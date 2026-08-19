انخفضت أسهم شركة تارجت رغم النتائج والتوقعات القوية 🚩 هل ما زال المستهلك الأمريكي متماسكاً؟

ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية عند مقارنة النتائج المعلنة بتوقعات السوق. فقد بلغ ربح السهم المعلن 4.11 دولار، أي أعلى بمقدار 1.78 دولار من توقعات المحللين البالغة 2.33 دولار، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذا الفرق يُعزى إلى استرداد الرسوم الجمركية لمرة واحدة.

ومن هذا المبلغ، جاء 752 مليون دولار أمريكي، أو 1.65 دولار أمريكي للسهم، من استرداد الرسوم الجمركية. على مستوى هامش الربح الإجمالي والدخل التشغيلي، حققت الشركة ربحًا قبل الضريبة قدره 994 مليون دولار.

شهدت أرباح تارجت المعلنة ارتفاعًا ملحوظًا بفضل تسوية لمرة واحدة متعلقة باسترداد الرسوم الجمركية. وبلغ صافي الدخل 1.88 مليار دولار أمريكي، أو 4.11 دولار أمريكي للسهم، مقارنةً بـ 935 مليون دولار أمريكي، أو 2.05 دولار أمريكي للسهم، في العام السابق.

مثال: قامت شركة تارجت بتغيير حوالي 75% من تشكيلة إكسسواراتها المنزلية. ووفقًا للإدارة، بدأت المنتجات الجديدة بالفعل في دعم نمو المبيعات في هذه الفئة، على الرغم من أنه من المتوقع أن يستغرق التعافي الكامل عدة سنوات.

وأفادت الشركة أيضًا بأن نمو المبيعات كان واسع النطاق وشمل جميع فئات منتجاتها الرئيسية الست. وكانت الأغذية ومستحضرات التجميل الأقوى أداءً، بينما استمرت الملابس والمفروشات المنزلية في التخلف عن الفئات الأخرى.

كما أعلنت تارجت عن ربحية للسهم الواحد بلغت 4.11 دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 2.33 دولار أمريكي. يمثل هذا زيادة قدرها 1.78 دولار أمريكي عن التوقعات. مع ذلك، يجب مراعاة الأثر الكبير لاسترداد الرسوم الجمركية لمرة واحدة عند تفسير هذا الفرق.

وكان من أهم المؤشرات على متانة أعمال الشركة زيادة المبيعات المقارنة بنسبة 3.8%. وكان السوق يتوقع نموًا بنحو 2.4%، مما يعني أن النتائج فاقت التوقعات بشكل واضح.

أظهرت تارجت تحسنًا ملحوظًا في المبيعات خلال الربع الثاني. فقد بلغت الإيرادات 26.54 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً متوسط ​​توقعات المحللين الذي تراوح بين 26.13 و26.14 مليار دولار أمريكي. وارتفع صافي المبيعات بنسبة 5.3% على أساس سنوي.

أنهت شركة تارجت (TGT.US)، إحدى أكبر شركات التجزئة في الولايات المتحدة، الربع الثاني من العام بمبيعات وأرباح للسهم الواحد فاقت توقعات المحللين بشكل ملحوظ. ويبدو أن هذه النتائج القوية تؤكد متانة الوضع الاقتصادي للمستهلك الأمريكي. وبلغت الإيرادات 26.54 مليار دولار، بينما ارتفعت المبيعات المقارنة بنسبة 3.8%. وفي الوقت نفسه، تعززت النتائج المالية للشركة بفضل استرداد رسوم جمركية لمرة واحدة، مما زاد صافي الدخل بمقدار 752 مليون دولار. وعقب الإعلان عن هذه النتائج، رفعت الشركة العملاقة في مجال بيع السلع المنزلية والاستهلاكية بالتجزئة توقعاتها للعام بأكمله، على الرغم من تأكيد الإدارة على أن تحسين أداء الشركة لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير. وتحظى تارجت بمتابعة دقيقة من المحللين نظراً لحجم أعمالها والقطاع الذي تعمل فيه، مما يوفر رؤية ثاقبة حول وضع الأسر الأمريكية.

رفعت شركة تارجت توقعاتها للعام بأكمله

بعد الأداء القوي الذي حققته الشركة في الربع الثاني، رفعت تارجت توقعاتها للمبيعات والأرباح. وتتوقع الشركة الآن نموًا في صافي المبيعات بنحو 5%، أي بزيادة نقطة مئوية واحدة عن التوقعات السابقة.

