اقرأ أكثر
٧:٢٧ م · ٢٧ يناير ٢٠٢٦

🚨 ارتفاع EURUSD إلى أعلى مستوى له في 4.5 سنوات 📈 مؤشر البنك المركزي الأمريكي أضعف بكثير من المتوقع

مؤشر مجلس المؤتمرات الأمريكي: 84.5 مقابل 91 متوقعة و89.1 سابقًا

  • مؤشر ريتشموند الفيدرالي المركب: -6 (التوقعات -5، السابق -7)

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي واحتمالية تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في عام 2026، مع ترجيح فوز ريك ريدر، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، برئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول بنسبة تقارب 50%.

 

المصدر: xStation5

٣٠ يناير ٢٠٢٦, ٢:١٨ م

أول إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية للعام 2026
٣٠ يناير ٢٠٢٦, ١١:٢٧ ص

الجدول الزمني الاقتصادي: الأسواق تنتظر ترشيح ترامب الرسمي لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي 🔎
٣٠ يناير ٢٠٢٦, ١٠:٥٩ ص

حصاد الأسواق (30.01.2026)
٢٩ يناير ٢٠٢٦, ٣:٢٢ م

سلطة أبوظبي العالمي تقدم 5 مقترحات بشأن تعدين الأصول المشفّرة

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات