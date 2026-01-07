انخفضت الفضة 3% بعد محاولة تسجيل مستوى قياسي📉 هل تم تشكيل قمة مزدوجة؟

شهدت أسعار الفضة في بداية العام موجة صعودية قوية جديدة، حيث ارتفع سعر المعدن من حوالي 70 دولارًا إلى ما يقارب 82 دولارًا، مقتربًا من ذروته التاريخية في أواخر ديسمبر 2025. إلا أن حركة هبوطية بدأت أمس، حيث تراجعت الفضة بنحو 5% من أعلى مستوى لها إلى 78 دولارًا، وتكافح للحفاظ على زخمها فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي). ويستقر مؤشر القوة النسبية حاليًا عند مستوى أقل بقليل من 45، بينما يُظهر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) تقاطعًا هبوطيًا محتملًا.

بلغت المراكز المفتوحة في الفضة حتى 30 ديسمبر 157,391 عقدًا، مما يشير إلى سوق نشطة ولكنها ليست محمومة من حيث إجمالي المراكز المفتوحة.

تمتلك الصناديق المُدارة (المضاربون الكبار) 29,100 عقد شراء و15,092 عقد بيع، مما ينتج عنه مركز شراء صافٍ يبلغ حوالي 14,000 عقد.

على أساس أسبوعي، خفضت الصناديق انكشافها في الأسبوع الأخير من ديسمبر، حيث أغلقت 5,926 عقد شراء، بينما زادت في الوقت نفسه مراكز البيع بمقدار 1,674 عقدًا.

يحتفظ المستثمرون التجاريون (المنتجون/التجار/المعالجون/المستخدمون) بـ 4,680 عقد شراء فقط مقابل 30,754 عقد بيع، مما ينتج عنه مركز بيع صافٍ يبلغ حوالي 26,000 عقد.

خلال الأسبوع الماضي، خفّض المستثمرون التجاريون مراكز الشراء بمقدار 1,153 عقدًا وزادوا مراكز البيع بمقدار 692 عقدًا، مستغلين قوة السوق.

يتضح جليًا الفرق في المراكز بين صناديق الاستثمار المُدارة والمستثمرين التجاريين: فالصناديق لا تزال تحتفظ بمراكز شراء صافية وتتوقع ارتفاع الأسعار، بينما يميل المستثمرون المُتحوطون (المنتجون) إلى البيع بقوة.

تاريخيًا، يميل هذا الوضع في سوق الفضة إلى الظهور بشكل متكرر في المراحل الأخيرة من الاتجاه الصعودي أكثر من بدايته. بشكل عام، يشير تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (CoT) إلى وجود إمكانية لمزيد من المكاسب، لكن اختلال توازن المخاطر يصب بشكل متزايد في مصلحة المستثمرين التجاريين، مما يجعل السوق أكثر عرضة للتصحيح أو التماسك الممتد. من ناحية أخرى، يُعد تركيز مراكز البيع مرتفعًا حاليًا، حيث يسيطر أكبر أربعة متداولين على 28.4% من إجمالي المراكز المفتوحة على جانب البيع.

من الناحية الفنية، يُظهر الرسم البياني للفضة احتمال تشكّل قمة مزدوجة هابطة حول سعر يزيد عن 80 دولارًا للأونصة، والذي يبدو الآن مستوى المقاومة الرئيسي. ويمكن إيجاد دعم قوي بالقرب من المتوسط ​​المتحرك الأساسي 200 على الرسم البياني للساعة، عند حوالي 76 دولارًا للأونصة.

