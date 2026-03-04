اقرأ أكثر
٢:٢٧ م · ٤ مارس ٢٠٢٦

عاجل: انخفاض أسعار النفط بعد تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن محادثات بين إيران ووكالة المخابرات المركزية بشأن تعليق العمليات العسكرية 💡

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

أدت التقارير الأخيرة في صحيفة نيويورك تايمز حول اقتراح إيران إجراء محادثات لإنهاء الحرب إلى تحسين معنويات السوق في الدقائق الأخيرة. ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد أشار ممثلون إيرانيون لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) إلى استعدادهم للتفاوض، على الرغم من استمرار تشكك المسؤولين الأمريكيين في نوايا طهران الحقيقية. وقد استجابت الأسواق المالية لهذا الخبر بزيادة الإقبال على المخاطرة، حيث واصلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعها. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته اليومية، وتصحح عوائد السندات الأمريكية مكاسبها السابقة. في الوقت نفسه، حدّت أسعار النفط من المكاسب السابقة، وانخفضت أسعار الغاز في أوروبا بشكل ملحوظ. ويرى المستثمرون في هذه التقارير مؤشرًا محتملاً على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، على الرغم من أن هذا الأمر لا يزال غير مؤكد في هذه المرحلة.

 

المصدر: xStation

٦ مارس ٢٠٢٦, ١١:١٥ م

ملخص اليوم: انخفاض المؤشرات والعملات الرقمية وسط ارتفاع أسعار النفط 🚩 ارتفاع الذهب والدولار الأمريكي
٦ مارس ٢٠٢٦, ٩:٥٤ م

ارتفاع أسعار النفط بنسبة 11% وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط 📈 وارتفع مؤشر VIX مدفوعاً بالخوف في وول ستريت
٦ مارس ٢٠٢٦, ٩:٢٥ م

يفقد البيتكوين زخمه مجدداً 📉 وينخفض الإيثيريوم بنسبة 5%
٦ مارس ٢٠٢٦, ٨:٥١ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (06.03.2026)
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات