انتعاش Zions Bancorp بعد عمليات بيع حادة لأسهم البنوك الإقليمية الأمريكية 📈

بالأمس، تسببت خسارة قرض بقيمة 50 مليون دولار في موجة بيع بنسبة 13٪ لأسهم Zions Bancorp، مما ضغط على القطاع المصرفي الأمريكي الأوسع. يشعر المستثمرون بالقلق من أن العديد من حالات الإفلاس الأمريكية مثل Tricolor و First Brands ستضغط على الظروف المالية للبنوك المعرضة لمثل هذه المخاطر. ومع ذلك، قال محللو Baird أن خسارة Zions لم تكن منهجية بل كانت مشكلة لمرة واحدة. كما اتفق محللو Raymond James على أن المخاطر التي يتعرض لها البنك تبدو محدودة. ومع ذلك، فإن مستوى القروض المعرضة للخطر آخذ في الارتفاع. ستعلن Zions عن أرباح الربع الثالث يوم الاثنين. ارتفع السهم بنسبة 5٪ تقريبًا في سوق ما قبل السوق اليوم. رفعت Baird تصنيف Zions من Outperform إلى Outperform وهدف 65 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 40٪ تقريبًا من سعر السهم الحالي.

المصدر: xStation5