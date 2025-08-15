اقرأ أكثر

ارتفاع EURUSD بنسبة 0.5% 📈

٧:٠٦ م ١٥ أغسطس ٢٠٢٥

اليورو دولار يقفز فوق 1.17 بعد بيانات ضعيفة من جامعة ميشيغان الأمريكية 📌

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بأكثر من 0.5% اليوم، مقتربًا من مستوى مقاومة محلي، مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، تدهورت المعنويات في وول ستريت عقب صدور بيانات جامعة ميشيغان، التي أظهرت تراجعًا مخيبًا للآمال في ثقة المستهلك، إلى جانب ارتفاع توقعات التضخم في الاقتصاد الأمريكي.

وبالمثل، جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر يوليو أقل بقليل من التوقعات. هذا، إلى جانب المزيج "الخطير" من ضعف معنويات المستهلك وارتفاع توقعات التضخم (توقعات خمس سنوات تقترب من 5%)، يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب. فمن ناحية، يُقلل هذا من احتمالية تسريع تخفيضات أسعار الفائدة؛ ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة إلى تدهور حاد في معنويات الأسر.

مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو: 0.5% على أساس شهري، مقابل التوقعات 0.6%، مقابل السابق 0.6%

  • مبيعات التجزئة الأساسية: 0.3% على أساس شهري، مقابل التوقعات 0.3%، مقابل السابق 0.5%
  • أسعار التصدير: 0.1% على أساس شهري، مقابل التوقعات 0.1%، مقابل السابق 0.5%
  • أسعار الواردات: 0.5% على أساس شهري، مقابل التوقعات 0.1%، مقابل السابق 0.1%

مؤشر التصنيع الفيدرالي في نيويورك (أغسطس): 11.5%، مقابل التوقعات 0%، مقابل السابق 5.5%

الإنتاج الصناعي الأمريكي (أولي، يوليو): -0.1% على أساس شهري، مقابل التوقعات 0%، مقابل السابق 0.3% في يونيو

مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان الأمريكية (أولي، أغسطس): 58.6%، مقابل التوقعات 62%، مقابل السابق 61.7%

  • مؤشر الظروف الراهنة: 60.9%، مقابل التوقعات 67.5%، مقابل السابق ٦٨
  • مؤشر التوقعات: ٥٧.٢ مقابل ٥٨.٤ المتوقع مقابل ٥٧.٧ السابق
  • توقعات التضخم لسنة واحدة: ٣.٩٪ مقابل ٣.٤٪ المتوقع مقابل ٣.٤٪ السابق
  • توقعات التضخم لخمس سنوات: ٤.٩٪ مقابل ٤.٥٪ المتوقع مقابل ٤٪ السابق في يوليو

اليورو/الدولار الأمريكي (رسم بياني يومي)

ارتد الزوج من المتوسط المتحرك الأساسي لـ ٥٠ يومًا على الإطار الزمني اليومي، ويتداول اليوم فوق مستوى ١.١٧١. ويُظهر حجم التداول انخفاضًا طفيفًا.

 

المصدر: xStation5

EUR/USD (رسم بياني H1)

المصدر: xStation5

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
