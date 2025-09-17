ارتفاع أسهم بوما وسط تكهنات الاستحواذ

ارتفع سعر سهم شركة بوما (PUM.DE) بشكل ملحوظ اليوم إثر تكهنات باحتمالية استحواذ. وفي يوم الأربعاء، 17 سبتمبر، ارتفع السهم بنحو 15% خلال جلسة التداول بعد ظهور تقارير عن احتمالية الاستحواذ. ووفقًا لمجلة "مانجر" الألمانية، أفادت تقارير بأن مستثمرين اثنين مهتمان بالاستحواذ على حصة عائلة بينولت البالغة 29% في الشركة. كما أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الرئيس التنفيذي لشركة "أوثنتيك براندز"، جيمي سالتر، ورئيس صندوق "سي في سي"، أليكس ديبيليوس، مهتمان بالشراء. تجدر الإشارة إلى أن أسهم الشركة انخفضت بنحو 50% منذ بداية هذا العام، مما قد يجعل الشركة هدفًا جذابًا للاستحواذ.
