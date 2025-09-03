اقرأ أكثر

ارتفاع أسهم شركة Alphabet في Euphoria بنسبة 8% بعد فوزها في المحكمة

٨:٢٤ م ٣ سبتمبر ٢٠٢٥

حققت شركة التكنولوجيا العملاقة ألفابت، المعروفة باسم جوجل، أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 8% في جلسة اليوم. وارتفعت قيمتها السوقية بمقدار 220 مليار دولار أمريكي اليوم! ويسمح حكم المحكمة لشركة جوجل بالحفاظ على هيمنتها في السوق.

في عام 2024، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركة التكنولوجيا التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها. وأشارت الدعوى إلى سلسلة من الممارسات غير الأخلاقية المناهضة للمستهلكين والتوجهات الاحتكارية. وبعد معركة قضائية استمرت قرابة عام، صدر الحكم.

  • لن تُجبر جوجل على تقسيم أعمالها إلى عدة كيانات، مما يسمح لها بالاحتفاظ باقتصاديات الحجم.
  • كما سمحت المحكمة للشركة بالاحتفاظ بمدفوعاتها لشركة آبل لضمان وضع متصفح جوجل الافتراضي في نظام iOS.

 

في المقابل، ألزمت المحكمة ألفابت بسلسلة من التنازلات.

 

  • ستُلزم الشركة الآن بمشاركة البيانات المجمعة مع المنافسين.
  • وسيدخل حظر الاتفاقيات الحصرية لجوجل حيز التنفيذ.

 

اعتبرت وزارة العدل الأمريكية الحكم انتصارًا لها، لكن مستثمري ألفابت وآبل يرون خلاف ذلك. تشهد تقييمات الشركتين نموًا قويًا، ويسود شعورٌ بالابتهاج بين المساهمين عقب صدور الحكم. تجدر الإشارة إلى أن هاتين الشركتين تُمثلان 15% من مؤشر ناسداك 100. ويمكن لهذه الزيادة الكبيرة أن ترفع المؤشر بأكمله وتُسهم في تغيير المعنويات.

 
 

المصدر: Xstation

