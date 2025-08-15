ارتفاع EURUSD بنسبة 0.5% 📈

اليورو دولار يقفز فوق 1.17 بعد بيانات ضعيفة من جامعة ميشيغان الأمريكية 📌

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بأكثر من 0.5% اليوم، مقتربًا من مستوى مقاومة محلي، مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، تدهورت المعنويات في وول ستريت عقب صدور بيانات جامعة ميشيغان، التي أظهرت تراجعًا مخيبًا للآمال في ثقة المستهلك، إلى جانب ارتفاع توقعات التضخم في الاقتصاد الأمريكي.

وبالمثل، جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر يوليو أقل بقليل من التوقعات. هذا، إلى جانب المزيج "الخطير" من ضعف معنويات المستهلك وارتفاع توقعات التضخم (توقعات خمس سنوات تقترب من 5%)، يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب. فمن ناحية، يُقلل هذا من احتمالية تسريع تخفيضات أسعار الفائدة؛ ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة إلى تدهور حاد في معنويات الأسر.

مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو: 0.5% على أساس شهري، مقابل التوقعات 0.6%، مقابل السابق 0.6%

مبيعات التجزئة الأساسية: 0.3% على أساس شهري، مقابل التوقعات 0.3%، مقابل السابق 0.5%

أسعار التصدير: 0.1% على أساس شهري، مقابل التوقعات 0.1%، مقابل السابق 0.5%

أسعار الواردات: 0.5% على أساس شهري، مقابل التوقعات 0.1%، مقابل السابق 0.1%

مؤشر التصنيع الفيدرالي في نيويورك (أغسطس): 11.5%، مقابل التوقعات 0%، مقابل السابق 5.5%

الإنتاج الصناعي الأمريكي (أولي، يوليو): -0.1% على أساس شهري، مقابل التوقعات 0%، مقابل السابق 0.3% في يونيو

مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان الأمريكية (أولي، أغسطس): 58.6%، مقابل التوقعات 62%، مقابل السابق 61.7%

مؤشر الظروف الراهنة: 60.9%، مقابل التوقعات 67.5%، مقابل السابق ٦٨

مؤشر التوقعات: ٥٧.٢ مقابل ٥٨.٤ المتوقع مقابل ٥٧.٧ السابق

توقعات التضخم لسنة واحدة: ٣.٩٪ مقابل ٣.٤٪ المتوقع مقابل ٣.٤٪ السابق

توقعات التضخم لخمس سنوات: ٤.٩٪ مقابل ٤.٥٪ المتوقع مقابل ٤٪ السابق في يوليو

اليورو/الدولار الأمريكي (رسم بياني يومي)

ارتد الزوج من المتوسط المتحرك الأساسي لـ ٥٠ يومًا على الإطار الزمني اليومي، ويتداول اليوم فوق مستوى ١.١٧١. ويُظهر حجم التداول انخفاضًا طفيفًا.

المصدر: xStation5

EUR/USD (رسم بياني H1)

المصدر: xStation5