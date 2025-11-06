راينميتال بعد الأرباح: المستثمرون يرحبون بالمبيعات والاستثمارات المرتفعة

نشرت مجموعة راينميتال الألمانية نتائجها المالية اليوم. وقد شهدت شركة تصنيع الأسلحة الأوروبية نموًا مذهلاً في الإيرادات والتقييمات خلال الأرباع الأخيرة. مستفيدةً من الزيادات الهائلة في الإنفاق العسكري للدول الأوروبية، تواصل تقييمات الشركة تحقيق أرقام قياسية. وتتزايد توقعات المستثمرين، ومقاييس التقييم لا تترك مجالًا كبيرًا للخطأ أو خيبة الأمل. فهل لبت نتائج الشركة توقعاتهم؟

ارتفع سهم الشركة بنحو 3% عند الافتتاح بعد نشر النتائج، مما يشير إلى اجتيازها اختبارًا جديدًا فرضه السوق. وتحقق مجموعة راينميتال نموًا ثابتًا نادرًا ما تشهده بورصة الأسهم الأوروبية، وخاصةً بين الشركات الصناعية.

ارتفعت المبيعات في أوروبا إلى 7.5 مليار يورو مقارنةً بـ 6.2 مليار يورو في العام السابق، مسجلةً نموًا بنسبة 20%.

بلغت الأرباح التشغيلية 835 مليون يورو مقارنةً بـ 705 ملايين يورو في العام الماضي، بزيادة قدرها 18%.

كما فاجأت الطلبات المتأخرة، المتميزة أصلًا، الجميع، حيث ارتفعت إلى 64 مليار يورو، مسجلةً نموًا إضافيًا قدره 12 مليار يورو هذا العام.

لا تقل أهمية البيانات التاريخية عن توقعات الشركة وأهدافها. وقد حافظت إدارة الشركة على أهدافها لنهاية العام، والتي تشمل نموًا إجماليًا في المبيعات بنسبة 25-30% وهامش ربح تشغيلي متفائل بنسبة 15.5%.

من الجدير أيضًا النظر في كل قطاع من قطاعات عمليات الشركة. يظل قطاع المركبات البرية هو المحور الرئيسي لإيرادات الشركة. وقد حقق هذا القطاع إيرادات بلغت 3.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 346 مليون يورو.

يشهد قطاعا الذخيرة والإلكترونيات أداءً جيدًا أيضًا. ففي قطاع الأسلحة والذخيرة، سجلت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 30% لتصل إلى أكثر من ملياري يورو. كما سجل القطاع زيادة في هامش التشغيل إلى 22% على الرغم من "ارتفاع تكاليف العمالة والمواد". وحقق قسم أنظمة الإلكترونيات نموًا قياسيًا، حيث ارتفعت المبيعات إلى 1.46 مليار يورو، بزيادة قدرها 41% مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك، ليست كل المعلومات التي قدمتها الشركة إيجابية. فقد سجلت عمليات الشركة القائمة على المحركات وأنظمة الطاقة انخفاضًا في المبيعات من 1.54 مليار يورو إلى 1.45 مليار يورو. اتُخذ قرار استراتيجي بفصل "أنظمة الطاقة" عن بقية المجموعة، بحيث تُركّز إيرادات السوق المدنية في قطاع فرعي واحد. وكما يتضح من التقرير وتعليقات الإدارة، لا يزال هذا القطاع يتعرض لضغوط ناجمة عن ضعف هيكلي في السوق والمستهلك. ومع ذلك، ليس هذا هو التحدي الوحيد الذي تواجهه الشركة.

في المقام الأول، انخفض هامش التشغيل الموحد من 11.3% إلى 11.1%، وانخفض التدفق النقدي الحر بمقدار مذهل بلغ 912 مليون يورو ليصل إلى -813 مليون يورو.

وتُشير الشركة بوضوح إلى أن هذا يعود إلى الاستثمارات المكثفة والتوسع في جميع المجالات الرئيسية لعملياتها. وتشمل هذه الاستثمارات خط إنتاج هياكل طائرات F-35 ومصنع ذخيرة "نيدرساكسن".

وفي نهاية المطاف، لاقى مؤتمر الأرباح رضا المستثمرين. وطمأنهم التقرير المالي بشأن استمرار نمو الإيرادات، وهدأت تعليقات الإدارة معظم المشاعر السلبية. تُعدّ نفقات الاستثمار الكبيرة مقبولة في السوق، لا سيما في سياق الطلبات القياسية، ولكن عدم تحقيق هدف هامش التشغيل الطموح بنهاية السنة المالية قد يؤدي إلى تصحيح كبير في أسعار الشركة.

RHE.DE (D1)

المصدر: xStation5