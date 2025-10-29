انخفضت Meta بنسبة 8٪ على الرغم من النمو القوي للإيرادات 🔎

انخفضت أسهم ميتا بنحو 8% في تداولات ما بعد ساعات العمل

وباستثناء هذا التأثير، صرحت ميتا أن صافي الدخل كان سيبلغ 18.6 مليار دولار أمريكي مع ربحية للسهم الواحد بقيمة 7.25 دولار أمريكي

طغت رسوم لمرة واحدة بقيمة 16 مليار دولار أمريكي وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على الزيادة القوية في المبيعات

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز (META.US) عن نمو ملحوظ في إيراداتها خلال الربع الثالث، مدفوعًا بالطلب القوي على الإعلانات وزيادة تفاعل المستخدمين بفضل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وارتفعت الإيرادات بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 51.2 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات السوق. إلا أن هذه النتائج تأثرت برسوم ضريبية غير نقدية لمرة واحدة بلغت 15.9 مليار دولار أمريكي، تتعلق بتطبيق قانون "مشروع قانون جميل كبير" الأمريكي، والذي رفع معدل الضريبة الفعلي للشركة إلى 87% وخفض أرباحها المعلنة بشكل كبير.

وباستثناء هذا التأثير، أفادت ميتا بأن صافي الدخل كان سيبلغ 18.6 مليار دولار أمريكي، مع ربحية للسهم الواحد قدرها 7.25 دولار أمريكي، مما يُظهر تحسنًا واضحًا على أساس سنوي. وأشارت الشركة إلى أن هذا التغيير الضريبي يُقلل من الالتزامات الضريبية الأمريكية المستقبلية، على الرغم من أنه أدى إلى انخفاض مؤقت في نتائج الربع الحالي.

النتائج المالية الرئيسية (الربع الثالث من عام ٢٠٢٥):

الإيرادات: ٥١.٢٤ مليار دولار أمريكي (بزيادة ٢٦٪ على أساس سنوي) - متجاوزةً التوقعات البالغة ٤٩.٣٦ مليار دولار أمريكي

ربحية السهم: ١.٠٥ دولار أمريكي مقابل ٦.٦٨ دولار أمريكي المتوقعة - متأثرةً بضريبة لمرة واحدة بقيمة ١٥.٩ مليار دولار أمريكي

الدخل التشغيلي: ٢٠.٥٤ مليار دولار أمريكي (بزيادة ١٨٪ على أساس سنوي)

هامش الربح التشغيلي: ٤٠٪ (مقابل ٤٣٪ في العام السابق)

صافي الدخل: ٢.٧١ مليار دولار أمريكي (بانخفاض ٨٣٪ على أساس سنوي، بسبب تأثير الضريبة)

مرات ظهور الإعلانات: زيادة ١٤٪ على أساس سنوي؛ متوسط ​​سعر الإعلان: زيادة ١٠٪ على أساس سنوي

المستخدمون النشطون يوميًا (مجموعة تطبيقات ميتا): ٣.٥٤ مليار دولار أمريكي (بزيادة ٨٪ على أساس سنوي)

النفقات الرأسمالية: ١٩.٣٧ مليار دولار أمريكي

التدفق النقدي الحر: ١٠.٦ مليار دولار أمريكي

طموحات الذكاء الاصطناعي تدفع الإنفاق.

ارتفعت النفقات الرأسمالية إلى 19.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تسارع الاستثمار في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وصرح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بأن مختبرات ميتا سوبر إنتيليجنس تتمتع "بمستقبل باهر"، مؤكدًا على هدف الشركة طويل الأجل المتمثل في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة ونظارات ذكية من الجيل التالي.

رفعت ميتا توقعاتها لنفقات رأس المال لعام 2025 بأكمله إلى 70-72 مليار دولار أمريكي (من 66-72 مليار دولار أمريكي)، مشيرةً إلى تزايد الطلب على قوة الحوسبة. ومن المتوقع أن يكون الإنفاق "أعلى بكثير" لعام 2026، ويعزى ذلك أساسًا إلى توسيع البنية التحتية للبيانات، وشراء شرائح الذكاء الاصطناعي، وزيادة التوظيف الفني.

التوقعات وردود فعل السوق

في الربع الرابع من عام 2025، تتوقع ميتا تحقيق إيرادات تتراوح بين 56 و59 مليار دولار أمريكي، بما يتماشى مع توقعات السوق البالغة 57.3 مليار دولار أمريكي.

حذرت المديرة المالية سوزان لي من أن النفقات التشغيلية والرأسمالية سترتفع بشكل كبير في عام 2026 مع توسع ميتا في بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي وزيادة تعويضات الموظفين الفنيين.

على الرغم من متانة أساسيات الأعمال، إلا أن الجمع بين مصاريف الضرائب لمرة واحدة وارتفاع الإنفاق أثّر سلبًا على معنويات المستثمرين. انخفضت أسهم ميتا بنحو 8% في تداولات ما بعد ساعات العمل.