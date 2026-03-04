عاجل: انخفاض أسعار النفط بعد تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن محادثات بين إيران ووكالة المخابرات المركزية بشأن تعليق العمليات العسكرية 💡

أدت التقارير الأخيرة في صحيفة نيويورك تايمز حول اقتراح إيران إجراء محادثات لإنهاء الحرب إلى تحسين معنويات السوق في الدقائق الأخيرة. ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد أشار ممثلون إيرانيون لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) إلى استعدادهم للتفاوض، على الرغم من استمرار تشكك المسؤولين الأمريكيين في نوايا طهران الحقيقية. وقد استجابت الأسواق المالية لهذا الخبر بزيادة الإقبال على المخاطرة، حيث واصلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعها. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته اليومية، وتصحح عوائد السندات الأمريكية مكاسبها السابقة. في الوقت نفسه، حدّت أسعار النفط من المكاسب السابقة، وانخفضت أسعار الغاز في أوروبا بشكل ملحوظ. ويرى المستثمرون في هذه التقارير مؤشرًا محتملاً على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، على الرغم من أن هذا الأمر لا يزال غير مؤكد في هذه المرحلة.
المصدر: xStation
ملخص اليوم: انخفاض المؤشرات والعملات الرقمية وسط ارتفاع أسعار النفط 🚩 ارتفاع الذهب والدولار الأمريكي
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 11% وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط 📈 وارتفع مؤشر VIX مدفوعاً بالخوف في وول ستريت
يفقد البيتكوين زخمه مجدداً 📉 وينخفض الإيثيريوم بنسبة 5%
