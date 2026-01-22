نتائج إنتل للربع الرابع من عام 2025: ستُظهر النتائج الفصلية مدى نجاح الاستراتيجية 📊

أهمية النتائج

اليوم، وبعد انتهاء جلسة وول ستريت، ستصدر شركة إنتل تقريرها للربع الأخير من عام ٢٠٢٥. وتُعد هذه لحظة حاسمة للشركة لإثبات تقدمها في تنفيذ خطة التعافي، بدءًا من تصنيع الرقائق والذكاء الاصطناعي وصولًا إلى تحسينات قطاع الحواسيب الشخصية، على الرغم من ظروف السوق الصعبة، وضغوط المنافسة، وتحديات سلاسل التوريد العالمية. قد تُجيب نتائج اليوم على تساؤلات حول الوضع المالي الحالي لشركة إنتل، وتُشير إلى رؤيتها لمستقبلها خلال الأرباع القادمة وطوال عام 2026.

وفقًا لإجماع المحللين في بلومبيرغ، فإن توقعات إنتل للربع الرابع من عام 2025 هي كالتالي:

إجمالي الإيرادات: 13.42 مليار دولار أمريكي، بانخفاض سنوي يُقدّر بنحو 6%

الحوسبة الشخصية (PC/CCG): 8.28 مليار دولار أمريكي

مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي: 4.36 مليار دولار أمريكي

ربحية السهم: 0.09 دولار أمريكي

هامش الربح الإجمالي: 36.5%

هامش الربح التشغيلي: 6.29%

نفقات البحث والتطوير: 3.29 مليار دولار أمريكي

الدخل التشغيلي: 872.8 مليون دولار أمريكي

توقعات الربع الأول من عام 2026

الإيرادات: 12.54 مليار دولار أمريكي

ربحية السهم: 0.07 دولار أمريكي دولار أمريكي

هامش الربح الإجمالي: 36.5%

النفقات الرأسمالية: 3.84 مليار دولار أمريكي

تشير هذه الأرقام إلى استمرار شركة إنتل في مواجهة ضغوط في قطاع الحواسيب الشخصية، بينما يكتسب قطاعا مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق أهمية بالغة في استعادة الإيرادات وتحسين هوامش الربح. سيراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت نتائج الربع الأخير تؤكد الإشارات الإيجابية التي أطلقتها الشركة على مدار الأشهر الماضية، وما إذا كانت استراتيجية إعادة الهيكلة تُحقق نتائج ملموسة.

تصنيع الرقائق والذكاء الاصطناعي: اختبار للاستراتيجية

تُشكل الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع تصنيع الرقائق وتطوير العمليات التكنولوجية، بما في ذلك مشروع 18A في أريزونا، أساس خطة إنتل للتعافي. ويُعد تحسين كفاءة الإنتاج، وجذب عملاء جدد، وتأمين سلسلة التوريد مبادرات رئيسية، وإن كانت مكلفة.

في قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، تسعى الشركة لاستعادة حصتها السوقية في الخوادم والمعالجات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويهدف التعاون مع إنفيديا في مجال وحدات معالجة الرسومات وتطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى تعزيز الإيرادات وهوامش الربح، على الرغم من أن قيود التوريد في معالجات إنتل 7 و10 قد تُبطئ التوسع على المدى القصير.

ستحدد النتائج في هذه القطاعات إلى حد كبير ما إذا كان المستثمرون يعتبرون خطة "عملية الإنقاذ" ناجحة.

الحوسبة الشخصية وحوسبة العملاء - لا تزال تشكل تحديًا

يُعدّ قطاع الحواسيب الشخصية أحد أكبر التحديات التي تواجه شركة إنتل. فعلى الرغم من توقع انتعاش متوسط ​​أسعار البيع في الحواسيب المتطورة والمتوسطة، إلا أن الشركة لا تزال تفقد حصتها في قطاع الحواسيب الاقتصادية، وخاصةً في أجهزة Chromebook، لصالح منافسين مثل MediaTek. ولا يؤثر هذا على حجم المبيعات فحسب، بل يؤثر أيضًا على قوة العلامة التجارية في السوق الاستهلاكية.

قد يُساهم تطوير الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي جزئيًا في تعويض انخفاض حجم المبيعات من خلال طرح منتجات أكثر تطورًا تقنيًا، مما يسمح لشركة إنتل بالحفاظ على مكانتها في قطاع الحواسيب المتميزة. ومع ذلك، سيراقب السوق عن كثب ما إذا كانت الشركة قادرة على استعادة حصة كبيرة في هذا القطاع الأساسي، الذي لا يزال يُدرّ جزءًا كبيرًا من إجمالي إيرادات الشركة. ولذلك، يُعدّ النجاح في قطاع الحواسيب الشخصية شرطًا أساسيًا لكي تُعتبر استراتيجية التعافي كاملة ومستدامة، حيث تستمر مبيعات الحواسيب الشخصية الاستهلاكية والتجارية في دعم التدفقات النقدية لشركة إنتل.