وتتوقع تارجت أن تتراوح ربحية السهم للعام بأكمله بين 9.90 و10.90 دولارًا أمريكيًا، شاملةً استرداد الرسوم الجمركية. ويبلغ متوسط ​​هذا النطاق 10.40 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 8.47 دولارًا أمريكيًا.

وباستثناء الأثر غير المتكرر لاسترداد الرسوم الجمركية، تتراوح توقعات ربحية السهم بين 8.25 و9.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وكانت الشركة قد توقعت سابقًا أن تتراوح بين 7.50 و8.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعني أن الزيادة في التوقعات لا تُعزى فقط إلى التسوية غير المتكررة.

وتدعم المبيعات الرقمية وخدمة التوصيل في نفس اليوم النمو

لا تزال المبيعات الرقمية أحد المحركات الرئيسية لتحسن أداء تارجت. فقد ارتفعت المبيعات الرقمية المماثلة بنسبة 8.7% في الربع الثاني. ونمت خدمة التوصيل في نفس اليوم بوتيرة أسرع، حيث ارتفعت بأكثر من 25%. يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية لأنّ شركة تارجت تسعى إلى دمج شبكة متاجرها الواسعة مع خدمات تُمكّن العملاء من استلام طلباتهم أو جمعها بسرعة أكبر.

وتواصل الشركة أيضًا استثماراتها في قطاع التجزئة التقليدي، حيث افتتحت تارجت 17 متجرًا جديدًا خلال الربع الثاني. كما خفّضت أسعار أكثر من 10,000 منتج، وتخطط لمزيد من التخفيضات. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم حركة الزبائن في المتاجر في وقت لا تزال فيه بعض الأسر حذرة بشأن الإنفاق.

هل تُشير هذه النتائج إلى تعافٍ مستدام لشركة تارجت؟

يُشير ربعان متتاليان قويان إلى تحسّن في مؤشرات الأداء التشغيلي، لكنهما لا يُؤكّدان بعدُ عودةً مستدامةً إلى النمو. في الربع السابق، سجّلت تارجت أول رقم إيجابي في المبيعات المقارنة منذ خمسة أرباع، بنسبة نمو بلغت 5.6%. ويؤكّد الربع الأخير أنّ هذا التحسّن لم يكن حدثًا عابرًا، فقد ارتفعت المبيعات مجددًا، وتجاوزت المبيعات المقارنة التوقعات، وحافظت القنوات الرقمية على زخمها القوي.

مع ذلك، لا يزال الرئيس التنفيذي مايكل فيدلكه حذرًا. تُشدّد الإدارة على أنّ الهدف ليس مجرّد تحقيق أداء قوي في بضعة أرباع، بل تحقيق نمو مستدام في كلٍّ من الإيرادات والأرباح على المدى الطويل. يظل التحدي الأكبر هو تحسين الأداء في القطاعات الأضعف، لا سيما الملابس والمفروشات المنزلية. في الوقت نفسه، قد يستمر الوضع الاستهلاكي في الحد من وتيرة التعافي، حيث لا يزال بعض المستهلكين يعانون من ضغوط غلاء المعيشة ويديرون إنفاقهم بحذر أكبر.

أسهم شركة تارجت (TGT.US، خلال الفترة D1)

قبل الإعلان عن الأرباح، شهدت أسهم تارجت بالفعل فترة مكاسب قوية. بلغ سعر الإغلاق 152.5 دولارًا، ما يمثل زيادة بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاثة السابقة و54% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

على الرغم من النتائج التي فاقت التوقعات، انخفضت الأسهم بنحو 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد الإعلان. يُظهر هذا أن رد فعل السوق لا يعتمد فقط على تجاوز الشركة لتوقعات الإيرادات أو ربحية السهم.

من العوامل التي ربما أخذها المستثمرون في الحسبان التأثير الكبير لرد الرسوم الجمركية لمرة واحدة على الأرباح المُعلنة. وبالنظر إلى المستقبل، قد يكون استدامة نمو المبيعات المماثلة، وتحسين الربحية الأساسية، وأداء فئات المنتجات الأضعف أكثر أهمية.

بعد انخفاض حاد في الأرباع السابقة، عادت شركة تارجت تدريجياً إلى النمو، حيث يتم تداول الأسهم بنسبة تقارب 25٪ فوق المتوسط ​​المتحرك EMA200 لـ 200 جلسة (الخط الأحمر)، على الرغم من أنها لا تزال أقل بنحو 50٪ من ذروتها التاريخية.

