 ضعفًا للأرباح المتوقعة، لا يمكن لآبل تحمّل أي تهاون في هذا القطاع، إذ يُرجّح أن يُنظر إلى أي تباطؤ، ولو كان طفيفًا، على أنه مخاطرة.

الذكاء الاصطناعي: "ذكاء آبل"، وسيري، وجيميني

هنا تكمن أهمية التفاصيل. تحتاج آبل إلى وضع خطة واضحة: ما التغييرات التي ستطرأ على سيري، وما الذي سيُطرح في الربيع وفي مؤتمر WWDC، وكيف تعتزم الشركة تحقيق الربح من طبقة الذكاء الاصطناعي (عبر الأجهزة، أو الخدمات، أو النظام البيئي). تُسوّق آبل الذكاء الاصطناعي كميزة ضمن النظام البيئي، مع اعتبار سيري نقطة تحكم مركزية.

يرغب السوق في الحصول على إجابات محددة في ثلاثة مجالات:

كيف يتطور تبني "ذكاء آبل"،

كيف تخطط آبل لتحقيق الربح منه (عبر الأجهزة، أو الخدمات)،

ما هي خارطة طريق سيري، وما هي التغييرات التي ستطرأ على شراكة جوجل جيميني عمليًا.

يتعين على آبل إثبات قدرتها على توظيف الذكاء الاصطناعي في: دورة ترقية أقوى، وأسعار أعلى لأجهزة آيفون (المزيج/متوسط ​​سعر البيع)، وزيادة في الاحتفاظ بالعملاء، وربما مصدر دخل جديد من الخدمات. من الناحية المثالية، ينبغي أن تشير نتائج الربع الأخير من العام الماضي إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يُحدث تغييرًا ملموسًا.

سهم آبل (D1)

استقر السهم مؤخرًا حول المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر). مع ذلك، يُشير الرسم البياني أيضًا إلى نمط محتمل للرأس والكتفين، مما يُنذر بانعكاس هبوطي محتمل. يقع خط العنق بالقرب من 248 دولارًا، مدعومًا بأدنى مستويين محليين سابقين.

المصدر: xStation5