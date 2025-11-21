سهم الأسبوع – NVIDIA (21.11.2025)

لطالما كانت إنفيديا من أهم الشركات الرائدة في عالم الذكاء الاصطناعي. بدأت الشركة مسيرتها في سوق الألعاب، وهي الآن تُسيطر على جزء كبير من البنية التحتية للحوسبة العالمية، التي تُشغّل أحدث النماذج التوليدية، بالإضافة إلى الحلول المُستخدمة في العلوم والصناعة. تُشغّل رقاقاتها مراكز البيانات، ومختبرات الأبحاث، والمؤسسات التي تُطوّر أنظمة ذكاء اصطناعي مُتقدّمة.

تؤكد أحدث النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية 2026 استمرار نمو الطلب على مُسرّعات الذكاء الاصطناعي. لم يُعزّز قطاع مراكز البيانات ريادته فحسب، بل أظهر أيضًا قدرة إنفيديا على توسيع نطاق العمليات دون المساس بالجودة والأداء. تُطوّر الشركة في الوقت نفسه أنظمةً بيئيةً تكنولوجيةً متكاملة، بما في ذلك البرامج والشبكات والمنصات التي تُمكّن من إنشاء نماذج مُعقدة وتدريبها على نطاق واسع.

يُحلل هذا التقرير أحدث البيانات الفصلية، ويناقش التطورات في كل مجال عمل رئيسي، ويُسلّط الضوء على العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على مستقبل الشركة. قبل أن نتعمق في الموضوع، لنبدأ بالأرقام المالية الرئيسية للربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢٦.

نتائج مميزة للربع الثالث من عام ٢٠٢٦

أثبتت إنفيديا مجددًا دورها المحوري في تطوير الذكاء الاصطناعي بتحقيق إيرادات بلغت 57 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2026. ويمثل هذا زيادة بنسبة 22% عن الربع السابق ونموًا سنويًا بنسبة 62%. ولا يقتصر هذا النمو على الحجم فحسب، بل يُظهر بوضوح هيمنة إنفيديا على التحول الرقمي العالمي.

ويظل هامش الربح الإجمالي مرتفعًا للغاية عند حوالي 73.4%. وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير والتوسع التشغيلي، تُحوّل الشركة الإيرادات إلى أرباح بفعالية. وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية، بما في ذلك البحث والتطوير والإدارة، 5.839 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ الدخل التشغيلي 36 مليار دولار أمريكي. وعلى أساس صافٍ، حققت إنفيديا ما يقرب من 32 مليار دولار أمريكي، مما يُترجم إلى ربحية للسهم الواحد قدرها 1.30 دولار أمريكي. وقد تجاوزت هذه النتيجة توقعات المحللين، وتُظهر قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية حتى في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي.

ويظل قطاع مراكز البيانات المحرك الرئيسي للنمو، بإيرادات قياسية بلغت 51.2 مليار دولار أمريكي. لا يقتصر هذا النمو على الطلب المتزايد فحسب، بل يمتد أيضًا إلى بنية بلاكويل المبتكرة لوحدات معالجة الرسومات، التي تجمع بين الأداء العالي وكفاءة الطاقة، والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات في قطاعي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وهذا يُعزز مكانة إنفيديا كأساس للبنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. كما يتمتع قطاع الألعاب بمكانة قوية، حيث يُحقق إيرادات تبلغ 4.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموذج أعمال متوازنًا يجمع بين ابتكارات المستهلكين وأعمال مراكز البيانات.

للربع القادم، تتوقع إنفيديا تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 65 مليار دولار أمريكي مع الحفاظ على هوامش ربح عالية، مما يُظهر طموحها ليس فقط في الحفاظ على هيمنتها، بل وفي تعزيزها أيضًا.

لا يعتمد نجاح الشركة على النتائج الأخيرة فحسب، بل يُظهر تحليل السنوات الأخيرة تفوقًا مستمرًا في الأداء على توقعات السوق من حيث الإيرادات والأرباح لكل سهم. قبل الربع الثالث من عام 2026، كانت التوقعات تشير إلى إيرادات متوقعة تبلغ حوالي 55.2 مليار دولار أمريكي وأرباح للسهم الواحد تبلغ 1.26 دولار أمريكي؛ إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت هذه التقديرات. يعكس هذا الثبات نمو الشركة المستقر والمستدام وقدرتها على العمل بفعالية في قطاع تقني سريع التطور. وهذا يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد دور إنفيديا كأحد ركائز الثورة التكنولوجية العالمية.

