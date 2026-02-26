انخفضت أسهم باي بال بنسبة 5% بعد أن نفى سيمافور شائعات الاستحواذ على سترايب 📉

أفادت شركة سيمافور، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة سترايب لا تُفكّر حاليًا في تقديم عرض استحواذ على باي بال (PYPL.US). وقد أدى هذا الخبر إلى انخفاض حاد في أسهم عملاق المدفوعات، الذي استغلّ مؤخرًا التكهنات حول استحواذ محتمل كـ"نقطة انطلاق" لانتعاشه بعد خسائر فادحة، مما غذّى آمال المستثمرين في عملية استحواذ قد تُباع بعلاوة سعرية كبيرة مقارنةً بالقيمة السوقية الحالية.
باي بال (الفترة الزمنية D1)
المصدر: xStation5
