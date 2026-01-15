انتعاش أسهم شركات أشباه الموصلات 📈 شركة KLA Corp تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

أعادت نتائج شركة TSMC (TSM.US) إحياء إقبال وول ستريت على أسهم أشباه الموصلات، مما رفع أسهم شركات مثل Nvidia وBroadcom، بالإضافة إلى شركات أخرى أقل شهرة ولكنها لا تزال كبيرة جدًا مثل Lam Research (LRCX.US) وApplied Materials (AMAT.US). ومع نمو إيرادات أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم بنسبة 35% على أساس سنوي، أصبح السوق أكثر استعدادًا لتوقع سيناريو يبدو فيه المزيد من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي "شبه حتمي".

يؤدي هذا الوضع إلى ظهور مسارين متوازيين. الأول هو إعادة تقييم حجم الزيادة المتوقعة في الطلب على قطاع أشباه الموصلات بشكل عام. أما الثاني فهو استعداد المستثمرين المتزايد للدفع - غالبًا بتقييمات قياسية - للاستثمار في الشركات المستفيدة من هذا الارتفاع، كما هو الحال مع الشركات التي استفادت من طفرة الذاكرة مثل KLA Corp. (KLAC.US) .

وتشهد أسهم KLA اليوم ارتفاعًا قياسيًا جديدًا. رفعت مؤسسات مالية أمريكية كبرى توقعاتها لسعر سهم الشركة، بما في ذلك مورغان ستانلي وويلز فارجو، كما أبدى بنك باركليز نظرة إيجابية. وبدأت شركة آر بي سي كابيتال تغطيتها للشركة.

آي شيرز إم إس سي آي العالمي لأشباه الموصلات (SEC0.DE)، الفترة الزمنية D1

منذ 5 أبريل 2025 (تاريخ بدء عمليات البيع المكثفة المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب)، ارتفع المؤشر العام لأسهم أشباه الموصلات العالمية بنحو 120%.

المصدر: xStation5

شركة KLA تستفيد من ازدهار سوق أشباه الموصلات

برزت شركة KLA مؤخرًا كإحدى الشركات الرائدة في وول ستريت. تعمل الشركة في مجال قياس أشباه الموصلات والتحكم في عملياتها، وقد أصبحت محط أنظار أكبر المؤسسات المالية في العالم.

تشير موجة من الترقيات ورفع الأهداف السعرية إلى أن وول ستريت تنظر بشكل متزايد إلى KLA كإحدى أكبر الشركات الرابحة المحتملة من المرحلة القادمة للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكان المحفز الرئيسي هو التحول في الخطاب السائد حول سوق الذاكرة (DRAM وNAND)، والذي يرى المحللون أنه أصبح يمثل عائقًا حاسمًا أمام الذكاء الاصطناعي، لا يقل أهمية عن وحدات معالجة الرسومات (GPUs) والمعالجات المتقدمة نفسها.

وجاءت أقوى إشارة من مورغان ستانلي، التي رفعت توصيتها لسهم KLA من "محايد" إلى "زيادة الوزن". ويرى البنك أن السوق لا يزال يقلل من قيمة انكشاف الشركة على قطاع الذاكرة، الذي يعود إلى دائرة الضوء مع تسارع الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وتُصبح رقائق الذاكرة عائقًا رئيسيًا أمام توسع الذكاء الاصطناعي. عمليًا، يعني هذا أنه مع نمو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لم يعد إنتاج المزيد من رقائق الحوسبة كافيًا، بل باتت هناك حاجة ماسة إلى كميات هائلة من الذاكرة الحديثة، وتتزايد متطلبات الأداء بوتيرة متسارعة.

في هذا السياق، تشير مورغان ستانلي إلى تزايد دقة عمليات التحكم في كلٍ من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة NAND. فكلما ازدادت عملية التصنيع تعقيدًا، وازدادت متطلبات الجودة صرامة، ازدادت قيمة أدوات KLA، مما يساعد مصانع أشباه الموصلات على تقليل العيوب وتحسين الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، رفعت مورغان ستانلي السعر المستهدف لسهم KLA من 1214 دولارًا إلى 1697 دولارًا، وهو من أعلى التوقعات بين المؤسسات الكبرى.

وانضمت ويلز فارجو إلى هذا التوجه، حيث رفعت تصنيف سهم KLA من "محايد" إلى "مرجح"، ورفعت السعر المستهدف من 1250 دولارًا إلى 1600 دولار. يمكن اعتبار هذه الخطوة تأكيدًا على دخول السوق مرحلةً لا يقتصر فيها الأمر على مجرد "ضجة الذكاء الاصطناعي"، بل يشمل الإنفاق الرأسمالي الملموس: توسيع الطاقة الإنتاجية، وتحديث العمليات، ودفع التصنيع نحو تقنيات أكثر تطورًا.

في هذه المرحلة، تحتل شركات مثل KLA موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في سلسلة القيمة: فبدون التحكم في العمليات والقياسات الدقيقة، يصعب توسيع نطاق إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة بالجودة التي يتطلبها السوق.

باركليز: يبقى الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي حتى عام 2026، وشركة KLA ركن أساسي في هذا التوجه.

اتخذت باركليز موقفًا حازمًا، حيث رفعت السعر المستهدف لسهم KLA من 1300 دولار إلى 1595 دولارًا، مع الإبقاء على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للسهم. ووفقًا لباركليز، من المتوقع أن يكون عام 2026 عامًا آخر يتميز بما يلي:

سيكون فيه قرب الشركات من مجال الذكاء الاصطناعي العامل المهيمن على أداء أسهم أشباه الموصلات،

وسيفضل المستثمرون الشركات التي تُعدّ "محورية في ركائز الذكاء الاصطناعي".

يُسلّط باركليز الضوء على حقيقة سوقية متزايدة الأهمية: عند نقطة معينة، يصبح الحديث عن "نمو الذكاء الاصطناعي" غير كافٍ، ويصبح السؤال المحوري هو: ما مدى إمكانية تطبيق هذه الفرصة وتحقيق الربح منها فعليًا في الاقتصاد الحقيقي؟ في ظل هذه الظروف، قد يُفضّل المستثمرون الشركات التي لا تُعتبر مجرد مستفيدين نظريين، بل تُشكّل ركيزة أساسية في منظومة أشباه الموصلات. وتُجسّد شركة KLA هذا التعريف من خلال دعمها لجزء حيوي من عملية التصنيع.

مخطط شركة KLA (KLAC.US)

المصدر: xStation5

تحقق شركة KLA تحسناً ملحوظاً في الربحية وإيرادات قياسية، ولكن من الصعب إنكار أن هذا التحسن قد تزامن مع ارتفاع في تقييمات الشركة. يبلغ مضاعف سعر السهم إلى الأرباح المتوقعة للأشهر الاثني عشر القادمة حوالي 41، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​مؤشر ناسداك 100، بينما يقترب مضاعف السعر إلى الأرباح الحالي من 45. كما أن نسبة السعر إلى المبيعات عند مستويات مرتفعة تاريخياً (مع أنها كانت أعلى في بعض فترات عام 2025). يشهد العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) ارتفاعاً منذ النصف الثاني من عام 2024، على الرغم من أنه كان أعلى في الفترة 2021-2022. في الوقت نفسه، لا تزال تكلفة رأس مال الشركة (WACC) أقل بكثير من العائد على رأس المال المستثمر، مما يشير إلى أن KLA لا تزال تحقق قيمة حقيقية للمساهمين.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.