وول ستريت تخشى ذروة سوق الذكاء الاصطناعي الصاعدة. هل شهدت أشباه الموصلات أفضل أيامها بالفعل؟

لطالما توقعت وول ستريت من شركات أشباه الموصلات أكثر من مجرد تحقيق نتائج قياسية، إذ طالبت بنمو متسارع في الإيرادات والأرباح. مع ذلك، تشير مؤشرات متزايدة إلى أن قطاع أشباه الموصلات قد يقترب من ذروة دورة نمو أرباحه وإيراداته الحالية. وهذا بدوره قد يُضعف تدريجيًا زخم السوق القوي الذي يُلاحظ عادةً خلال دورات السوق الصاعدة الكبرى. ومن المفارقات، أن حتى النتائج المالية القياسية لشركة TSMC وتوقعاتها القوية للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي قد لا تكون كافية إذا استنتج المستثمرون أن أسرع نمو في القطاع قد ولّى.

النقاط الرئيسية

تتوقع وول ستريت أن تحقق شركات مؤشر S&P 500 نموًا في الأرباح بنسبة 23.6% تقريبًا على أساس سنوي في الربع الثاني، على الرغم من أن معدل النمو النهائي تاريخيًا غالبًا ما يرتفع إلى ما يقرب من 29%.

لا يزال قطاع أشباه الموصلات القطاع الرائد في نمو الأرباح، لكن التوقعات الحالية تشير إلى أن الربع الثاني من عام 2026 قد يُمثل ذروة الدورة الحالية.

أعلنت شركة TSMC عن نتائج ربع سنوية قياسية ورفعت توقعاتها للربع الثالث، مؤكدةً بذلك الطلب القوي للغاية على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

على الرغم من قوة المؤشرات الأساسية، كان رد فعل السوق متباينًا، مما يُبرز تركيز المستثمرين المتزايد على معدلات النمو المستقبلية بدلًا من الأرباح القياسية وحدها.

قد لا تكون الأرباح القياسية كافية بعد الآن.

بدأ موسم إعلان أرباح الشركات الأمريكية بدايةً قوية للغاية. وفقًا لـ FactSet، يتوقع المحللون حاليًا أن تحقق شركات مؤشر S&P 500 نموًا في الأرباح بنسبة 23.6% على أساس سنوي في الربع الثاني. إذا استمر النمط التاريخي للمفاجآت الإيجابية في الأرباح، فقد يتجاوز معدل النمو النهائي 29%، وهو أقوى أداء ربع سنوي منذ أواخر عام 2021.

في الوقت نفسه، تجاوزت 89% من الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن تقديرات ربحية السهم. ومع ذلك، يكمن التحدي في أن الأسواق قد استوعبت بالفعل سيناريو متفائلًا للغاية. التوقعات مرتفعة بشكل خاص في القطاعات التي تقود معظم نمو أرباح المؤشر، ولا سيما قطاع أشباه الموصلات.

نتيجةً لذلك، قد يُخيّب نمو الأرباح بنسبة 30% آمال المستثمرين إذا اعتقدوا أن زخم نمو القطاع بدأ يبلغ ذروته. وتشير توقعات وول ستريت الحالية إلى أن نمو أرباح أشباه الموصلات قد يصل إلى ذروته في الربع الثاني من عام 2026.

ورغم أن المحللين ما زالوا يتوقعون أن تُحقق شركات تصنيع الرقائق نموًا في الأرباح بنسبة 114% تقريبًا على أساس سنوي، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الأرباع اللاحقة تباطؤًا تدريجيًا. ولا يعني هذا تدهورًا في الأساسيات، بل يعكس صعوبة المقارنات المتزايدة في أعقاب الطفرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. ولذلك، سيركز المستثمرون ليس فقط على ما إذا كانت الشركات ستتجاوز التوقعات، بل أيضًا على ما إذا كان بإمكانها رفع توقعاتها للأرباع القادمة.

المصدر: أبحاث XTB، بلومبيرغ فاينانس، أبولو غلوبال مانجمنت

شركة TSMC تُبرهن على قوة الذكاء الاصطناعي، وترفع سقف التوقعات في الوقت نفسه

في الأسبوع الماضي، أثبتت أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، مرة أخرى، أنها لا تزال من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية. فقد زادت إيرادات TSMC في الربع الثاني بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 40.2 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 77%. كما رفعت الإدارة توقعاتها للربع الثالث، متوقعةً إيرادات تتراوح بين 44.6 و45.8 مليار دولار، وهامش ربح إجمالي يتراوح بين 65 و67%.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة TSMC أيضًا أن الطلب على أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يظل قويًا للغاية حتى عامي 2029 و2030 على الأقل. ولا تزال مؤشرات الأداء التشغيلي للشركة قليلة جدًا.

لكن المفارقة تكمن في أن هذه النتائج الاستثنائية ترفع أيضًا سقف التوقعات لقطاع أشباه الموصلات بأكمله. كلما كان أداء الشركات الرائدة في السوق أقوى، كلما صعب على الشركات في الفصول القادمة تحقيق مفاجآت إيجابية ملموسة.

تُظهر نتائج شركتي ASML وTSMC أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يُحرك أساسيات الصناعة.

وتؤكد نتائج TSMC أيضًا أن أعلى إيرادات الصناعة قيمةً لا تزال تأتي من أحدث تقنيات التصنيع لديها. تُشكل عملية التصنيع بتقنية 3 نانومتر حاليًا ما يقارب 30% من إيرادات الشركة، بينما تُحقق التقنيات الأقل من 7 نانومتر حوالي 77% من إجمالي المبيعات. في الوقت نفسه، بدأت TSMC في طرح عملية التصنيع بتقنية 2 نانومتر، والتي من المتوقع أن تُصبح محركًا رئيسيًا آخر للنمو في السنوات القادمة، مما يُؤكد أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال يُترجم إلى نتائج أعمال ملموسة.

وتظهر صورة مماثلة من نتائج ASML. لا تزال الشركة الرائدة في مجال معدات الطباعة الحجرية مُوردًا أساسيًا لصناعة أشباه الموصلات العالمية، مستفيدةً من الطلب القياسي على المعدات المُستخدمة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا في العالم. وتُواصل كل من ASML وTSMC التأكيد على أن العائق الرئيسي أمام الصناعة لم يعد الطلب، بل سرعة توسيع الطاقة الإنتاجية.

تشير الأدلة، بالتالي، إلى أن أساسيات صناعة أشباه الموصلات لا تزال قوية للغاية. ومع ذلك، تُكافئ الأسواق الشركات بشكل متزايد ليس فقط لتحقيق نتائج أفضل، بل للحفاظ على معدلات نمو استثنائية على مدى سنوات عديدة. قد يُحدد هذا التمييز الشركات التي ستستمر في قيادة السوق الصاعدة للذكاء الاصطناعي، وتلك التي ستبدأ في فقدان زخم السوق. من الجدير بالذكر أيضًا أن أسهم سيسكو انخفضت عقب فقاعة الإنترنت عام 2000، حتى مع استمرار الشركة في تسجيل إيرادات وأرباح قياسية، مما يُوضح أن الأساسيات المتميزة لا تُترجم دائمًا إلى ارتفاع أسعار الأسهم.

أسهم TSMC (TSM.US، الفترة D1)

المصدر: اكس ستيشن 5

إريك سزميد، محلل الأسواق المالية في XTB