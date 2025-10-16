نستله: النمو المطرد وإعادة الهيكلة الطموحة يدفعان سعر سهمها للارتفاع

نشرت نستله نتائجها للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، مُظهرةً نموًا معتدلًا ولكنه ثابت. بلغ نمو الإيرادات العضوية 3.3%، بينما بلغ النمو الداخلي الحقيقي 0.6%. وأكدت الشركة هدفها بالحفاظ على هامش ربح تشغيلي لا يقل عن 16%، وأعلنت عن خطة شاملة لإعادة الهيكلة، تتضمن تسريحًا مُخططًا لحوالي 16,000 موظف بحلول نهاية عام 2027. عقب إعلان النتائج، ارتفع سعر سهم نستله بنسبة 8%، مُسجلًا أكبر ارتفاع يومي له منذ 17 عامًا.

البيانات المالية للأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥

نمو الإيرادات العضوية: +٣.٣٪

النمو الداخلي الفعلي: +٠.٦٪

إيرادات المبيعات: ٦٥.٨٧ مليار فرنك سويسري

النمو العضوي في أوروبا: +٤.٣٪

آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا: +٢.٧٪

الأمريكتان: +٢.٥٪

نسبرسو: +٦.٧٪

نستله للعلوم الصحية: +٣.٨٪

المياه والمشروبات الفاخرة: +٤.٤٪

القطاعات الأخرى: +٣.٨٪

تأثير التسعير على نمو الإيرادات: +٢.٨٪

توقعات هامش الربح التشغيلي: ١٦٪ كحد أدنى (الإجماع ١٦.١٪)

خطة إعادة الهيكلة والادخار

أعلنت نستله عن خطط لخفض قوتها العاملة بحوالي ١٦ ألف وظيفة خلال العامين المقبلين، بما في ذلك حوالي ١٢ ألف وظيفة في الوظائف الإدارية و٤ آلاف وظيفة أخرى في قطاع التصنيع وسلسلة التوريد. ضاعفت الشركة هدفها لتحقيق وفورات سنوية ليصل إلى 3 مليارات فرنك سويسري، وتتوقع أن تبلغ تكاليف إعادة الهيكلة لمرة واحدة ضعف الوفورات المخطط لها تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، تُجرى مراجعة استراتيجية لقطاع المياه والمشروبات الفاخرة، ولعلامات تجارية مختارة من العلامات التجارية الرئيسية والقيمة في مجال الصحة والتغذية، مع استكشاف عمليات بيع أو شراكات تجارية محتملة.

رد فعل السوق وتقييم المحللين

عقب صدور التقرير، قفز سعر سهم نستله بنسبة 8%، وهو أكبر مكسب يومي منذ 17 عامًا. تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع السهم لم يكن مدفوعًا بالنتائج المالية نفسها، التي كانت في الغالب متوافقة مع التوقعات، بل كان مدفوعًا بشكل رئيسي بالإعلان عن خطط إعادة الهيكلة وتسريح العمال. وقد استجاب السوق والمحللون بشكل إيجابي لهذا التوجه، حيث لاحظوا علامات تحسن في النمو الداخلي الحقيقي، وأشادوا بأهداف التوفير الطموحة. في الوقت نفسه، حذروا من المخاطر المتعلقة بالأسواق الخارجية والتحديات المتوقعة في الربع الأخير. وعلى الرغم من هذه المخاوف، تُعتبر الإجراءات المتخذة أساسًا متينًا لمزيد من التحول في الشركة.

المصدر: xStation5