الدعم الخارجي - الحكومة، سوفت بنك، وإنفيديا

تستفيد إنتل من دعم مالي وتقني واسع النطاق من مصادر خارجية، مما يُساعد على تخفيف الضغوط قصيرة الأجل وتمويل الاستثمارات طويلة الأجل. يُوفر قانون CHIPS للشركة 5.7 مليار دولار أمريكي نقدًا وحوافز ضريبية، مما يُحسّن السيولة ويُمكّن من تطوير البنية التحتية للإنتاج، لا سيما في قطاع تصنيع الرقائق.

تهدف الشراكات الاستراتيجية مع NVIDIA وSoftBank إلى تعزيز قدرات إنتل التكنولوجية، وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي، وتنويع المخاطر التجارية. يُتيح التعاون مع NVIDIA دمج وحدات معالجة الرسومات (GPUs) في خوادم الذكاء الاصطناعي، ويزيد من جاذبية عروض المؤسسات، بينما يُوفر دعم SoftBank إمكانية الوصول إلى التمويل وأسواق جديدة محتملة.

مع ذلك، لا يُمكن لهذا الدعم الكبير أن يُغني عن النمو المستدام للإيرادات وتحسين هوامش الربح، واللذان لا بد أن ينتجا عن الكفاءة التشغيلية. سيتحقق المستثمرون من التقارير الفصلية ما إذا كان الدعم الخارجي يُترجم فعلاً إلى زيادة في قيمة الشركة ونتائج مستقرة.

مخاطر تواجه المستثمرين

على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال شركة إنتل تواجه تحديات كبيرة. فالقيود المفروضة على الإنتاج والطاقة الإنتاجية في قطاع تصنيع الرقائق، إلى جانب ارتفاع نفقات الاستثمار، قد تُبطئ النمو وتحدّ من مرونة الشركة المالية. وتتوقع الشركة خسارة حوالي 10% من حصتها في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية بحلول عام 2026، مما يزيد الضغط على تعافي قطاع الحوسبة الشخصية.

لا تزال المنافسة من شركات AMD وNVIDIA وMediaTek شديدة، مما يتطلب تحسينًا تكنولوجيًا وابتكارًا مستمرين. وقد تُؤدي العوامل الجيوسياسية وأمن سلسلة التوريد، ولا سيما الوضع في تايوان، إلى تكاليف إضافية وحالة من عدم اليقين. ويعني التقييم المرتفع للسهم، والذي يعكس بالفعل توقعات السوق الإيجابية، أن أي خيبة أمل في النتائج قد تؤثر بشدة على سعر السهم وتُضعف ثقة المستثمرين.

هل تُؤتي "عملية الإنقاذ" ثمارها؟

ستكون نتائج الربع الرابع من عام 2025، التي ستصدر اليوم، أول مؤشر ملموس على قدرة إنتل على ترجمة خطة إعادة الهيكلة إلى نتائج مالية حقيقية. وقد يُقنع استقرار الإيرادات، وتحسن هوامش الربح، والمؤشرات الإيجابية في قطاعي تصنيع الرقائق والذكاء الاصطناعي، المستثمرين بنجاح هذه الاستراتيجية.

ولكي تنجح العملية حقًا، يجب على الشركة الحفاظ على التقدم في قطاع تصنيع الرقائق، واستعادة حصتها السوقية في أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وإدارة التكاليف والمخاطر الجيوسياسية بكفاءة، وتطوير قطاعات ذات هوامش ربح عالية باستمرار. تقف إنتل اليوم عند مفترق طرق حاسم، إذ قد يُؤكد تقرير الربع الرابع ثقة المستثمرين أو يُظهر أن طريق التعافي الكامل سيكون أطول وأكثر صعوبة مما توقعه السوق.

منذ بداية العام الماضي، ارتفع سهم إنتل بنسبة تقارب 150%، مما يعكس الآمال المتزايدة في السوق المرتبطة بإعادة الهيكلة، والاستثمارات في قطاع تصنيع الرقائق، والتوسع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. مع ذلك، فقد استوعب المستثمرون بالفعل جزءًا كبيرًا من هذا النمو. وتتوقع الأسواق الآن نتائج ملموسة، بما في ذلك بيانات محددة عن الإيرادات، وتحسين هوامش الربح، وزيادة حقيقية في الحصة السوقية. ستكون نتائج اليوم بمثابة الاختبار الأول لما إذا كان بإمكان شركة إنتل تحويل الخطط الطموحة إلى نجاحات قابلة للقياس، مما يثبت أن استراتيجية التعافي ليست مجرد نظرية ولكنها أساس حقيقي للنمو المستقبلي.