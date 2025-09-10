ارتفاع أسهم إنديتكس بعد نشر نتائجها المالية📈

حققت شركة إنديتكس (ITX.ES)، المالكة لعلامات تجارية مثل زارا وبيرشكا وماسيمو دوتي، نتائج قوية للنصف الأول من عام 2025، مما أثار رد فعل قويًا في السوق وارتفاعًا في سعر سهمها بنسبة 5.9%، وهو الأقوى منذ أبريل من هذا العام. وأكدت الشركة زيادة في المبيعات بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل إلى 18.36 مليار يورو، وبداية إيجابية للربع الثالث: فمنذ بداية أغسطس وحتى 8 سبتمبر، ارتفع الطلب بأسعار الصرف الثابتة بنسبة تصل إلى 9%. ويتجلى انتعاش الطلب أيضًا بفضل المبيعات القياسية لأحدث المجموعات وسياسات إدارة المخزون الفعالة.

ومع ذلك، لم تلبي نتائج التشغيل للنصف الأول من العام توقعات السوق إلا جزئيًا. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 3.57 مليار يورو (+0.9% على أساس سنوي)، متجاوزةً بذلك التوقعات البالغة 3.56 مليار يورو بقليل، بينما جاءت الإيرادات وصافي الربح أقل بقليل من التوقعات: 18.36 مليار يورو مقابل 18.52 مليار يورو متوقعة، و2.79 مليار يورو (توقعات 2.82 مليار يورو). حافظت الشركة على هامش ربح إجمالي مرتفع بلغ 58.3% مقابل توقعات 58.2%، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 5.11 مليار يورو (+1.5% على أساس سنوي، تماشياً مع التوقعات). وحققت علامات ستراديفاريوس وأويشو وبيرشكا أفضل أداء في هيكل المبيعات، محققةً زيادات سنوية كبيرة، بينما سجلت ماسيمو دوتي انخفاضاً طفيفاً.

وأكدت إعلانات مجلس الإدارة أن إنديتكس تتوقع أن يكون لأسعار الصرف تأثير سلبي بنسبة -4% على الإيرادات في عام 2025 (كانت التوقعات السابقة -3%)، لا سيما بسبب ضعف الدولار والبيزو مقابل اليورو. تشير الشركة إلى تسارع أكبر في النمو في النصف الثاني من العام - وللوفاء بالتوقعات، من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وأن ترتفع الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 3.2%، مقارنةً بنسبة 1.7% في الربع الثاني. وتضع الإدارة الفعّالة لتكاليف التشغيل، وميزتها في مجال الخدمات اللوجستية العالمية، إنديتكس في مكانة رائدة مقارنةً بمنافسيها الأوروبيين. النتائج المالية لشركة Inditex والتوقعات

الإيرادات: 18.36 مليار يورو (+1.6% على أساس سنوي، التوقعات 18.52 مليار يورو)

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك: 3.57 مليار يورو (+0.9% على أساس سنوي، التوقعات 3.56 مليار يورو)

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 5.11 مليار يورو (+1.5% على أساس سنوي، التوقعات 5.12 مليار يورو)

صافي الربح: 2.79 مليار يورو (+0.8% على أساس سنوي، التوقعات 2.82 مليار يورو)

ربحية السهم: 0.896 يورو (المتوقع 0.889 يورو)

الهامش الإجمالي: 58.3% (التوقعات 58.2%)

إيرادات Zara & Zara Home: 13.15 مليار يورو (+0.9% على أساس سنوي)

بول آند بير: 1.16 مليار يورو (+3% على أساس سنوي)

ماسيمو دوتي: 895 يورو مليون يورو (-1% سنويًا)

بيرشكا: 1.44 مليار يورو (+4.1% سنويًا)

ستراديفاريوس: 1.33 مليار يورو (+5.7% سنويًا)

أويشو: 389 مليون يورو (+5.7% سنويًا)

عدد المتاجر: 5,528 (-2.5% سنويًا، متوقع 5,547)

توقعات إنديتكس للنصف الثاني من عام 2025

نمو المبيعات من أغسطس إلى سبتمبر: +9% سنويًا بأسعار صرف ثابتة

الإجماع: يجب أن تنمو المبيعات في النصف الثاني من العام بنسبة 5.3% سنويًا، وأن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 3.2% سنويًا لتلبية توقعات المحللين

التأثير السلبي المتوقع للعملة على الإيرادات: -4% (سابقًا -3%)

تؤكد الإدارة على مواصلة تسريع النمو بفضل تحسين التكاليف والميزة اللوجستية

اليوم، وللمرة الأولى منذ يونيو من هذا العام، أعلنت إنديتكس وتختبر الأسهم متوسط ​​التحرك الأسي لمدة 200 يوم، وهو الحاجز الرئيسي للاتجاه الهبوطي طويل الأمد الحالي في أسهم الشركة.

المصدر: xStation