تؤكد البيانات المالية الفصلية النمو المذهل للشركة. فقد نمت الإيرادات بشكل ديناميكي منذ عام 2023، لتصل إلى مستويات قياسية. كما تقترب الأرباح الصافية من 32 مليار دولار أمريكي. ويشير استقرار هوامش التشغيل وصافي الربح إلى فعالية ضبط التكاليف والكفاءة التشغيلية.

تشهد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا سريعًا، متجاوزةً 37 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2026. ويظل العائد على رأس المال المستثمر أعلى من 80%، مما يدل على كفاءة استثنائية في إدارة الموارد. وتُبرز تكلفة رأس المال المنخفضة نسبيًا مكانة تنافسية قوية وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين. ويشكل هذا المزيج من النمو والربحية والإدارة الفعالة أساسًا متينًا لمزيد من التطوير وتعزيز القيادة في هذا القطاع.

تُعزز إنفيديا مكانتها باستمرار من خلال النمو السريع في قطاع مراكز البيانات. منذ أوائل عام ٢٠٢٤، ارتفعت إيرادات هذا القطاع بوتيرة مذهلة، محققةً نموًا سنويًا بنسبة مئات بالمئة في أرباع متتالية. يُمثل هذا القطاع غالبية إيرادات الشركة، ومن المتوقع أن يتجاوز 56 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام ٢٠٢٦.

على الرغم من تقلباته، يتعافى قطاع الألعاب من التراجعات التي شهدها في وقت سابق من عام 2024، ويواصل مساهمته الكبيرة، حيث من المتوقع أن تبلغ إيراداته حوالي 4 مليارات دولار أمريكي بنهاية عام 2026. كما يشهد قطاع السيارات نموًا مطردًا، حيث ارتفع من أقل من 300 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 680 مليون دولار أمريكي، مع تقلبات تشير إلى تزايد الاهتمام والاستثمارات. كما تشهد قطاعات أخرى، مثل تصنيع المعدات الأصلية (OEM) وغيرها، وإن كانت أصغر حجمًا، نموًا قويًا وأهمية متزايدة للعمليات الإجمالية. تُظهر هذه الاتجاهات مجتمعة فعالية تنويع إيرادات إنفيديا، مما يعزز ريادتها في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

نظرة عامة على التقييم

نحلل تقييم إنفيديا باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم (DCF). من المهم التأكيد على أن هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية أو توقعًا دقيقًا لسعر السهم.

تفترض توقعاتنا معدل نمو سنوي متوسط ​​للإيرادات في خانة العشرات، يقدر بحوالي 40 إلى 60% خلال السنوات القليلة المقبلة. في السنوات اللاحقة، سينخفض ​​معدل نمو الإيرادات تدريجيًا بسبب تشبع السوق وتزايد المنافسة.

أصبحت بنية بلاكويل لوحدات معالجة الرسومات (GPU) عنصرًا أساسيًا في استراتيجية إنفيديا للسنوات القادمة. وقد حظيت أحدث الرقاقات باهتمام كبير، متجاوزةً بذلك توقعات الشركة الأولية بشكل كبير. تقود بلاكويل الطفرة العالمية في أجهزة الذكاء الاصطناعي بفضل أدائها الاستثنائي ودورها في تدريب ونشر أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي. هذه البنية هي التي تساعد إنفيديا على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في قطاعي مراكز البيانات وأحدث الرقاقات، مما يُعزز نمو الشركة الديناميكي.

يتضمن تقييمنا أيضًا متوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح (WACC) المُقدر بحوالي 10%، مما يعكس ظروف السوق الحالية وخصائص قطاع التكنولوجيا. لدى إنفيديا مستوى معتدل من الديون، والتي تُدار بفعالية، لذا فإن تكلفة الدين لها تأثير محدود ولكنه مُهم على إجمالي تكلفة رأس المال. افترضنا معدل نمو نهائي قدره 2%، مع معايير أخرى تستند إلى متوسطات السنوات الخمس الماضية.

بناءً على هذه الافتراضات، يبلغ تقييم إنفيديا حوالي 313 دولارًا أمريكيًا للسهم، مما يشير إلى إمكانية نمو تبلغ حوالي 78% مقارنةً بسعر السوق الحالي البالغ حوالي 175 دولارًا أمريكيًا. قد لا يعكس التقييم الحالي قيمة الشركة وآفاق نموها بشكل كامل. تواجه إنفيديا فرصةً لمزيد من التوسع الديناميكي، مدفوعةً بالطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والألعاب المتطورة، بالإضافة إلى الأجيال المتعاقبة من بنية بلاكويل التي تحظى بتقدير عالمي.