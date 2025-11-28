ارتفاع أسهم إنتل بعد شائعات عن رقائق لشركة أبل

خلال جلسة التداول اليوم، ارتفعت أسهم إنتل بأكثر من 7% عقب تقارير تُفيد بإمكانية أن تُصنّع الشركة بعض شرائح سلسلة M من آبل. ويرى السوق في هذا التعاون المُحتمل فرصةً لتعزيز مكانة إنتل في صناعة أشباه الموصلات وإعادة بناء قدراتها الإنتاجية، وهو عاملٌ بالغ الأهمية في ظلّ الظروف الجيوسياسية الراهنة.

في هذه المرحلة، لا تزال المناقشات بين الشركتين في مراحلها الأولى، وليس من المؤكد أنها ستؤدي إلى اتفاق نهائي. يُقال إن إنتل ستبدأ بإنتاج شرائح آبل منخفضة التكلفة بدءًا من عام 2027، بينما سيستمر شريكها الحالي، TSMC، في تصنيع الشرائح الأكثر تطورًا وعالية الأداء. يُتيح انضمام إنتل كمورد إضافي لشركة آبل تنويع سلسلة توريدها، ويتماشى مع استراتيجية تعزيز الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة.

يعكس الارتفاع الحالي في سعر سهم إنتل رد فعل السوق تجاه التقارير التي تتحدث عن تعاون محتمل مع آبل ودور الشركة المحتمل في إنتاج رقائق سلسلة M. واتباعًا لمبدأ "اشترِ الشائعة وبع الخبر"، يتفاعل السوق مع المعلومات غير المؤكدة، في حين أن تطورات الوضع لا تزال غير مؤكدة، وقد تؤثر على تقييم الشركة في أي وقت.