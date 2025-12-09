الفضة تقترب من 60 دولارًا للأونصة 📈

ارتفع سعر الفضة (SILVER) اليوم بنحو 2% قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدًا. ويتوقع السوق خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويستعد بشكل متزايد لتحول سياسي أكثر جرأة في عام 2026، عندما يُتوقع أن يصبح كيفن هاسيت رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن يُطبق إطارًا للسياسة النقدية يتماشى مع آراء دونالد ترامب وأعضاء إدارته المقربين، بمن فيهم سكوت بيسنت.

على الرغم من ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) خلال الجلسات القليلة الماضية، لا تزال الفضة تواجه ضغطًا صعوديًا قويًا. بعد كلٍّ من التصحيحين الأخيرين، عاد الطلب بسرعة - أولًا بعد الانخفاض إلى 45 دولارًا للأونصة، ثم بعد التراجع إلى 48 دولارًا للأونصة. يتجه السوق الآن نحو مستوى 60 دولارًا للأونصة، وهو مستوى مهم نفسيًا، على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة خفضت حيازاتها من الفضة بمقدار 4.76 مليون أونصة تروي في الجلسة الماضية، مما أدى إلى انخفاض صافي مشتريات هذا العام إلى 127.6 مليون أونصة - وهو أكبر انخفاض يومي منذ 24 أكتوبر. كما تدعم التوقعات الإيجابية من عملاق الصناعة هيراوس معنويات السوق.

أهم النقاط المستفادة من توقعات هيراوس لعام 2026

تتوقع شركة هيراوس أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار أمريكي للأونصة في عام 2026، مع استئناف الارتفاع بعد فترة من التماسك مدفوعة بعمليات شراء من البنوك المركزية، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، والمخاوف بشأن الهيمنة المالية الأمريكية.

من المتوقع أن يتراوح تداول الفضة بين 43 و62 دولارًا أمريكيًا للأونصة، على الرغم من أن ضعف الطلب في أسواق المعادن الثمينة والمجوهرات وأدوات المائدة يعني أن المعدن سيعتمد بشكل كبير على تدفقات الاستثمار.

لا تزال مشتريات البنوك المركزية ركيزة أساسية لدعم الذهب، ولا يزال اتجاه التخلي عن الدولرة مستمرًا. وتخطط العديد من البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب مع تقليل تعرضها للدولار الأمريكي.

لا يزال الطلب على الاستثمار قويًا: تستمر مبيعات السبائك والعملات المعدنية في الارتفاع، كما زادت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 18% في عام 2025، وإن كانت لا تزال أقل من ذروة عام 2020، مما يفسح المجال لمزيد من الشراء.

تحذر هيراوس من أن الهيمنة المالية الأمريكية - ارتفاع الإنفاق الحكومي والضغط السياسي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة - قد تُبقي أسعار الفائدة الحقيقية سلبية، وهو ما يدعم أسعار الذهب تاريخيًا. لا يزال الركود الاقتصادي المحتمل في الولايات المتحدة عام ٢٠٢٦ يُشكل خطرًا سلبيًا، لا سيما بالنسبة للمعادن النفيسة، مع ضعف مؤشرات سوق العمل، وتراجع منحنى العائد، مما يُشير إلى تدهور التوقعات الاقتصادية.

قد ينخفض ​​الطلب على البلاتين والبلاديوم والروديوم أكثر مع انكماش مبيعات المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، بينما يظل الروثينيوم مدعومًا بالطلب على محركات الأقراص الصلبة المرتبطة بتوسع مراكز البيانات.

كان الارتفاع الحاد في أسعار الفضة عام ٢٠٢٥ مدفوعًا بنقص السيولة وشراء قوي من صناديق الاستثمار المتداولة/التجزئة، وليس بالطلب الصناعي، مما يُشير إلى أن السوق قد يحتاج إلى وقت للاستقرار.

من المتوقع أن ينخفض ​​طلب قطاع الطاقة الكهروضوئية على الفضة عام ٢٠٢٦ لأول مرة منذ سنوات، مع تسارع عمليات التوفير وتباطؤ حاد في نمو التركيبات في الصين.

لا تزال الأسعار المرتفعة تُضعف الطلب العالمي على المجوهرات والأدوات الفضية، وخاصة في الهند، التي تُمثل غالبية الطلب على هذه الفئات.

من المرجح أن تزداد عمليات إعادة تدوير الفضة في عام ٢٠٢٦، حيث يُحفز ارتفاع الأسعار الانتعاش، بينما يُتوقع أن يرتفع عرض المناجم بشكل طفيف بالتزامن مع زيادة إنتاج الذهب والنحاس والزنك.

بالنسبة للفضة، لا تزال تدفقات الاستثمار هي المحرك الرئيسي للاتجاه - إذ يُمكن للتدفقات الداخلة أن ترفع الأسعار، لكنها كانت متقلبة، وقد تُحدّ علاوات العملات المرتفعة من نشاط البيع بالتجزئة.

يؤكد هيراوس أن الفضة لا تزال تُمثل نسخة بيتا أعلى من الذهب - مما يعني أنه في حال عودة ارتفاع الذهب، فمن المرجح أن تتبعه الفضة بتقلبات أعلى بكثير.

الفضة (الفاصل الزمني D1)

المصدر: xStation5