المصدر: xStation5

مؤشرات التقييم ونمو الأعمال

حافظت إيرادات شركة تارجت على استقرارها النسبي خلال السنوات الأخيرة، مع وجود تقلبات موسمية واضحة وذروات ربع سنوية تتجاوز 30 مليار دولار، مما يُبرز نضج أعمالها ومحدودية نموها العضوي. ويبلغ مستوى الإيرادات الحالي حوالي 25.4 مليار دولار، بينما يؤكد غياب اتجاه تصاعدي مستدام أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الشركة حاليًا ليس الحجم، بل تحسين الكفاءة بشكل ملحوظ.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب في الربع الأخير حوالي 1.1 مليار دولار، بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب 4.5%، مما يشير إلى تحسن مقارنةً بالفترات الأضعف. ومع ذلك، لا يزال الهامش يوفر هامش أمان ضيقًا نسبيًا، وهو أمر شائع في قطاع التجزئة.

يُظهر هامش الربح الصافي البالغ حوالي 3.1% أن تارجت قد استعادت جزءًا من الربحية المفقودة في عام 2023، على الرغم من أنه لا يزال أقل من أعلى مستوياته المسجلة في بداية الفترة قيد المراجعة. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن هوامش الربح تتقلب بشكل أكبر بكثير من الإيرادات، مما يشير إلى أن تكاليف التشغيل، وتشكيلة المنتجات، والعروض الترويجية، وإدارة المخزون لا تزال العوامل الرئيسية المؤثرة في الأرباح.

من منظور أساسي، يُعد تحسن هوامش الربح بالتزامن مع استقرار الإيرادات مؤشرًا إيجابيًا، لأنه يوحي بأن جزءًا من نمو الأرباح قد يتحقق من خلال تحسين الكفاءة الداخلية وليس من خلال نمو المبيعات وحده. مع ذلك، لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على تحقيق طفرة مستدامة، لذا ينبغي تقييم أداء الشركة المستقبلي بشكل أساسي بناءً على قدرة تارجت على الحفاظ على هامش ربحها قبل الفوائد والضرائب عند مستوياته الحالية مع تسريع نمو الإيرادات في الوقت نفسه.

المصدر: أبحاث XTB

لا تزال مستويات مخزون شركة تارجت مرتفعة نسبيًا، ولكن بعد ذروة عامي 2023 و2025، بات الاستقرار ملحوظًا، مما يشير إلى أن المخزون أصبح أكثر توافقًا مع وتيرة المبيعات. وقد حافظت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على نطاق ضيق نسبيًا في الأرباع الأخيرة، حيث بلغ آخر رقم لها حوالي 1.9 مليار دولار، مما يدل على عدم وجود تسارع واضح في الربحية التشغيلية.

أهم مؤشر نوعي هو انخفاض العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) إلى حوالي 9.1%، مما يُظهر أن الشركة تُحقق عائدًا أقل على رأس المال المستثمر مقارنةً بأقوى فترات السنوات السابقة. في الوقت نفسه، تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية حوالي 1.1 ضعف، وهي أقل بكثير من المستويات المسجلة في عامي 2023 و2024، مما يُشير إلى تحسن في هيكل التمويل وانخفاض الضغط الناتج عن الرافعة المالية.

من منظور أساسي، يُعد انخفاض الرافعة المالية إيجابيًا، على الرغم من أنه لم يُصاحبه بعد تحسن مماثل في كفاءة رأس المال. قد يُسهم استقرار المخزون في دعم هوامش الربح خلال الفترات القادمة إذا تجنبت الشركة التخفيضات المفرطة وتراكم المخزون. عمومًا، يُظهر الرسم البياني تحسنًا في الوضع المالي للشركة، ولكن مع عوائد معتدلة على رأس المال، ودون مؤشرات واضحة على نمو مستدام في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

تُقيّم شركة تارجت بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 20.1 ضعفًا، ما يعني أن السوق يدفع حوالي 20 دولارًا مقابل كل دولار واحد من الأرباح المُحققة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية المستقبلية 18 ضعفًا، وهي أقل من النسبة السابقة، ما يُشير إلى أن التوقعات العامة تُشير إلى نمو الأرباح في الفترات القادمة. في الوقت نفسه، تُشير نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 10.6 ضعفًا إلى تقييم معتدل للشركة مقارنةً بأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

المصدر: XTB Research