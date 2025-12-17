انخفضت أسهم شركة لينار بنسبة 4.6% بعد نشر نتائجها الفصلية 💡

أعلنت شركة لينار (LEN.US)، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري السكني في الولايات المتحدة، عن نتائجها المالية للربع الرابع من السنة المالية 2025، والتي جاءت مخيبة للآمال بعض الشيء للمستثمرين. فعلى الرغم من الحفاظ على حجم مبيعات مرتفع، إلا أن نتائج الشركة المالية كانت أضعف من التوقعات، وتشير التوقعات للربع القادم إلى تباطؤ إضافي في نمو الأرباح.

في الربع الرابع، حققت لينار ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 2.03 دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من رقم العام السابق (4.06 دولار أمريكي) وتوقعات السوق (2.24 دولار أمريكي). وبلغت الإيرادات 9.37 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.8% على أساس سنوي، على الرغم من أنها تجاوزت توقعات المحللين بشكل طفيف. وانخفض هامش الربح الإجمالي على مبيعات المنازل إلى 17% من 22.1% في العام السابق. وبلغ متوسط ​​سعر بيع المنزل 386 ألف دولار أمريكي.

أما التوقعات للربع الأول من عام 2026 فهي أكثر تحفظاً: تتوقع الشركة طلبات جديدة تتراوح بين 18,000 و19,000 طلب (بينما كان المتوقع حوالي 20,300 طلب)، وهامش ربح إجمالي يتراوح بين 15% و16% (بينما كان المتوقع 16.9%)، وكلها أقل من توقعات السوق. ويؤكد المحللون (بمن فيهم سيتي، وباركليز، وآر بي سي) أن النتائج الضعيفة والتوقعات الأضعف من المتوقع تؤكد الضغوط على الطلب على المساكن، وتزايد المنافسة من السوق الثانوية، وعدم استقرار هوامش الربح بسرعة، الأمر الذي انعكس في انخفاض سعر سهم لينار قبل افتتاح جلسة التداول اليوم.

تتداول أسهم الشركة حاليًا دون سعر افتتاح يوم الأربعاء، ضمن نطاق أدنى مستوياتها الأخيرة منذ 18 نوفمبر. وطالما بقيت أسهم الشركة دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (المنحنى البنفسجي في الرسم البياني)، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي الفني. المصدر: xStation