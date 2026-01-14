ويلز فارجو: الربع الرابع مخيباً للآمال، لكن التوقعات لعام 2026 تثير التفاؤل 💡🏛️

أعلن بنك ويلز فارجو (WFC.US) عن نتائجه للربع الأخير من عام 2025، والتي جاءت دون توقعات المحللين. بلغت الإيرادات 21.29 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 21.65 مليار دولار أمريكي، وبلغت ربحية السهم 1.62 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 1.67 دولار أمريكي. ومع ذلك، ارتفع صافي الربح إلى 5.36 مليار دولار أمريكي من 5.08 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مدفوعًا بزيادة قدرها 4% في دخل الفوائد ليصل إلى 12.33 مليار دولار أمريكي، وهو أقل من النطاق المستهدف الأعلى للبنك الذي تراوح بين 12.4 و12.5 مليار دولار أمريكي.

وتعود هذه النتائج الإيجابية إلى التوسع في قطاعي المستهلكين والشركات، حيث سجل البنك نموًا ملحوظًا. وأشار الرئيس التنفيذي، تشارلي شارب، إلى أن الوفورات التشغيلية تُستخدم لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والتطوير، ويتجلى ذلك، من بين أمور أخرى، في زيادة بنسبة 20% في بطاقات الائتمان الجديدة وزيادة بنسبة 19% في قروض السيارات. بعد رفع سقف الأصول (1.95 تريليون دولار) في يونيو، تجاوزت الأصول تريليوني دولار لأول مرة، مما أتاح مزيدًا من التوسع. أغلق البنك سبعة أوامر تنظيمية متعلقة بفضيحة الحسابات الوهمية، ولم يتبق سوى أمر واحد من عام 2018. انخفضت أسهم بنك WFC بنحو 2% اليوم قبل بدء جلسة التداول، بعد ارتفاعها بنسبة 32.7% في عام 2025.

أهم نتائج الربع الرابع مقارنةً بالتوقعات:

الإيرادات: 21.29 مليار دولار (أقل من التوقعات البالغة 21.65 مليار دولار)

صافي الربح: 5.36 مليار دولار أمريكي (+5.5% على أساس سنوي) باستثناء البنود غير المتكررة: 5.8 مليار دولار أمريكي، وربحية السهم 1.76 دولار أمريكي.

صافي دخل الفوائد: 12.33 مليار دولار أمريكي (أقل من المتوقع البالغ 12.46 مليار دولار أمريكي، ولكنه قريب من أهداف البنك).

مخصصات خسائر الائتمان: 1.04 مليار دولار أمريكي (انخفاضًا من 1.10 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي).

العائد على حقوق الملكية: 12.3%.

الودائع: 1.38 تريليون دولار أمريكي (أعلى من المتوقع البالغ 1.36 تريليون دولار أمريكي).

تكلفة إعادة الهيكلة: 612 مليون دولار أمريكي (0.14 دولار أمريكي للسهم) لتقليص القوى العاملة.

توقعات عام 2026:

دخل الفوائد: +/- 50 مليار دولار أمريكي (زيادة بنسبة 5% تقريبًا على أساس سنوي من 47.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025؛ توقع المحللون 50.21 مليار دولار أمريكي). باستثناء قطاع الأسواق: حوالي 48 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 46.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025

إجمالي النفقات: حوالي 55.7 مليار دولار أمريكي (زيادة ثابتة أو طفيفة بنسبة 1-2% على أساس سنوي مقارنةً بعام 2025، بفضل الوفورات والذكاء الاصطناعي)

صافي دخل الاستثمار في الأسواق (القسم الذي يغطي تداول الأسهم والسندات والعملات والسلع): حوالي 2 مليار دولار أمريكي (زيادة نتيجة انخفاض تكاليف التمويل ونمو الميزانية العمومية؛ حيث كان 700 مليون دولار أمريكي فقط في عام 2025)

يدخل بنك ويلز فارجو عام 2026 في وضع قوي، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة. تجدون أعلاه توقعات ويلز فارجو لأسعار الفائدة. المصدر: ويلز فارجو.

ملخص:

أعلن بنك ويلز فارجو عن نتائج الربع الرابع من عام 2025، والتي خيبت آمال المحللين، حيث كانت الإيرادات والأرباح للسهم الواحد أضعف من التوقعات، على الرغم من نمو صافي الأرباح على أساس سنوي بفضل ارتفاع دخل الفوائد. وأشاد البنك بتوسعه في مجال الإقراض الاستهلاكي والتجاري، وتجاوزه عتبة الأصول البالغة 2 تريليون دولار بعد رفع الحد التنظيمي، وإغلاقه معظم الطلبات المتعلقة بفضيحة الحسابات الوهمية. وتجاوزت الودائع توقعات السوق، وانخفضت مخصصات خسائر القروض. ويتوقع البنك لعام 2026 استقرار النفقات ونمو دخل الفوائد، لا سيما في قطاع الأسواق مع تداول الأسهم والسلع.

على الرغم من انخفاض أسهم البنك اليوم قبل افتتاح وول ستريت، إلا أنها على المدى الطويل لا تزال في اتجاه صعودي تحدده المتوسطات المتحركة الأسية. يُوصى بالتركيز بشكل خاص على المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (المنحنى البنفسجي)، الذي وفّر دعمًا سعريًا متكررًا لأسهم WFC.US في عام 2025. المصدر: xStation