ارتفاع أسهم شركة ديل بنسبة 12% وسط نمو الإيرادات بنسبة 40% بفضل الذكاء الاصطناعي 📈

أعلنت شركة ديل تكنولوجيز عن نتائج الربع الرابع والسنة المالية 2026، محققةً أرقامًا قياسية في الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية. كما قدمت الشركة توقعات قوية جدًا للسنة المالية 2027، مدفوعةً بالنمو السريع في قطاع الخوادم المُحسّنة بتقنية الذكاء الاصطناعي. وكان رد فعل السوق إيجابيًا بشكل واضح، حيث ارتفع سهم الشركة بنسبة 12% في التداولات المسائية.

تؤكد هذه النتائج أن ديل تُحوّل نفسها تدريجيًا من مُصنّع تقليدي لأجهزة الكمبيوتر إلى مُزوّد ​​رئيسي لبنية مراكز البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي. وتُعدّ مجموعة حلول البنية التحتية (ISG) مسؤولة الآن عن الجزء الأكبر من زخم نمو الشركة، حيث ارتفعت إيرادات الخوادم المُحسّنة بتقنية الذكاء الاصطناعي ربع السنوية بأكثر من 300% على أساس سنوي. وسجلت ديل طلبات خوادم الذكاء الاصطناعي بقيمة تزيد عن 64 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2026، ودخلت السنة المالية الجديدة برصيد طلبات مُتراكمة بقيمة 43 مليار دولار أمريكي، مما يُشير إلى وضوح قوي في الإيرادات خلال الأرباع القادمة.

أبرز ما جاء في التقرير

السنة المالية 2026:

الإيرادات: 113.5 مليار دولار (+19% على أساس سنوي)، وهو رقم قياسي للشركة

ربحية السهم وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP): 8.68 دولار (+36% على أساس سنوي)

ربحية السهم غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (Non-GAAP): 10.30 دولار (+27% على أساس سنوي)

التدفق النقدي التشغيلي: 11.2 مليار دولار (رقم قياسي)

رأس المال المُعاد للمساهمين: 7.5 مليار دولار

زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 20% وتوسيع نطاق تفويض إعادة شراء الأسهم بمقدار 10 مليارات دولار

الربع الرابع من السنة المالية 2026:

الإيرادات: 33.4 مليار دولار (+39% على أساس سنوي)، أعلى من توقعات السوق

ربحية السهم وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP): 3.37 دولار (+57% على أساس سنوي)

ربحية السهم غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (Non-GAAP): 3.89 دولار (+45% على أساس سنوي)، أعلى من متوسط ​​التوقعات

التدفق النقدي التشغيلي: 4.7 مليار دولار (رقم قياسي ربع سنوي)

مجموعة حلول البنية التحتية (ISG):

إيرادات السنة المالية كاملة: 60.8 مليار دولار (+40%) (مقارنةً بالعام الماضي)

الإيرادات الفصلية: 19.6 مليار دولار (+73% مقارنة بالعام الماضي)

إيرادات الخوادم المُحسّنة بتقنية الذكاء الاصطناعي في الربع الرابع: 9.0 مليار دولار (+342% مقارنة بالعام الماضي)

الدخل التشغيلي للعام بأكمله: 7.1 مليار دولار (+27% مقارنة بالعام الماضي)

مجموعة حلول العملاء (CSG):

إيرادات العام بأكمله: 51.0 مليار دولار (+5% مقارنة بالعام الماضي)

الإيرادات الفصلية: 13.5 مليار دولار (+14% مقارنة بالعام الماضي)

القطاع التجاري: +16% مقارنة بالعام الماضي في الربع الرابع

قطاع المستهلكين: ثابت مقارنة بالعام الماضي

توقعات السنة المالية 2027:

الإيرادات: 138-142 مليار دولار (المتوسط ​​140 مليار دولار، +23% مقارنة بالعام الماضي)

ربحية السهم وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP): 11.52 دولار (+33% مقارنة بالعام الماضي)

ربحية السهم غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (Non-GAAP): 12.90 دولار (+25% مقارنة بالعام الماضي)

خادم الذكاء الاصطناعي الإيرادات: حوالي 50 مليار دولار (+103% على أساس سنوي)

إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2027: 34.7-35.7 مليار دولار، متجاوزةً توقعات السوق بكثير.

استجاب المستثمرون بشكل إيجابي، لا سيما للتوقعات الطموحة والموثوقة للسنة المالية الحالية، والتي تتجاوز بوضوح إجماع السوق. ومن أبرز هذه التوقعات مضاعفة إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي لتصل إلى حوالي 50 مليار دولار. كما يدعم التدفق النقدي القوي، وارتفاع توزيعات الأرباح، وتوسيع برنامج إعادة شراء الأسهم، تقييم الشركة. ونتيجةً لذلك، يُنظر إلى شركة ديل بشكل متزايد على أنها من أبرز المستفيدين من طفرة الاستثمار العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

مخطط سهم ديل (D1)

ارتفعت أسهم ديل اليوم بنسبة 12% تقريبًا، ويُظهر المخطط نمطًا صعوديًا محتملاً يُشبه نموذج الرأس والكتفين المقلوب.