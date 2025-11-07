رقائق أكثر تكلفة، وأجهزة أكثر تكلفة - شركة TSMC تغير القواعد!

أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، عن زيادة تتراوح بين 8 و10% في أسعار معالجاتها الأكثر تطورًا، اعتبارًا من عام 2026. وستؤثر هذه التغييرات على الرقاقات المستخدمة في الهواتف الذكية الرائدة، وأجهزة الكمبيوتر عالية الأداء، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معالجات Apple والرقاقات الرئيسية من كبرى شركات تصنيع أجهزة Android.

تتعلق أكبر زيادة في التكلفة بعملية الإنتاج الجديدة بتقنية 2 نانومتر، والتي ستُشغّل أجهزة الجيل التالي. وتعود هذه الزيادة في التكاليف إلى استثمارات TSMC الكبيرة في المصانع والمعدات المتطورة اللازمة لتصنيع هذه الرقاقات. وسيتعين على مصنعي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اتخاذ قرار بشأن استيعاب هذه التكاليف المرتفعة ضمن هوامش ربحهم أو تحميلها على المستهلكين، مما قد يؤثر على أسعار الأجهزة الجديدة.

تخطط Apple لاستخدام معالجات بتقنية 2 نانومتر فقط في طرز مختارة من iPhone 18، مما يشير إلى أن التكاليف قد تحد من توفر أحدث التقنيات في جميع منتجاتها. من المتوقع أن تواجه سامسونج وكوالكوم وميديا ​​تيك تحديات مماثلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار هواتف أندرويد الرائدة في عام ٢٠٢٦.

ولزيادات الأسعار آثار مالية على شركة TSMC. سيساهم ارتفاع أسعار الرقائق في نمو الإيرادات، وبفضل مكانتها المهيمنة في السوق، تستطيع الشركة الحفاظ على ربحيتها أو حتى تحسينها على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج. سيحتاج عملاء TSMC إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سينقلون التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين أو يخفضون هوامش ربحهم، مما يؤثر على أسعار الأجهزة أو ربحية مصنعي الأجهزة. على المدى الطويل، تعكس سياسة تسعير TSMC اتجاهات الصناعة الأوسع نطاقًا - حيث أصبح ارتفاع تكاليف إنتاج الرقائق المتقدمة هو القاعدة الجديدة، بينما تستفيد الشركة من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي والرقائق عالية الأداء، مما يعزز مكانتها المالية والسوقية.