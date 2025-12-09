ملخص يومي: الأسواق تحبس أنفاسها قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والفضة ترتفع فوق 60 دولارًا أمريكيًا (09.12.2025)

لا تزال التقلبات في وول ستريت محدودة، حيث يحبس المستثمرون أنفاسهم قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ( FOMC ) غدًا بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. يُسجل مؤشر داو جونز مرة أخرى أضعف أداء بين المؤشرات الرئيسية ( US30: -0.2% )، بينما يتداول مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) وناسداك ( US100 ) دون تغيير. ويُحقق مؤشر راسل 2000 ( US2000: +0.5% ) أداءً جيدًا خلال الجلسة.

يُشير كيفن هاسيت، المرشح الأبرز لخلافة جيروم باول، إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت سيُرشح على رأس قائمة المرشحين لمنصب رئيس اللجنة، "على الرغم من أن بيسنت لا يرغب في هذا المنصب".

ارتفعت الوظائف الشاغرة في تقرير JOLTS بشكل غير متوقع في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر (7.65 مليون وظيفة؛ متوقعة 7.12 مليون وظيفة؛ سابقًا 7.23 مليون). ومع ذلك، تباطأت وتيرة التوظيف، وزادت حالات التسريح، وانخفضت حالات الاستقالة إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، مما يُشير إلى حالة من الجمود في سوق العمل. تباينت المعنويات في أوروبا اليوم. قاد مؤشر كاك 40 الفرنسي الانخفاضات ( FRA40: -1% )، مع تراجع الضغط على مؤشر فوتسي 100 البريطاني ( UK100: -0.2% ). وسجلت مؤشرات الأسهم مكاسب في إيطاليا ( ITA40: +0.1% )، وإسبانيا ( SPA35: +0.1% )، وألمانيا ( DE40: +0.5% )، وبولندا ( W20: +2.1% ).

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في أستراليا عند 3.60%، كما كان متوقعًا. وأشار محافظ البنك المركزي إلى احتمال عودة رفع أسعار الفائدة، مما دعم الدولار الأسترالي بشكل أكبر.

لا يزال الين الياباني أضعف عملة في مجموعة العشرة، مواصلًا خسائره بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء أسوأ من المتوقع في الربع الثالث (-0.6% مقابل -0.4% المتوقعة). وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% أخرى قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مسجلًا أعلى مستوياته في أسبوع. انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% ليصل إلى 1.162.

تتصدر الفضة قائمة المعادن الثمينة اليوم، حيث ارتفعت بنحو 3.9%، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا فوق 60 دولارًا أمريكيًا. كما استفاد الذهب من التوقعات التيسيرية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 (+0.4% ليصل إلى 4,205 دولارات أمريكية).