📈 ارتفاع EURUSDبنسبة 0.4% قبل بيانات الوظائف

في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، سنتعرف على بيانات سوق العمل الأمريكية الرئيسية 🔍

من الصعب تقدير تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر أغسطس، وذلك بسبب الضجيج الكبير الناتج عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة، بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية (مثل تجديد عقود موظفي المدارس). يفترض إجماع السوق قراءة قدرها 75 ألف وظيفة، أي بزيادة قدرها ألفان فقط عن يوليو. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأخير سيطر عليه تخفيضات قياسية للشهرين السابقين، بلغت حوالي 260 ألف وظيفة.

تسريحات استراتيجية للعمالة كتوجه حالي

تؤكد أحدث تقارير معهد إدارة التوريد (ISM) أن الشركات تسعى إلى تحقيق وفورات من خلال إدارة أعداد الموظفين، غالبًا لدعم هوامش الربح المتراجعة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج. ووفقًا للمصنعين، فإن الالتزام بشعار "صنع في أمريكا" يزداد صعوبةً بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المكونات المستوردة، بينما تظل هوامش الربح تحت الضغط حتى بعد ارتفاع الأسعار مرتين أو ثلاث مرات. علاوة على ذلك، تؤثر عمليات التسريح بشكل رئيسي على العمال المهرة وذوي الأجور العالية (مثل المهندسين).

وبالتالي، يتغلغل كلٌّ من الضغط التضخمي وتراجع الطلب على العمالة في الاقتصاد الأمريكي، وغالبًا ما يُعزى تجميد التوظيف ومشاريع الاستثمار إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري. وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، قد يكون هذا مؤشرًا على أن حتى العودة إلى التيسير النقدي قد لا تدعم بالضرورة سوق العمل إذا ظلّ المنتجون يفتقرون إلى آفاق أعمال أكثر وضوحًا.

انتعش مؤشر ISM الفرعي للتوظيف في قطاع التصنيع بشكل طفيف في أغسطس، لكنه ظل دون متوسط ​​توقعات السوق. بشكل عام، يُسجل كلا القطاعين انكماشًا في التوظيف (أقل من 50). المصدر: أبحاث XTB، بيانات Macrobond

يشهد عدد طلبات إعانة البطالة ارتفاعًا مستمرًا، وإن لم يصل بعد إلى مستوى ينذر بالخطر. ومع ذلك، لا تشير القراءات الأخيرة إلى تحسن وضع سوق العمل. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

تجدر الإشارة إلى ما يُسمى "الأحداث الاستثنائية". ومن بين هذه العوامل عودة عدد كبير من الموظفين الفيدراليين إلى العمل بعد الإفراج عن الأموال المجمدة الشهر الماضي. إحصائيًا، يُعد شهر أغسطس أيضًا شهرًا يصعب التنبؤ به بشكل خاص. ففي السنوات الأخيرة، كان أفضل قليلاً، ولكن بالنظر إلى متوسط ​​30 عامًا، عادةً ما يكون شهر أغسطس مخيبًا للآمال مقارنةً بالتوقعات. ومع ذلك، تشير بلومبرج إلى أنه بناءً على البيانات عالية التردد، من المتوقع أن تكون بيانات سوق العمل لشهر أغسطس أفضل من يوليو. في الوقت نفسه، تتوقع بلومبرج مراجعة سلبية لشهر يوليو، مما يؤكد الاتجاه السلبي في سوق العمل الأمريكي.

بالطبع، لا ينبغي إغفال عناصر التقرير الأخرى، مثل معدل البطالة، المتوقع أن يرتفع إلى 4.3% سنويًا، ونمو الأجور، المتوقع أن ينخفض ​​إلى 3.7% سنويًا من 3.9% سنويًا. يقترب نمو الأجور ببطء من مستوى 3.0%، وهو ما يتماشى مع تحقيق هدف التضخم على المدى الطويل. لا يزال معدل البطالة أقل من توقعات الاحتياطي الفيدرالي، لكن ارتفاعه سيضمن بالضرورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. مع ذلك، قد يثير ارتفاع أكبر مخاوف من تأخر الاحتياطي الفيدرالي في تخفيضات الفائدة هذا العام.

لم تُشكّل البطالة، التي لا تزال عند مستويات ما قبل الجائحة، حتى الآن مصدر خطر على التزام الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق التوظيف الكامل. المصدر: أبحاث XTB، بيانات بلومبرج

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (H4)

بعد ضعف الأمس والارتداد من المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لـ 30 فترة (EMA30، بنفسجي فاتح)، يخترق زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم صعوديًا فوق كلا المتوسطين المتحركين الأسّيين، مختبرًا مستوى مقاومة رئيسيًا عند 1.169 تحسبًا لتأكيد تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) على الضعف المتزايد في سوق العمل الأمريكي. قد يُساعد تقرير أضعف بكثير من المتوقع، والذي لا يترك مجالًا للأعذار الموسمية، زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي على تجاوز حالة التوطيد التي استمرت شهرًا فوق 1.172. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يُبقي غياب المفاجآت الزوج يتداول بين المتوسط ​​المتحرك الأسّي 100 و1.169.

المصدر: xStation5