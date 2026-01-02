انتعاشٌ يُسيطر على سوق الأسهم في هونغ كونغ 📈 ارتفاع سهم CHN.cash بنسبة 3%

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الصينية المدرج في بورصة هونغ كونغ بأكثر من 3% اليوم، لتعود إلى مستوى 9150 نقطة بعد ارتدادها عن المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم وتجاوزها المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يوم (الخط البرتقالي). في بداية العام، حققت الأسواق الناشئة - بقيادة الصين - أداءً قويًا، مدعومة بتوقعات انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وتوجه أوسع نحو تنويع المحافظ الاستثمارية بعيدًا عن أسهم وول ستريت "المرتفعة".

قفزت أسهم شركة بايدو الصينية بأكثر من 9%، بينما شهدت أسهم وحدة تصنيع الرقائق التابعة لها (بيرين) عند طرحها في بورصة شنغهاي ارتفاعًا بنحو 400% في أول يوم تداول. يترقب المستثمرون الآن ما إذا كان الإدراج المرتقب لشركة كونلوكسين سيحقق نفس النجاح. كما ارتفع مؤشر رئيسي لأسهم شركات التكنولوجيا الصينية بأكثر من 4%، بقيادة شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل علي بابا، وبايدو، وجي دي.كوم، وشاومي، وبيليبيلي.

CHN.cash (الإطار الزمني اليومي)

بالنظر إلى مخطط العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ (CHN.cash)، نلاحظ عودة قوية للاتجاه الصعودي العام. مع ذلك، قد يظل المستوى الحالي منطقة مقاومة مهمة، نظرًا للحد العلوي للقناة الهابطة ومتوسط ​​الحركة الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي) على الإطار الزمني اليومي.

الدعم: حوالي 8850 نقطة (ردود الفعل السعرية السابقة، متوسط ​​الحركة الأسي لـ 200 يومًا)

المقاومة: 9150-9200 نقطة

قد يؤدي اختراق هذا النطاق إلى فتح المجال أمام تحرك نحو 10000 نقطة في النصف الأول من عام 2026.

المصدر: xStation5