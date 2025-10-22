نتائج نتفليكس للربع الثالث من عام ٢٠٢٥ مخيبة للآمال. انخفضت أسهمها بأكثر من ٥٪ في تداولات ما بعد الإغلاق!

بلغ صافي الربح 2.5 مليار دولار أمريكي، وهو أقل من المتوقع البالغ 3.01 مليار دولار أمريكي، بينما انخفض ربح السهم إلى 5.87 دولار أمريكي مقابل 7.00 دولار أمريكي المتوقعة. وانخفض سهم الشركة بأكثر من 5% في تعاملات ما بعد الإغلاق.

أصدرت نتفليكس نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، والتي خيبت آمال السوق للأسف. بلغت إيرادات الشركة 11.51 مليار دولار أمريكي، مسجلةً زيادةً سنويةً بنحو 17%، متوافقةً مع توقعات المحللين. ومع ذلك، بلغ صافي الربح 2.5 مليار دولار أمريكي، وهو أقل من المتوقع عند 3.01 مليار دولار أمريكي. وكانت خيبة الأمل الأكبر هي ربحية السهم، التي انخفضت إلى 5.87 دولار أمريكي مقارنةً بالتوقعات البالغة 7 دولارات أمريكية. ويُعد هذا مؤشرًا واضحًا على تعرض هامش ربحية الشركة وهامش ربحيتها لضغوط، مما أدى إلى انخفاض معتدل في سعر السهم عقب صدور التقرير. ونتيجةً لذلك، انخفضت أسهم نتفليكس بنحو 5% في تداولات ما بعد ساعات العمل وقت كتابة هذا التقرير، مما يعكس رد فعل المستثمرين السلبي تجاه النتائج المالية والمخاطر المرتبطة بها.

كان أحد العوامل السلبية الرئيسية التي أثرت على النتائج هو النزاع الضريبي في البرازيل. فقد اضطرت نتفليكس إلى احتساب رسوم ضريبية لمرة واحدة تجاوزت 600 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى انخفاض كبير في هامش الربح التشغيلي إلى 28%. بالإضافة إلى ذلك، تنمو تكاليف التشغيل بوتيرة أسرع من الإيرادات، مما يشير إلى أنه على الرغم من توسع نطاق الشركة، إلا أن ضغوط التكلفة تتزايد وضوحًا. كما يُذكرنا تأثير النزاع الضريبي البرازيلي بالمخاطر التنظيمية الكبيرة التي قد تؤثر سلبًا على الأداء المالي للشركة في المستقبل.

على الرغم من أن نتفليكس لم تكشف عن أرقام محددة، إلا أن الإشارات والتعليقات المتاحة المتعلقة بسوق الولايات المتحدة - المنطقة الرئيسية للشركة - تشير إلى أن نمو عدد المستخدمين ربما كان أبطأ من المتوقع. قد يشير هذا إلى تزايد حذر المستهلكين، لا سيما في الأسواق الناضجة حيث تُحد عوامل الاقتصاد الكلي، مثل التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، من الإنفاق على خدمات البث.

من ناحية أخرى، سجلت نتفليكس نموًا قويًا في الأسواق الأوروبية والآسيوية، إلى جانب تطور سريع في قطاع الإعلانات، الذي بدأ لأول مرة في تحقيق إيرادات جيدة. على الرغم من التحديات، حققت الشركة أهدافًا استراتيجية مهمة لعام 2025. في الربع الثالث، كشفت نتفليكس عن مجموعة غنية من المحتوى الجديد، بما في ذلك الموسم الثاني من مسلسل "Winday"، وبرنامج الطبخ "Bon Appétit"، والدراما الكورية "Your Majesty"، والجزء الثاني من "Happy Gilmore 2". وحقق فيلم "KPop Demon Hunters" نجاحًا هائلاً، محطمًا الأرقام القياسية كأكثر فيلم مشاهدة في تاريخ المنصة.

حقق قطاع الإعلانات ربعًا قياسيًا من حيث المبيعات، وضاعفت نتفليكس إنفاقها الإعلاني في الولايات المتحدة. ومن النجاحات الكبيرة الأخرى بث مباراة الملاكمة بين كانيلو وكروفورد، والتي أصبحت أكثر نزالات بطولة الرجال مشاهدة في القرن الحادي والعشرين.

تهدف نتفليكس إلى إنهاء العام بزخم قوي. تشمل الخطط العرض الأول للموسم الأخير من مسلسل "Stranger Things"، والمسلسلين الجديدين "The Diplomat" و"Nobody Wants This"، بالإضافة إلى إنتاجات غييرمو ديل تورو، وكاثرين بيغلو، وريان جونسون. تخطط الشركة أيضًا لتوسيع عروضها للفعاليات المباشرة، بما في ذلك مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) خلال موسم الأعياد، وحدث ملاكمة رئيسي آخر، هذه المرة بين جيك بول وتانك ديفيس.

تتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الرابع حوالي 11.96 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات السوق البالغة 11.90 مليار دولار. ويُتوقع أن يبلغ ربح السهم الواحد 5.45 دولار. قد يشير هذا إلى أن نتفليكس تعتزم إنهاء العام بزخم إيجابي، مدعومةً بقائمة قوية من المحتوى ونمو البرامج المباشرة.

تُظهر نتائج نتفليكس للربع الثالث من عام 2025 أن الشركة تواجه تحديات تشغيلية وسوقية كبيرة. قد يؤثر ارتفاع التكاليف، والمخاطر الضريبية، وتباطؤ نمو المشتركين في الأسواق الرئيسية على تقييم الشركة في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإن نجاح قطاع الإعلانات، وعروض المحتوى القوية، وتوسع الفعاليات المباشرة تُوفر أسبابًا للتفاؤل الحذر. سيراقب المستثمرون عن كثب بلا شك لمعرفة ما إذا كانت نتفليكس ستتمكن من الحفاظ على تفاعل المستخدمين وتنفيذ خطط نموها الطموحة في بيئة سوقية تنافسية بشكل متزايد.