🚨 ارتفاع EURUSD إلى أعلى مستوى له في 4.5 سنوات 📈 مؤشر البنك المركزي الأمريكي أضعف بكثير من المتوقع

مؤشر مجلس المؤتمرات الأمريكي: 84.5 مقابل 91 متوقعة و89.1 سابقًا
- مؤشر ريتشموند الفيدرالي المركب: -6 (التوقعات -5، السابق -7)
ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي واحتمالية تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في عام 2026، مع ترجيح فوز ريك ريدر، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، برئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول بنسبة تقارب 50%.
المصدر: xStation5
