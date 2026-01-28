ارتفاع أسهم ستاربكس بعد إعلان أرباح الربع الرابع وسط انتعاش السوق الأمريكية 📈

تشير ستاربكس (SBUX.US) إلى انتعاش أعمالها في الولايات المتحدة، رغم استمرار الضغط على هوامش الربح. ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلان الأرباح، وكان رد فعل السوق إيجابيًا، إذ تمكنت الشركة أخيرًا من كسر سلسلة التباطؤ في سوقها الأهم - الولايات المتحدة.

هذا هو الربع الأول منذ فترة طويلة الذي لا تبدو فيه الأرقام "أفضل على الورق" فحسب، بل تشير بالفعل إلى أن استراتيجية التحول تحت قيادة الرئيس التنفيذي برايان نيكول تؤتي ثمارها بوتيرة أسرع مما توقعه بعض المستثمرين. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أمر هام: تحقق ستاربكس انتعاشًا في المبيعات، لكنها تدفع ثمن ذلك بانخفاض الربحية. بعبارة أخرى، بدأت الشركة في استعادة عملائها، إلا أن أسس عملياتها لا تزال بحاجة إلى استثمارات.

منذ بداية العام، ارتفع سعر السهم بنسبة تقارب 15%، وحقق مكاسب تزيد عن 3.5% بعد صدور التقرير. يحتوي هذا التقرير على ما كانت ستاربكس تفتقده: انعكاسًا للاتجاه السائد في السوق الأمريكية ونموًا مدفوعًا بالمعاملات. في الوقت نفسه، تتعرض هوامش الربح لضغوط، وتبقى تكاليف مدخلات البن مرتفعة، كما تتطلب التكنولوجيا والخدمات اللوجستية وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة إنفاقًا.

نتائج ستاربكس (الربع الرابع من عام 2025)

المبيعات العالمية المماثلة (سنوياً): +4% مقابل توقعات بنحو +2.25%

المبيعات المماثلة في أمريكا الشمالية: +4%

أول نمو في المبيعات الأمريكية منذ عامين؛ نمو مدفوع بالمعاملات لأول مرة منذ ثمانية أرباع

الولايات المتحدة: متوسط ​​قيمة الفاتورة +1%، مدفوعًا بمشروبات الإسبريسو، والمشروبات القائمة على الشاي، والشعبية المتزايدة لإضافات الرغوة الباردة.

انخفضت هوامش الربح بمقدار 290 نقطة أساس (2.9 نقطة مئوية) خلال الربع.

أشارت الإدارة إلى تأثير الرسوم الجمركية، وضغوط التكاليف، والاستثمارات التشغيلية.

من المتوقع أن ترتفع المبيعات العالمية المقارنة بأكثر من 3% هذا العام (كانت توقعات السوق حوالي +2.94%).

من المتوقع أن يتراوح ربح السهم المعدل بين 2.15 و2.40 دولارًا أمريكيًا (المتوسط ​​أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ حوالي 2.35 دولارًا أمريكيًا).

تتوقع الشركة أن تبدأ ضغوط الرسوم الجمركية في التخفيف خلال النصف الثاني من العام.

مبيعات الصين: +7% على أساس سنوي في الربع الرابع (مقابل +2% على أساس سنوي في الربع السابق).

الخلاصة الأهم بالنسبة للسوق واضحة: ستاربكس تعود للنمو في الولايات المتحدة، وهو ما كانت في أمس الحاجة إليه. طبيعة التحسين مهمة أيضاً، فالأمر لا يقتصر على خفض الأسعار فحسب، بل هو مؤشر على عودة العملاء إلى المتاجر. صحيح أن زيادة حجم المبيعات قد تُحفز من خلال رفع الأسعار، إلا أن ارتفاع عدد المعاملات عادةً ما يدل على جودة المنتج وتجربة التسوق داخل المتجر.

يعمل برايان نيكول على إعادة هيكلة الشركة من الداخل إلى الخارج. عملياً، ترتكز الخطة على عدة تغييرات ملموسة للغاية:

تبسيط قائمة الطعام: تقليل عبء العمل على العاملين في تحضير القهوة، وتسريع تنفيذ الطلبات، وتقليل الأخطاء خلال ساعات الذروة. العودة إلى الجودة وأجواء المقهى: مخبوزات طازجة، وتركيز أكبر على أجواء المتجر، وخيارات تخصيص المنتجات بشكل أكبر. تقليص مدة الخدمة: الهدف هو الوصول إلى أقل من أربع دقائق، مع اعتراف الشركة بأنها لا تزال تواجه بعض الصعوبات.

تتمتع ستاربكس بميزة رئيسية يصعب تقليدها: قدرتها على بيع إضافات بطريقة تجعل العملاء يشعرون بأنهم يرتقون بجودة الخدمة بدلاً من مجرد دفع مبلغ إضافي. في الولايات المتحدة، يعود الفضل في زيادة متوسط ​​قيمة الفاتورة بنسبة 1% بشكل رئيسي إلى مشروبات الإسبريسو، والمشروبات القائمة على الشاي، وشعبية رغوة القهوة الباردة.

ومن بين المبادرات الرامية إلى استقطاب العملاء مجدداً، طرح مشروبات جديدة غنية بالبروتين. قد تكون هذه خطوة أكبر مما تبدو عليه للوهلة الأولى، إذ يستمر سوق المشروبات في التحول نحو منتجات "عملية" أكثر: منتجات صحية، وحلول للمستهلكين النشطين، ومشروبات لا تقتصر على كونها حلوى.

مع ذلك، تُحسّن ستاربكس مبيعاتها رغم مواجهتها تحديات في الربحية، نتيجة انخفاض هوامش الربح. ما السبب وراء ذلك؟ ارتفاع تكاليف المواد الخام والاستيراد (بما في ذلك الرسوم الجمركية)، وتكاليف مُضمنة في التكاليف التشغيلية، واستثمارات لتحسين العمليات. وتتلخص الأسئلة التي من المرجح أن يطرحها وول ستريت في بضع نقاط أساسية:

هل سيستمر النمو في الولايات المتحدة خلال الفصول القليلة القادمة؟

هل ستصبح المشروبات المدعمة بالبروتين جزءًا أساسيًا من منتجات الشركة؟

هل ستبدأ هوامش الربح بالتعافي في النصف الثاني من العام، كما تتوقع الإدارة؟

ما هي التفاصيل الملموسة التي ستُكشف عنها فعاليات يوم المستثمرين الأول لشركة نيكول؟

